В России начались испытания спутниковой связи на железной дороге в рамках проекта «Бюро 1440». Об этом сообщает издание «РБК Новости» со ссылкой на генерального директора «ИКС Холдинга» Алексея Шелобкова.Пока что это затрагивает только опытные составы. Компания работает над тем, чтобы интегрировать спутниковые терминалы в пассажирские составы, а позже задействовать их для получения сигнала от спутников «Рассвет». Это позволит обеспечить стабильное интернет-покрытие на длинных рейсов, которые проходят через регионы, где может не быть доступа к интернету. При этом Шелобков подчеркнул, что концепция ещё прорабатывается с партнёрами по проекту и необходимо оценить всю инфраструктуру и качество. Ожидается, что в этом году проект принесёт первый результат.
Алексей Шелобков упомянул, что порой экономически нецелесообразно использовать оптоволокно для интернет-покрытия, а спутниковая связь полностью решает проблему.
Стоит упомянуть, что спутниковый интернет Starlink от SpaceX изначально позиционировался как более надёжных в «тяжёлых условиях», то есть в регионах с низкой температурой и отсутствующей инфраструктурой связи. Это основное преимущество данного типа связи.