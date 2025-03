Разработчики Adglobe и Live Wire выпустили обновление 1.1.0 для Ender Magnolia, добавив режимы Boss Rush, New Game Plus, исправив ошибки и улучшив баланс.

Студии Adglobe и Live Wire выпустили крупное обновление 1.1.0 для своей атмосферной экшен-платформенной игры Ender Magnolia: Bloom in the Mist. Патч добавил в игру долгожданные режимы Boss Rush и New Game Plus, а также исправил ряд ошибок и внес улучшения, направленные на оптимизацию игрового процесса и повышение качества игрового опыта.

Одним из ключевых нововведений стало появление режима Boss Rush, доступного через меню «Воспоминания». Теперь игроки могут снова сразиться со всеми боссами, с которыми они столкнулись во время прохождения основного сюжета. За успешное прохождение испытаний, включая повторные битвы, игроки получают Фрагменты, которые можно обменять на новые предметы в галерее, расширяя возможности коллекционирования и получения уникальных наград. Второе важное нововведение — режим «Новая игра плюс», который открывается только после прохождения одной из концовок игры. Этот режим позволит игрокам продолжить приключение, сохранив прогресс персонажа и получив доступ к новому уровню улучшения артефактов (Relic). Это позволит игрокам ещё больше усилить своего героя и получить новые возможности для прохождения.

Помимо добавления новых режимов, обновление 1.1.0 включает в себя добавление новых предметов, исправление обнаруженных ошибок и внесение изменений в игровой баланс. Разработчики уделили внимание улучшению игрового процесса, повышению стабильности и оптимизации производительности. Полный список изменений и исправлений опубликован разработчиками. Ender Magnolia: Bloom in the Mist доступна на платформах PS5, Xbox Series X/S, PS4.