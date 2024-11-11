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jackhalloween9
Nintendo требует 7,5 миллиона долларов у стримера за демонстрацию их пиратских игр
Компания Nintendo начала масштабное судебное разбирательство против стримера Джесси Кейгина, известного как Every Game Guru. Японский гигант обвиняет его в незаконной демонстрации своих игр, многие из которых ещё не были официально выпущены, а также в продвижении эмуляторов, позволяющих обойти покупку консоли. Зафиксировав десятки нарушений, Nintendo намерена взыскать с Кейгина 7,5 миллиона долларов.

Компания Nintendo подала судебный иск против стримера Джесси Кейгина, известного под псевдонимом Every Game Guru, обвиняя его в незаконной трансляции пиратских копий её игр, в том числе тех, которые ещё не были официально выпущены. Кейгин, как утверждается, неоднократно демонстрировал популярные игры Nintendo, такие как The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom и Mario & Luigi: Brothership, используя платформы YouTube, Twitch и Kick. Его деятельность не ограничивалась одной платформой: когда каналы блокировались за нарушение авторских прав, он создавал новые аккаунты и возобновлял трансляции, используя десятки временных каналов, чтобы обходить запреты и продолжать деятельность.

В судебных документах Nintendo утверждает, что Кейгин не только транслировал пиратские версии игр, но и активно продвигал использование эмуляторов, таких как Ryujinx и Yuzu, которые позволяют запускать игры Nintendo на компьютерах без необходимости приобретать консоль. В своих социальных сетях он делился ссылками на эти эмуляторы и критиковал капитализм, называя свои действия «наградой» для подписчиков. Он описывал свою деятельность как часть «борьбы с системой», подразумевая сопротивление бизнес-модели, связанной с покупкой консолей и официальных копий игр.


Кейгин также стремился монетизировать свою деятельность. Когда его канал на YouTube лишили возможности получать доход от рекламы из-за нарушений авторских прав, он начал размещать ссылки на платёжный сервис CashApp, призывая зрителей поддерживать его донатами. Это позволило ему получать доход, несмотря на запрет на официальную монетизацию со стороны YouTube.

Nintendo утверждает, что за последние два года зафиксировала более 50 случаев, когда Кейгин незаконно транслировал её игры, причём многие из них ещё не вышли на рынок. Эти действия нанесли серьёзный удар по маркетинговым кампаниям компании, направленным на продвижение новых релизов. Вместо привлечения аудитории через официальные каналы и стимулирования продаж, аудитория получила доступ к играм в обход системы, что, по мнению Nintendo, привело к потерям в миллионы долларов.

Кроме того, Nintendo указывает, что незаконные трансляции Кейгина способствовали распространению пиратских копий, поскольку зрители его стримов могли узнать о возможностях скачивания и эмуляции игр без покупки лицензионных версий. Подобные трансляции, по заявлению компании, представляли собой серьёзное нарушение её авторских прав, что и стало причиной обращения в суд для взыскания компенсации.

В иске Nintendo требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов за каждое зафиксированное нарушение авторских прав. Суммарно, учитывая 50 зафиксированных эпизодов незаконной трансляции, общий размер компенсации может достигать 7,5 миллиона долларов. Этот случай подчёркивает решимость Nintendo в борьбе с пиратством и её стремление защищать свои интеллектуальные права. Компания уже не раз демонстрировала свою жёсткую позицию в отношении защиты своих игр и консолей, особенно в условиях, когда пиратство и несанкционированное использование программного обеспечения становятся всё более доступными благодаря интернету и распространению подобных технологий.

Этот случай также привлёк внимание к вопросу эмуляции и её законности. Хотя использование эмуляторов само по себе не является незаконным, их применение для запуска пиратских версий игр, особенно на популярных платформах, вызывает обеспокоенность правообладателей. Кейгин, используя эмуляторы для трансляции ещё не вышедших проектов Nintendo, оказался в центре внимания компании, которая известна своим строгим отношением к защите своих продуктов и технологий. Этот иск может стать прецедентом для подобных дел в будущем и повлиять на дальнейшее отношение правообладателей к эмуляции и распространению пиратских копий игр.

#nintendo
Источник: dtf.ru
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