Премьер Чолаку: Румыния хочет увеличить объем транзита зерна с Украины в 2 раза
реклама
Марчел Чолаку, текущий премьер-министр Румынии, высказал планы увеличить объем перевозок украинского зерна через территорию своей страны в два раза в ближайший месяц. Это сообщение было опубликовано в Standard.
Политик подчеркнул важность оказания поддержки Украине, а также он заявил: "В течение ближайшего месяца мы планируем увеличить объем перевозок через Румынию с двух до четырех миллионов тонн".
Для осуществления этого намерения Румыния приняла решение вложить значительные средства в развитие портов на Дунае и в Констанце.
Ранее премьер-министр Болгарии, Николай Денков, также выразил поддержку идеи восстановления импорта украинского зерна. Он подчеркнул, что правительство настаивает на необходимости разрешить на рынках украинское зерно, так как это может помочь в сдерживании инфляции и увеличении объема торговых операций страны.
В дополнение, 12 сентября текущий премьер-министр Польши, Матеуш Моравецкий, выдвинул ультиматум перед Еврокомиссией относительно вопроса продления запрета на ввоз украинского зерна.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила