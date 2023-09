Долгостроем теперь занимается студия The Chinese Room, авторы инди-приключений Everybody’s Gone to the Rapture, Dear Esther и хоррора Amnesia: A Machine for Pigs.

Многострадальный сиквел Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 обзавелся трейлером и предполагаемой датой выхода. Проект должен появиться в доступе лишь осенью следующего года. Также разработчики продемонстрировали новый трейлер после многочисленных переносов. реклама Издательство Paradox Interactive рассказало, что теперь над проектом работает студия The Chinese Room, у которой есть парочка весьма неплохих игр.

Ранее пользователи выразили свои предположения о смене разработчиков, но официальное заявление об этом поступило только сейчас. Учитывая, что дата релиза назначена на осень 2024 года, предварительно обозначенные сроки вновь являются ошибочными. Сиквел был анонсирован ещё 4 года назад. Его выпуск планировали на 2020 год, но из-за технических сложностей перенесли. Разработчики трижды оттягивали запуск проекта. Сперва за создание отвечала студия Hardsuit Labs, но она была отстранена. Издатель и вовсе планировал отказаться от создания продолжения, но удалось найти другую компанию на замену разработчиков.