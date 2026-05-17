Тайваньский производитель компьютерной техники, компания ASUS решила выйти на рынок оперативной памяти для энтузиастов, представив свои первые комплекты памяти DDR5 под брендом ROG. Компания выпустила эти комплекты в Китае, и, как сообщает портал VideoCardz, OEM-производителем является BIWIN. Модуль выполнен в характерной черно-красной цветовой гамме ROG с золотыми включениями в честь 20-летия бренда ROG. ASUS рекомендует использовать эту память с материнской платой ограниченной серии ROG Crosshair X870E 2006 20th Anniversary Edition.
Комплект имеет емкость 48 ГБ, включающий два модуля DIMM по 24 ГБ. Модули памяти работают на скорости DDR5-6000 и имеют тайминги 26-36-36-76. Модули поддерживают профили AMD EXPO и Intel XMP для широкой совместимости, а также специальное расширение профиля «ROG Mode», работающее на материнских платах ASUS ROG Crosshair, ROG Maximus и ROG Strix. Модули памяти также включают светодиодную подсветку ARGB, совместимую с ASUS Aura Sync через приложение Armoury Crate. Специальная версия комплекта стоит 5999 юаней или 880 долларов США. Компания также анонсировала программу сертификации памяти ROG, в рамках которой производители потребительской памяти DDR5 могут предлагать свою продукцию в стиле ROG и с соответствующей маркировкой с расширениями профиля ROG Mode для специальных таймингов и поддержкой RGB-подсветки Aura Sync.