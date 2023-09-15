Марчел Чолаку, текущий премьер-министр Румынии, высказал планы увеличить объем перевозок украинского зерна через территорию своей страны в два раза в ближайший месяц. Это сообщение было опубликовано в Standard.

Политик подчеркнул важность оказания поддержки Украине, а также он заявил: "В течение ближайшего месяца мы планируем увеличить объем перевозок через Румынию с двух до четырех миллионов тонн".

Для осуществления этого намерения Румыния приняла решение вложить значительные средства в развитие портов на Дунае и в Констанце.

Ранее премьер-министр Болгарии, Николай Денков, также выразил поддержку идеи восстановления импорта украинского зерна. Он подчеркнул, что правительство настаивает на необходимости разрешить на рынках украинское зерно, так как это может помочь в сдерживании инфляции и увеличении объема торговых операций страны.

В дополнение, 12 сентября текущий премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, выдвинул ультиматум перед Еврокомиссией относительно вопроса продления запрета на ввоз украинского зерна.