Главы МИД США, Индии, Японии и Австралии выступили за прочный мир на Украине
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Соединенные Штаты Америки, Республика Индия, Япония и Австралия выразили желание установить устойчивый мир на территории Украины. Это важное заявление было сформулировано в совместном сообщении глав иностранных министерств четырех стран в результате их встречи в формате Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, состоявшейся в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в городе Нью-Йорке.
В официальном заявлении министров иностранных дел четырех стран выражается глубокая тревога в связи с нынешним конфликтом на Украине, и подчеркнута неотложная необходимость достижения всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного мира на Украине, с уважением к международному праву и принципам Устава ООН.
Совместный документ также подчеркивает приверженность укреплению глобального порядка, основанного на принципах и правилах, а также уважение к суверенитету и территориальной целостности. В нем также выражена поддержка возобновления зерновой сделки.
Ранее, в ходе встречи глав иностранных дел стран "Большой семерки" G7 в Нью-Йорке, были высказаны критические замечания по поводу действий России на Украине. Также была выражена решительная поддержка Украины и призыв к возобновлению зерновой сделки. Представители этих стран выразили недовольство использованием Москвой ядерной риторики.
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