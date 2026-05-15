В Приморском районе города строители метро вышли на заключительный этап прокладки «зелёной» ветки. Самый крупный в регионе тоннелепроходческий щит «Надежда» сейчас находится в нескольких сотнях метров от финальной точки своего маршрута.

На данный момент щит прошел больше 4300 метров из 4600, которые заложены в проект. Получается, до конца тоннеля осталось меньше трёхсот метров.

Диаметр «Надежды» составляет 10,5 метра. Это позволяет строить не два однопутных тоннеля, как обычно, а один — но зато двухпутный. Внутри тоннеля поезда спокойно разъедутся в обе стороны одновременно. Такой подход заметно ускоряет работу: меньше возни с двумя разными стволами, да и ресурсов уходит меньше. Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Параллельно рабочие уже вовсю занимаются внутренним обустройством. В пройденной части тоннеля укладывают рельсы и заливают путевой бетон. На сегодня смонтировано 1260 метров рельсов. А ещё на перегоне между «Беговой» и «Богатырской» устанавливают мощную вентиляционную плиту-перекрытие, она распределит воздушные потоки и не даст дыму расползаться в случае чего.

Вестибюль «Богатырской» будет работать на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта. А станция «Каменка» разместится на углу Комендантского и Шуваловского проспектов. Причём «Каменка» проектируется как пересадочный узел: с неё можно будет перейти на будущую станцию «Шуваловский проспект», которая относится к «фиолетовой» ветке. Удобно: не придется тащиться в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую.

По планам, ветку сдадут в 2029 году. Конечно, в стройке всё может меняться, но сейчас работы идут по графику. И судя по тому, что «Надежда» уже почти выполнила свою задачу, совсем скоро начнется активная отделка самих станций. Для Приморского района, который последние годы активно застраивается, это действительно долгожданное событие.