molexandr
ASUS представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006
Как и первая Crosshair, она предназначена для процессоров AMD.

Компания ASUS опубликовала информацию о юбилейной материнской плате ROG Crosshair 2006, которую выпустят к 20-летию бренда Republic of Gamers, сообщает VideoCardz.com. Плата предназначена для актуальных процессоров AMD и оснащается чипсетом X870E, а её дизайн является современным переосмыслением первой Crosshair, включая крупные медные детали системы охлаждения, разъёмы белого и синего цвета, а также логотип Project G.

Источник изображения: ASUS (отредактировано VideoCardz.com)

Основой юбилейной материнской платы послужила существующая модель ROG Crosshair X870E Dark Hero. Это плата формата ATX оснащена мощной подсистемой питания 20+2+2 со 110- и 80-амперными силовыми сборками, двумя разъёмами дополнительного питания для процессора под брендом ProCool II. Четыре разъёма DDR5 DIMM поддерживают до 256 ГБ оперативной памяти и разгон до 9600 мегатранзакций в секунду. В числе фирменных технологий: NitroPath, AEMP, DIMM Fit и DIMM Fit Pro. По данным компании, NitroPath может повысить разгонный потенциал памяти на величину до 400 мегатранзакций в секунду.

Кроме этого, плата оснащается двумя слотами PCIe 5.0 x16 и пятью слотами M.2, из которых несколько поддерживают PCIe 5.0. В числе прочих характеристик два порта USB4, 5- и 10-гигабитные сетевые адаптеры, Wi-Fi 7, 2-дюймовый OLED-дисплей, который может отображать POST-информацию и основные рабочие параметры, такие как частота процессора, температура и скорость вращения вентиляторов.

На момент написания цена и сроки начала продаж не уточняются.

#amd #asus #материнские платы #rog crosshair
Источник: videocardz.com
