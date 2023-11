Некоммерческая группа по этике Campaign for Accountability (CfA) направила в Сенат США письмо о предполагаемом грубом нарушении компаниями Circle и Tron положений FATF

Некоммерческая организация Campaign for Accountability (CfA) обратилась к Сенату США, выявляя предполагаемые нарушения со стороны компаний Circle и Tron в контексте положений FATF. CfA подчеркнула свою озабоченность участием Circle и Tron Foundation в сфере отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, при этом акцентировала внимание сенаторов на связях крупных инвесторов Уолл-стрит, таких как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и BlackRock, с указанными компаниями, что, по мнению CfA, подрывает их репутацию.

Мишель Купперсмит, директор CfA, высказала удивление по поводу сотрудничества Уолл-стрит с Circle и Tron, особенно учитывая нехватку прозрачности и предполагаемые нарушения международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

По словам Купперсмит, интеграция и технологии Circle и Tron усугубляют проблемы с использованием цифровых активов в отмывании незаконных средств, представляя серьезную угрозу для инвесторов криптокомпаний, банкиров и управляющих активами на Уолл-стрит. Она призывает Конгресс США провести правовую оценку деятельности криптофирм, их деловых связей и возможного участия в финансировании терроризма, привлекая к ответственности тех, кто причастен к нарушениям.

CfA в своем обращении к сенаторам ссылается на отчет компании Elliptic, который подчеркивает, что листинг USDC на оффшорных блокчейнах и использование "протокола перекрестной цепочки" Circle значительно облегчают перемещение цифровых активов и процесс отмывания денег.

