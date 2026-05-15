В России начались испытания спутниковой связи на железной дороге в рамках проекта «Бюро 1440». Об этом сообщает издание «РБК Новости» со ссылкой на генерального директора «ИКС Холдинга» Алексея Шелобкова. Источник изображения: Gemini AIПока что это затрагивает только опытные составы. Компания работает над тем, чтобы интегрировать спутниковые терминалы в пассажирские составы, а позже задействовать их для получения сигнала от спутников «Рассвет». Это позволит обеспечить стабильное интернет-покрытие на длинных рейсов, которые проходят через регионы, где может не быть доступа к интернету. При этом Шелобков подчеркнул, что концепция ещё прорабатывается с партнёрами по проекту и необходимо оценить всю инфраструктуру и качество. Ожидается, что в этом году проект принесёт первый результат.

Алексей Шелобков упомянул, что порой экономически нецелесообразно использовать оптоволокно для интернет-покрытия, а спутниковая связь полностью решает проблему.

Стоит упомянуть, что спутниковый интернет Starlink от SpaceX изначально позиционировался как более надёжных в «тяжёлых условиях», то есть в регионах с низкой температурой и отсутствующей инфраструктурой связи. Это основное преимущество данного типа связи.