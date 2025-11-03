Сайт Конференция
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл (1 год спустя)

Прошло более 1 года с того момента, как я заменил штатный термоинтерфейс видеокарты на Coollaboratory Liquid Pro. До замены, температура GPU Hot Spot была 95°C и вылетала. Посмотрим, насколько ухудшились температуры GPU с металлическим термоинтерфейсом и медным основанием радиатора.
11

Из-за ошибки в игре, видеокарта стала сильно в ней разогреваться. Температура самой горячей точки чипа (Hot Spot) видеокарты на штатном термоинтенрфейсе была 95°C. При этой температуре наблюдал редкие вылеты из игры. Заменил примерно год назад термоинтерфейс на чипе (между GPU и радиатором) на Coollaboratory Liquid Pro, игра перестала вылетать. В комментариях год назад говорили, что ЖМ очень активная смесь, может всё разъесть и ухудшить тем самым термоконтакт – пора это проверить.

Методика тестирования

Методика проста – мы будем играть в игрушку ровно в той локации, где проявляется проблема, в статичной кузне в игре Warhammer Vermintide 2. Разогреваем видеокарту, достигаем вылета и снятие данных по температуре, после чего повторяем несколько раз, чтобы определить повторяемость.

реклама



Температура в комнате контролируется кондиционером, отслеживается по термометру. Поэтому условия будут одинаковые. Об уровне шума видеокарты можно судить по максимальным скоростям вращения вентиляторов в GPU-Z ну и субъективно на слух. Лимиты энергопотребления видеокарты выключены через хак энтузиаста. Думаю смотреть рационально на минимальные и максимальные значения, троттлинг видеокарта при таких температурах не включает – вылет при такой нагрузке может быть из-за искусственного поднятия частот. Производители считают температуры до 95 градусов нормой (смотрим Tcase 95°C и Tj для своего железа).

Видеодрайвер пришлось обновить, т.к новые игры не работают на старом. Уверен, что это не сильно скажется на нагреве видеокарты. Видеокарту пропылесосил. Один вентилятор GIGABYTE за этот год сломался, пришлось заменить на китайский аналог меньшего размера, т.к. вентилятор 96 мм оказалось трудно найти.

реклама



Фото 1. Замененный вентилятор меньшего размера.

Конфигурация компьютера

CPU: Xeon E5-2696 V3, 3800Mgz

GPU: GIGABYTE GeForce RTX 3090 TI GAMING [GV-N309TGAMING-24GD]

Driver: Nvidia 581.15 WHQL

реклама



RAM: 64Gb DDR4 2133Mgz

SSD: Samsung EVO 980 Pro

MB: Huananzhi X99-TF

PSU: Asus Thor 1200P

реклама



Крышка корпуса открыта

Тесты

Простой, максимальные значения:

 Нагрузка игрой, 15 минут, максимальные значения:

MinFPS игры: 99

Думаю, меньшая площадь замененного вентилятора и его воздушный поток, прибавляют пару градусов при полной нагрузке видеокарты. А из-за более высоких температур, ниже MinFPS. Вылетов не было, поэтому тест 15 минут – за это время видеокарта достигает максимального разогрева в игре.

Бонус, видеокарта без 1 вентилятора:

Простой, 5 минут, максимальные значения:

Нагрузка игрой, 15 минут, максимальные значения:

MinFPS игры: 94

Стабильная работа игры даже без 1 вентилятора! Ну и температуры до сих пор ниже, чем на штатном термоинтерфейсе. Напомню, на штатном наблюдал вылеты при 94,6°C.

Сравнение температур

Выводы

Работает стабильно, температуры если и выросли, то от вентилятора видеокарты. Медный радиатор с Coollaboratory Liquid Pro не корродировал за год.

На 2 год планирую вскрыть видеокарту, заменить термопрокладки, заменить защитный лак, а так же оценить степень взаимодействий металлов.

Теги

жидкий металл rtx 3090ti coollaboratory liquid pro
