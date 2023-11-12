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Некоммерческая организация Campaign for Accountability (CfA) обратилась к Сенату США, выявляя предполагаемые нарушения со стороны компаний Circle и Tron в контексте положений FATF. CfA подчеркнула свою озабоченность участием Circle и Tron Foundation в сфере отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, при этом акцентировала внимание сенаторов на связях крупных инвесторов Уолл-стрит, таких как Goldman Sachs, Bank of New York Mellon и BlackRock, с указанными компаниями, что, по мнению CfA, подрывает их репутацию.
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Мишель Купперсмит, директор CfA, высказала удивление по поводу сотрудничества Уолл-стрит с Circle и Tron, особенно учитывая нехватку прозрачности и предполагаемые нарушения международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
По словам Купперсмит, интеграция и технологии Circle и Tron усугубляют проблемы с использованием цифровых активов в отмывании незаконных средств, представляя серьезную угрозу для инвесторов криптокомпаний, банкиров и управляющих активами на Уолл-стрит. Она призывает Конгресс США провести правовую оценку деятельности криптофирм, их деловых связей и возможного участия в финансировании терроризма, привлекая к ответственности тех, кто причастен к нарушениям.
CfA в своем обращении к сенаторам ссылается на отчет компании Elliptic, который подчеркивает, что листинг USDC на оффшорных блокчейнах и использование "протокола перекрестной цепочки" Circle значительно облегчают перемещение цифровых активов и процесс отмывания денег.
В предшествующем контексте, в условиях эскалации военного конфликта, правоохранительные органы Израиля приняли меры по блокировке криптоаккаунтов ХАМАС на Binance и конфискации соответствующих активов.