Президент Соединенных Штатов, Джо Байден, выразил свое мнение о Владимире Путине, президенте России, отметив, что у него нет "демократической косточки". Об этом сообщает пул Белого дома и цитирует РИА Новости.

Это заявление американского лидера было сделано в ходе его выступления на закрытом избирательном мероприятии в штате Арканзас. Из-за прерывистого звука его речь было сложно разобрать. Байден также упомянул о рекордном создании рабочих мест и добавил: "У Путина нет демократической косточки в теле".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее президент Соединенных Штатов неоднократно критиковал российского президента. В марте прошлого года он назвал Путина "смертоносным диктатором" и "бандитом", а также обвинил его в "военных преступлениях".