Один из первых экземпляров Aston Martin Valhalla сразу после выпуска попал на аукцион. Владелец заказал для машины краску, которая меняет оттенок под солнечными лучами, и набор дополнительный опций общей стоимостью свыше $360 тысяч.

Компания Aston Martin только-только начала поставки Aston Martin Valhalla первым покупателям. И один из владельцев сразу же решил выставить свой автомобиль,пробег которого всего 110 км.

За дополнительные опции первый покупатель заплатил больше на $360 тысяч. Самая дорогая позиция в списке допов — краска Andromeda Red стоимостью $108 тысяч. Ее особенность в том, что на солнце краска меняет оттенок: в зависимости от угла обзора глаз видит оранжевый, фиолетовый, розовый или красный цвет. При этом в тени или пасмурную погоду новое покрытие авто выглядит иначе, хотя точное описание ее базового оттенка производитель не раскрывает.

Помимо необычной краски, автомобиль получил золотые акценты на переднем сплиттере, боковых юбках и колесных дисках. Салон отделан полуанилиновой кожей темно-фиолетового цвета. Остальные поверхности покрыты открытым карбоновым волокном. Кнопка запуска двигателя обрамлена золотистым кольцом.

С учетом всех опций рекомендованная розничная цена этой Valhalla составила $1.479.700. Aston Martin планирует выпустить всего 999 экземпляров Valhalla, что делает каждый из них редким.

Под капотом у машины стоит 4,0-литровый мотор V8 с двойным турбонаддувом. Он работает вместе с тремя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки — 1064 лошадиные силы и 1100 Нм крутящего момента. Разгон до ста километров в час занимает 2,5 секунды. Максимальная скорость ограничена 350 км/ч.

