Компания ASUS представила комплект оперативной памяти ROG DDR5 RGB Edition 20 на мероприятии ROG DAY 2026 в Китае, сообщает VideoCardz.com. Это первый комплект памяти под собственным брендингом ASUS. Память оснащается радиаторами с чёрными и золотистыми элементами, а также элементами с RGB-светодиодами, которые на представленных изображениях светятся красным цветом. Комплект разработан совместно с компанией BIWIN, одним из сертифицированных партнёров ASUS.
Комплект состоит из двух модулей DDR5 по 24 ГБ. Используются чипы памяти SK hynix M-die. Заявленные характеристики: скорость работы 6000 мегатранзакций в секунду и задержки CL26-36-36-76. На модули записаны профили AMD EXPO и Intel XMP, также упоминается дополнительный режим ROG Mode, по всей видимости, предназначенный для владельцев материнских плат ROG. Также поддерживается фирменная технология управления подсветкой ASUS Aura Sync.
На этом же мероприятии компания ASUS представила программу сертификации ROG Certified Memory Program, к которой присоединились 14 известных производителей и брендов памяти, включая ADATA, Apacer, ASGARD, BIWIN, Corsair, G.SKILL, GeIL, Kingston, KLEVV, Lexar, Silicon Power, TeamGroup, V-Color и Viper Gaming. Программа предназначена для выпуска сертифицированных модулей памяти, проверенных на совместимость с материнскими платами ROG.
В Китае продажи оперативной памяти ASUS ROG DDR5 RGB Edition 20 начнутся в конце июня. Ожидаемая стартовая цена — 5999 юаней.