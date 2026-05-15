molexandr
ASUS представила комплект оперативной памяти DDR5-6000 CL26 под брендом ROG
Комплект из двух модулей по 24 ГБ.

Компания ASUS представила комплект оперативной памяти ROG DDR5 RGB Edition 20 на мероприятии ROG DAY 2026 в Китае, сообщает VideoCardz.com. Это первый комплект памяти под собственным брендингом ASUS. Память оснащается радиаторами с чёрными и золотистыми элементами, а также элементами с RGB-светодиодами, которые на представленных изображениях светятся красным цветом. Комплект разработан совместно с компанией BIWIN, одним из сертифицированных партнёров ASUS.

Источник изображения: ASUS, Weibo

Комплект состоит из двух модулей DDR5 по 24 ГБ. Используются чипы памяти SK hynix M-die. Заявленные характеристики: скорость работы 6000 мегатранзакций в секунду и задержки CL26-36-36-76. На модули записаны профили AMD EXPO и Intel XMP, также упоминается дополнительный режим ROG Mode, по всей видимости, предназначенный для владельцев материнских плат ROG. Также поддерживается фирменная технология управления подсветкой ASUS Aura Sync.

Источник изображения: ASUS, Weibo

На этом же мероприятии компания ASUS представила программу сертификации ROG Certified Memory Program, к которой присоединились 14 известных производителей и брендов памяти, включая ADATA, Apacer, ASGARD, BIWIN, Corsair, G.SKILL, GeIL, Kingston, KLEVV, Lexar, Silicon Power, TeamGroup, V-Color и Viper Gaming. Программа предназначена для выпуска сертифицированных модулей памяти, проверенных на совместимость с материнскими платами ROG.

В Китае продажи оперативной памяти ASUS ROG DDR5 RGB Edition 20 начнутся в конце июня. Ожидаемая стартовая цена — 5999 юаней.

#asus #ddr5 #оперативная память
Источник: videocardz.com
