ВКС России провели успешную операцию в Сирии, нанеся удары по производственным цехам и складам беспилотников, а также подземным укрытиям мятежников. Контр-адмирал Вадим Кулить, замруководитель Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике, доложил о произошедшем. Информацию предоставило агентство РИА Новости.

Эти удары были проведены 27 сентября в районах Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб. Они привели к уничтожению производственных цехов и складов беспилотных летательных аппаратов, которые использовались боевиками для нападений на позиции сирийских правительственных сил и мирное население.