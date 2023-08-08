В ходе пресс-конференции в Тегеране официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи выразил свою точку зрения относительно украинского кризиса. По его словам, страны Запада используют ситуацию на Украине для проведения испытаний своего вооружения. Он призвал эти страны обратить внимание на политическое решение, чтобы окончить данный кризис.

Насер Канани Чафи также подчеркнул, что Иран приложил значительные усилия для урегулирования украинского конфликта. По его мнению, диалог является наилучшим путем разрешения этой ситуации.

Ранее план по урегулированию украинского конфликта был представлен в Джидде с участием представителей 30 государств, включая Украину. Стоит отметить, что Москва не принимала участия в этой встрече.