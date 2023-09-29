Белый дом: Байден заявил, что у Путина нет «демократической косточки» в теле
реклама
Президент Соединенных Штатов, Джо Байден, выразил свое мнение о Владимире Путине, президенте России, отметив, что у него нет "демократической косточки". Об этом сообщает пул Белого дома и цитирует РИА Новости.
Это заявление американского лидера было сделано в ходе его выступления на закрытом избирательном мероприятии в штате Арканзас. Из-за прерывистого звука его речь было сложно разобрать. Байден также упомянул о рекордном создании рабочих мест и добавил: "У Путина нет демократической косточки в теле".
Ранее президент Соединенных Штатов неоднократно критиковал российского президента. В марте прошлого года он назвал Путина "смертоносным диктатором" и "бандитом", а также обвинил его в "военных преступлениях".
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила