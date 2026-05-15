На международном форуме в Казани автогигант представил грузовую и специальную технику на импортозамещённой компонентной базе. В программе — презентация самосвалов, дорожных машин, автобетоносмесителей и автобусов на КПГ.

С 14 мая 2026 года в международном выставочном центре «Казань Экспо» работает форум «Россия –Исламский мир: KazanForum». Эта ежегодная площадка традиционно служит укреплению торговых, научно‐технических и культурных связей Российской Федерации с государствами-членами Организации исламского сотрудничества. ПАО «КАМАЗ» является постоянным участником выставки и каждый год демонстрирует на ней свои новинки.

Главное место на выставочном стенде компании заняла техника перспективного семейства К5 с улучшенными эксплуатационными свойствами. Среди ключевых экспонатов — полноприводный самосвал КАМАЗ‐65959 (6х6), ориентированный на транспортировку сыпучих грузов: от строительных материалов до отходов промышленного и бытового классов. Усиленная рама в сочетании с мощными ведущими мостами обеспечивает грузоподъёмность до 18 тонн. Цельнометаллический кузов объёмом 16 кубометров оснащён обогревом днища и боковых стенок выхлопными газами. Водительская кабина на четырёхточечной пружинной подвеске получила мультимедийную систему с 10‐дюймовым сенсорным дисплеем. Сердцем машины стал экономичный дизельный двигатель КАМАЗ Р6, получивший механическую коробку передач.

Самосвал КАМАЗ‑65959. Фото: kamaz.ru

На стенде широко представлена и специализированная техника на шасси К5. Комбинированная дорожно‐уборочная машина, в основе которой лежит КАМАЗ‐6595 (6х4), рассчитана на круглогодичное обслуживание дорог с асфальтовым или бетонным покрытием. Одна и та же единица техники силами и на базе дорожного предприятия может переоснащаться в течение смен климатических сезонов: подметание и мойка дорожного покрытия или снегоуборка и работа с противогололёдными реагентами. Машина оборудована кабиной с ровным полом и двигателем мощностью 483 лошадиные силы.

Для строительной отрасли на форуме показали автобетоносмеситель 581425 на шасси КАМАЗ‐65951 (8х4). Модель берёт на себя полный цикл работы с бетонной смесью: транспортировку, перемешивание в пути и выгрузку непосредственно на объекте. Ёмкость барабана — 16 кубометров. Силовая установка — всё тот же 483‐сильный мотор КАМАЗ Р6.

Комбинированная дорожно-уборочная машина на базе КАМАЗ‑6595. Фото: kamaz.ru

Помимо грузовой линейки, КАМАЗ привёз на KazanForum‐2026 пригородный автобус КАМАЗ‐5222, работающий на компримированном природном газе (КПГ), а также самосвал КОМПАС‐12, который демонстрирует дальнейшее усовершенствование серии лёгких и средних грузовиков компании. Участие в форуме позволяет автопроизводителю наглядно показать технологический суверенитет российского автопрома и укреплять международное промышленное сотрудничество.

Выпуск техники поколения К5 на санкционно устойчивой компонентной базе подтверждает, что КАМАЗ способен сохранять высокое качество в самых сложных экономических условиях.