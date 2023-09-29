Reuters: в ВС Польши опровергли нарушение воздушного пространства Белоруссии
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По информации, полученной из Оперативного командования Вооруженных сил Польши и приведенной агентством Reuters, подтверждается, что ни один вертолет из Польши не нарушил воздушное пространство Белоруссии.
Представитель вооруженных сил Польши, Яцек Горышевский, подчеркнул, что "Оперативное командование однозначно опровергает эти сообщения и утверждает, что ни один польский вертолет не пересекал воздушное пространство Белоруссии".
Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о событиях, произошедших 28 сентября. Согласно данным, средства радиолокационного обнаружения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии зарегистрировали приближение польского воздушного судна к границе Белоруссии. Информация указывает на то, что вертолет дважды пересек границу: первый раз на расстоянии до полутора километров, а второй раз на расстоянии 300 метров.
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