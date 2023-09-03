реклама
Многострадальный сиквел Vampire: the Masquerade – Bloodlines 2 обзавелся трейлером и предполагаемой датой выхода. Проект должен появиться в доступе лишь осенью следующего года.
Также разработчики продемонстрировали новый трейлер после многочисленных переносов.
реклама
Издательство Paradox Interactive рассказало, что теперь над проектом работает студия The Chinese Room, у которой есть парочка весьма неплохих игр.
Ранее пользователи выразили свои предположения о смене разработчиков, но официальное заявление об этом поступило только сейчас.
Учитывая, что дата релиза назначена на осень 2024 года, предварительно обозначенные сроки вновь являются ошибочными.
Сиквел был анонсирован ещё 4 года назад. Его выпуск планировали на 2020 год, но из-за технических сложностей перенесли. Разработчики трижды оттягивали запуск проекта.
Сперва за создание отвечала студия Hardsuit Labs, но она была отстранена. Издатель и вовсе планировал отказаться от создания продолжения, но удалось найти другую компанию на замену разработчиков.