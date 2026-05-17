ASUS представила комплект памяти DDR5 для энтузиастов под игровым брендом ROG

Тайваньский производитель компьютерной техники, компания ASUS решила выйти на рынок оперативной памяти для энтузиастов, представив свои первые комплекты памяти DDR5 под брендом ROG. Компания выпустила эти комплекты в Китае, и, как сообщает портал VideoCardz, OEM-производителем является BIWIN. Модуль выполнен в характерной черно-красной цветовой гамме ROG с золотыми включениями в честь 20-летия бренда ROG. ASUS рекомендует использовать эту память с материнской платой ограниченной серии ROG Crosshair X870E 2006 20th Anniversary Edition.

Источник: Videocardz

Комплект имеет емкость 48 ГБ, включающий два модуля DIMM по 24 ГБ. Модули памяти работают на скорости DDR5-6000 и имеют тайминги 26-36-36-76. Модули поддерживают профили AMD EXPO и Intel XMP для широкой совместимости, а также специальное расширение профиля «ROG Mode», работающее на материнских платах ASUS ROG Crosshair, ROG Maximus и ROG Strix. Модули памяти также включают светодиодную подсветку ARGB, совместимую с ASUS Aura Sync через приложение Armoury Crate. Специальная версия комплекта стоит 5999 юаней или 880 долларов США. Компания также анонсировала программу сертификации памяти ROG, в рамках которой производители потребительской памяти DDR5 могут предлагать свою продукцию в стиле ROG и с соответствующей маркировкой с расширениями профиля ROG Mode для специальных таймингов и поддержкой RGB-подсветки Aura Sync.