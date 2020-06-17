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Начну эту статью, пожалуй, с предыстории. Месяц назад, сидя на 9600k с Asus PRIME Z370-P, случайно натолкнувшись на авито на дешевую Asus Maximus VIII Hero, в отличном состоянии и с богатым комплектом, соблазнился на Кофе-мод. Приобретённая плата очень меня порадовала, подарив к тому разгону 9600k, который я имел на прайме, 300 мегагерц сверху. Вдохновившись такими возможностями и качеством платы, я решил заказать процессор, который бы ей соответствовал. Долго сомневался между QN8G (инженерным образцом 8700k) и QQBZ (Инженерный аналог 9900-non-k, имеет частоту на все ядра 4.2 или 4.3 с разгоном по шине), но, поскольку я максималист - приобрести решил инженерный аналог 9900k с маркировкой QQBY.

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Ожидание было мучительным, но вот, буквально пару дней назад, получил вожделенный QQBY в руки. Поигрался, разобрался, и решил поделиться своим опытом разгона и использования данного процессора. Конечно, данный обзор будет несколько запоздалым, т.к. мейнстримовый интел уже перешел на сокет 1200, а сокет 1151 постепенно отходит на второй план. Однако, учитывая вкусные цены на инженерники и матплаты 1151, подобные альтернативные мейнстриму сборки вполне себе могут быть актуальными ещё долгое время, а когда я сам я искал информацию по данным процессорам, оказалось, что её не так много, потому, надеюсь, немного восполнить этот пробел. И да, в данной статье я не буду рассматривать кофемод, про него и про мою матплату информации и так в избытке в соответствующей теме на форуме. Так же, собирая себе данную сборку, я записал немного видеоматериала и собрал его в единое видео, если кому интересно, смотреть тут:

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Продолжим. Процессор из китая пришёл абсолютно новый, без следов установки. Не было как замятий на ушах процессора, так и следов лапок сокета на его контактах, и у меня даже складывается впечатление, что сам intel продаёт инженерные версии процессоров через наших восточных друзей, чтобы не упустить лишнюю прибыль. Данные инженерники, QQBZ и QQBY, выполнены на степпинге P0, как и первые партии серийных 9900k.

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Ах да, к сожалению, фотографий до установки у меня нет, т.к. распаковку и запуск снимал на видео одним куском, потому, процессор на всех фотографиях в статье уже после первой установки в сокет и имеет соответствующие следы.

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Перед установкой процессора я прошил биос версии 3802, и сбросил настройки батарейкой. Плата запустилась без каких либо проблем после третьей перезагрузки. Немного поспешив, после первого запуска я сразу принялся разгонять процессор не изучив его базовый функционал, и, как оказалось далее, зря.

Разгон

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Давайте сразу уточним: всё сказанное ниже - это мои личные выводы. Я могу ошибаться из-за незнания или неверного подхода к тестированию, или своего взгляда на вещи. Не стоит воспринимать данную статью как официальный мануал. Доверять моим словам или нет - решать вам. Если вы видите что я где-то ошибся и что-то сказал не так - можете сообщить мне свои мысли в комментариях.

В первую очередь я забил уже известные мне по 9600k и g5400 (На котором "пересиживал" время в ожидании QQBY) тайминги и частоты оперативной памяти, установил вручную 45 множитель на CPU и Cache, напряжение 1.28v на Сache/Сore и 1.35v на память. Как результат - получил сыплющий ошибками TestMem5, и это при том, что как я уже говорил, частоты и тайминги моего комплекта памяти были мной хорошо изучены. На этом моменте я немного расстроился, и, наверное, стоит рассказать почему:

Во-первых, примерно 2 недели назад мне в личку писал один человек, который так же себе взял QQBY в M8H (Maximus 8 Hero), и столкнулся он, на первый взгляд, с той же проблемой, ошибки в TestMem5. В его случае, проблема так и не была решена, а человек просто переехал на Z170 Deluxe, на которой данной проблемы он не встретил.

Во-вторых, покопавшись по темам форума, посвященным кофемоду и инженерникам, можно найти не единичные случаи жалоб людей на проблемы M8H именно в совокупности с различными вариациями i9 9900.

Но, опускать руки я не стал, и решил разбираться в проблеме до последнего. Впрочем, долго разбираться не пришлось, но, давайте обо всём по порядку.

В первую очередь я сбросил настройки биоса кнопкой, и решил посмотреть, как оно "на стоке". Как вы знаете (или нет), на матплатах Asus z170 рекомендуется выставлять опции "IA AC Load Line" и "IA DC Load Line" в 0.01, т.к. без этого матплата может сильно завышать напряжения. И действительно, при запуске "в дефолте", частота ядра составила 4530MHz, частота кеша 4120MHz, а напряжение плавало от 1.34 до 1.4v. Не знаю, какое напряжение на данные инженерники выставляют обычные z370-z390 платы, но мои значения выглядят завышенными. Память: 2666. Что же. Запускаем, прогоняем TestMem5, в моём случае - дефолтный конфиг в ~15 прогонов (На скрине 7, в реальности 2 раза по 7). Результат чистый, ошибки отсутствуют.

Следующий шаг, выставляю рекомендованные значения (0.01) для "IA AC Load Line" и "IA DC Load Line", перезагружаюсь. Напряжение на ядра и кеш упало до выглядящих более-менее разумно 1.12v, частоты те же. Прогоняю TestMem5. Результаты теста снова чисты и внушали оптимизм.

Следующий шаг: не меняя остальных настроек, вбиваю напряжение, частоту, и уже известные тайминги оперативной памяти. Перезагружаюсь, прогоняю TestMem5, и вот оно! Ошибки.

Поскольку заранее известно, что и тайминги и напряжение и частота памяти стабильны, вспоминаю про то, что у ошибок в TestMem5 ноги могут "расти" и из нестабильности кеша, потому, выставляю ручные 1.25v на Cores/Cache. Перезагружаюсь, прогоняю TestMem5... Но нет, снова ошибки. Напряжение при тестировании из-за работы системы LLC проседает до 1.19v.

Ну что же, следующая попытка. Ко всему вышеперечисленному включаю LLC Level 5. Перезагружаюсь, прогоняю TestMem5... Иии! Система проходит тест стабильности памяти без проблем и ошибок. Забегая вперёд, скажу, что при таком напряжении, 1.25v, кеш моего процессора уже вполне способен работать на гораздо больших частотах чем дефолтные 4.1 (Я не проверял, но скорее всего и 4.5 были бы стабильны). Следовательно, дело не в самом напряжении. Так почему же тогда именно LLC повышает стабильность при тесте системы памяти? Возможно, штатные режимы работы LLC дают слишком сильные или резкие перепады вольтажа, что выливается в некоторую нестабильность.

В общем, не буду вас больше томить рассказами. Подведём итоги. Что касается стабильности памяти и кеша, мной были выявлены следующие моменты, которые могут на это повлиять:

Во-первых, при множителе на CPU до 47 (не включительно) матплата автоматом задирает шину чуть выше сотни (До, примерно, 100.5). В результате частота на памяти в моём случае повышалась до 3610-3618MHz. А мои тайминги, например, подогнаны "внатяг", и плохо терпят повышение частоты. Спасает в данной ситуации включение Manual-mode для AI Overclocker Tuner (В случае с Maximus VIII Hero не работает на биосе 2202). Что интересно, начиная с 47 множителя матплата держит шину ровно, без завышения частот.

Во-вторых, я перебирал все настройки, связанные с памятью. Оказалось, что ошибки так же даёт включение опции Maximus Tweak Mode 2 в настройках таймингов. Странно, но и на 9600k, и на g5400 Maximus Tweak Mode 2 работал без проблем, и именно им я пользовался. В данной же ситуации, с самого начала эту опцию я оставлял на Auto и не трогал, но позже заметил, что стабильность памяти придаёт включение Maximus Tweak Mode 1. Из этого делаю вывод, что "автоматом" система выбирает Mode 2, который на данном инженернике (в моём случае) нестабилен, в отличие от других процессоров, которые у меня были. Могу предположить, что дело тут в том, что с 9900k latency памяти заметно уменьшается. Потому, могу порекомендовать для начала выбирать Mode 1.

В третьих, следует крайне внимательно подходить к разгону кеша, и не ждать от него сверх-высоких частот. Так, опять же, беря за пример 9600k, я стремился к частоте Cache в 4700MHz. Как оказалось в результате, стабильной для моего экземпляра на вменяемом вольтаже является частота 4.5GHz. А переходить к разгону кеша, стоит уже после нахождения стабильных частот и таймингов памяти. Так же, переразогнанный кеш, помимо ошибок по памяти, может давать синий экран и зависания в тяжелых тестах как линпак и может помешать вам в разгоне ядер. Не увлекайтесь разгоном кеша!

Не жалейте напряжения для стабильной работы кеша, и, в случае с Asus Maximus VIII Hero обязательно выбирайте LLC Level 5 (На других матплатах - просто средний уровень LLC). Начните использование процессора с выбора LLC Level 5 даже для дефолтного напряжения.

Является ли что-то из перечисленного причиной ошибок по памяти у того человека, о котором я писал выше? На самом деле неизвестно. Но это всё, что я сумел выявить, в, казалось бы, схожей ситуации.

Следом мне требовалось определить максимальную частоту памяти на вменяемом напряжении, однако, ранее я всё-же совершил одну ошибку. Как я уже говорил, мои ожидания касательно частоты кеша были завышены и после разгона памяти я неверно выставил частоту кеша в 4.7GHz, которые первоначально показались стабильными, однако как оказалось далее, эта частота была завышена и из-за неё я "упёрся" в 4.7GHz по ядрам. 4.8GHz по ядрам упорно уводили компьютер в "синьку". Чуть позже я понял, что проблема крылась не самих ядрах и не в их вольтаже, а в частоте кеша. Потому, кеш стоит разгонять только после разгона памяти и после разгона ядер процессора. Разобравшись в этом, мне удалось выявить максимально стабильную частоту кеша моего экземпляра в 4.5GHz и продолжить наконец разгон ядер.

В процессе же разгона ядер процессора ничего сложного нет. Стабильность разгона ядер я обычно проверяю при помощи линпака, прогоняя его с объемом памяти 6гб порядка 10-15 минут. Такого тестирования, поскольку оно создаёт сверхнагрузки, которые не создаст ни одна игра и ни один софт, обычно вполне достаточно для гарантии стабильной работы в дальнейшем. Так, линпак 6гб грузит систему на все 200w, в то время как рендеринг видео в Adobe Premier грузит систему всего на 150w, а игры и вовсе редко потребляют более 100w). Финальное тестирование в этот раз я проводил с объёмом памяти в 12гб. Ах да, линпак я использовал встроенный в OCCT, т.к. его банально проще найти.

Небольшое уточнение, для того, что бы были понятны некоторые детали: система охлаждения в моём случае - скромная Noctua U14S, а тестирование проводилось в закрытом корпусе в повседневных условиях.

В результате нехитрого тестирования, для моего экземпляра процессора была выявлена стабильная частота в 4.8GHz при 1.29v:

Так же я определился с примерно-стабильным напряжением для 4.9GHz. Для моего экземпляра оно составило порядка 1.37v. На самом деле, точно я сказать не могу, т.к. моя система охлаждения не позволяет прогнать полноценное тестирование в таком режиме:

Учитывая разницу необходимых для 4.8 и 4.9 напряжений в 0.08v, для себя я сделал вывод что 5GHz на моём экземпляре недостижимы. Конечно, при наличии серьёзного охлаждения, можно было бы попробовать выставить 5GHz на постоянку при 1.41-1.42v, однако такие напряжения я лично считаю опасными для 14nm процессоров, и даже имея крутое охлаждение, делать так я бы не стал. Как по мне, 1.35v - безопасный предел.

Для интереса, так же я решил найти напряжения, которых бы хватало для стабильного прохождения собственного теста OCCТ. Для 4.9GHz данному тесту потребовалось всего 1.33v:

При 5GHz данный тест моим процессором проходился при 1.38v:

Учитывая скромное потребление тока при тестировании, всего порядка 130-150w, в стабильности полученных напряжений для повседневной работы я несколько засомневался, и решил перепроверить их путём рендера реального проекта в Adobe Premiere на 5GHz при 1.38v. И я не ошибся, рендер оборвался голубым экраном примерно спустя 10 минут, потому, не могу порекомендовать для поиска стабильности использовать собственный тест OCCT. Premiere, кстати, при рендеринге на данном процессоре создаёт потребление тока в 150w.

Таким же способом я решил перепроверить напряжения, полученные в результате тестирования линпаком. Протестировать решил частоту 4.9, но поскольку моя СО не позволяет гонять 4.9 со столь высоким, в 1.37v, напряжением, и поскольку напряжения необходимые для линпака обычно избыточны, я выставил 4.9GHz, 1.35v, и успешно отрендерил тестовое видео длительностью в 40 минут и объёмом 6гб. Рендер занял порядка получаса времени:

В результате выявленных возможных уровней разгона, я решил, что гоняться за лишней сотней мегагерц жертвуя температурами, а соответственно и акустическим комфортном, я лично никакого смысла не вижу, потому, решил остановиться на 4.8GHz. Чтобы более не возвращаться к этому вопросу вовсе, решил провести финальное тестирование, но в этот раз с увеличенным до 12гб объёмом памяти. В таком режиме пришлось увеличить напряжение с 1.29v до 1.31v. Я уверен, что даже 1.29v хватило бы для 100% стабильности в любой повседневной задаче, однако, поскольку существенной разницы в нагреве не обнаружил, для себя решил не жадничать, и остановиться всё-таки на 1.31v:

Подведём итоги всей этой писанины. Полученные мной стабильные частоты для моего экземпляра QQBY:

CPU: 4.8GHz

Cache: 4.5GHz

Voltage: 1.31v

Так же доступен режим:

CPU: 4.9GHz

Cache: 4.6GHz

Voltage: 1.37v

Я считаю, что полученые результаты крайне достойные, и соответствуют результатам которые можно получить на части серийных процессоров. То есть, если судить по моему экземпляру QQBY, то нельзя сказать что разгонный потенциал инженерников хуже серийных образцов.

Кстати говоря, так же мной была предпринята попытка выключения гипер-треддинга с целью достижения больших частот. Однако, взять 5GHz с линпаком при напряжениях меньше чем 1.4v, всё-равно не удалось.

Ну и крайне небольшое дополнение к теме разгона. Если тестировать при помощи Prime95 Small ffts, то те же 4.8GHz уже требуют ориентировочно 1.33v, потребляемый процессором ток возрастает свыше 220w и моё СО абсолютно не справляется, часть ядер мигом выпадает из тестирования из-за термал-троттлинга. Но я считаю, что настолько жёсткие тесты это то, что называется "тесты ради тестов". Я считаю, что такое тестирование является "оверкильным", и что моей методики, описанной выше, абсолютно достаточно для выявления абсолютной стабильности в повседневных задачах. Если кто-то считает иначе, давайте останемся каждый при своём мнении.

Алгоритм разгона, как он видится мне

Подводя итоги всего сказанного в разделе выше. Как же стоит разгонять QQBY? Я бы порекомендовал следующие шаги:

Начать стоит с установки желаемого напряжения. Какое напряжение стоит пожелать? Для владельцев простых четырёх-трубочных башен, и дешевых 6-трубочных башен, я бы порекомендовал напряжение 1.25-1.27v. Для владельцев чуть более серьёзных 6-трубочных башен, и дешевых "супер-кулеров", я бы порекомендовал напряжения 1.29-1.32v. Для владельцев серьёзных "супер-кулеров" я бы порекомендовал 1.34-1.36v. Соответственно, в моём случае, имея средненькую 6-трубочную односекционную башню я остановился на напряжении 1.31v.

Обязательно, в случае с Asus Maximus VIII, выставить LLC Level 5, так же не повредит выставить средний уровень LLC для любых других матплат. Для матплат Asus в кофемоде так же выставить опции "IA AC Load Line" и "IA DC Load Line", как и рекомендуется по мануалам в 0.01v.

Найти желаемые максимально стабильные частоты оперативной памяти. Для начала, выставить Maximus Tweak Mode 1 в настройках таймингов памяти для Asus Maximus Hero (В конце можно попробовать Mode 2). Частота кеша при этом должна быть стоковой (4.1GHz). Тестировать при помощи TestMem5. Как и рекомендуется в теме по разгону памяти, установить напряжения VCCIO Voltage и System Agent Voltage вручную такие, которые необходимы для разгона вашей памяти. В моём случае это 1.1v. Автоматом эти напряжения могут сильно завышаться.

Найти максимальную частоту ядер процессора. Тестировать я рекомендую линпаком.

Найти максимальную частоту кеша процессора. Тестировать обязательно как программами используемыми для теста процессора, так и программами тестирующими память. То есть стабильность кеша желательно выявлять в линпаке и TestMem5.

После проделанных процедур можно попытаться понижать напряжение с шагом 0.01v с целью найти минимальное напряжение необходимое для найденных частот, тестируя каждый шаг как в линпаке, так и в TestMem5. При появлении нестабильности, можно попробовать снизить частоту кеша и попытаться снова, а можно остановиться на найденном результате.

Встроенная графика

В интернете можно встретить сведения о том, что драйверов на встроенную графику инженерных процессоров нет. Наверное потому, рассказав о приобретении в одном чате, я получил в ответ просьбу протестировать встройку.

Драйвера для встроенной графики от 9 поколения процессоров Intel с официального сайта встали без проблем, встроенная GPU определилась в диспетчере задач как HD630. Подключение монитора к встроенным видеовыходам материнской платы проблем и артефактов не выявило. Для надёжности, я решил погонять на встройке в BF4, как я делал это когда-то давно на встройке 4790k в промежутке между продажей GTX980 и покупкой GTX1080 (встройка бывает полезна :) ).

Battlefield 4, 720p, low настройки + конфиг на отключение освещения, игра идёт без каких либо проблем, и я с удивлением обнаруживаю что со времён хасвела производительность встройки немного возросла: фреймрейт на HD630 при таких настройках абсолютно комфортный, от 70 и выше, в то время как встройка хасвела не давала такого фреймрейта, и ко всему требовала понижения рендера ещё ниже от 720p.

И один забавный момент, но связанный не с графикой но с кофемодом: после включения Igpu-multimonitor в bios, выключаться, когда пришло время, встройка отказалась, помог только сброс bios до дефолта.

Температуры и системы охлаждения

i9 9900k закрепил за собой славу крайне горячего и неохлаждаемого процессора. Люди в интернете пишут всякое, но в основном всё сводится к советам и насмешкам из разряда "приобретая 9900k не забудь купить кастомное СВО".

С одной стороны, имея опыт владения 9600k, который на поверку оказался очень холодным, "ледяным" процессором, я скептически к этому относился. С другой стороны, 9900k, как ни крути - это + 2 ядра, да ещё и гипертреддинг, да и не должно ведь быть звона без огня? В общем, я решил перестраховаться. Заказывая QQBY, параллельно я заказал скальпатор, и морально был готов заменить "хвалёный" припой интела на жидкий металл, а заводскую крышку на привычную мне массивную крышку от старенького Атлона64 - в борьбе с температурами все средства хороши.

Однако, потестировав данный процессор, пощупав его разгонный потенциал, я был приятно удивлён. Как оказалось, моей достаточно скромной башни хватает даже для того, чтобы гонять линпак на предельных, как по мне, 1.35v. Линпак заставляет процессор прокачивать до 200w тока, рабочие задачи, которые я протестировал, позволяют раскачивать процессор всего до 150w, а максимально процессорозависимые игры не потребляют более 100w. Учитывая такую разницу, конечно же, в рабочих задачах и в играх, на предельных 1.35v с моей башней данный процессор будет всегда оставаться в комфортном диапазоне температур. При этом на постоянку я использую всего 1.31v (Разница по температурам с 1.35v достаточно велика)!

Типовые температуры в играх можете пронаблюдать из этого скриншота из BF1:

(BF1 выбрана как одна из самых CPU-интенсивных игр современности)

Конечно, если вы максималист, и любите выжимать из железа все соки, желаете 5.1Ghz при 1.42v, да ещё и ищете стабильность под самыми тяжелыми бенчмарками - под такие запросы этот процессор окажется горячим и неохлаждаемым. Однако, если выбрать максимальное напряжение исходя из качеств вашего СО, а стабильность выявлять разумными методами - проблем с охлаждением быть не должно. Я уверен, что большинство экземпляров даже со скромной четырёх-трубочной башней смогут обеспечить достойные 4.7GHz при соответствующем напряжении в районе 1.25v (Однако, конечно же, я этого не проверял).

Что касается скальпатора, изучив возможности своего образца, учитывая что 4.8 ему даются на относительно небольшом напряжении в 1.31, при котором проблем с температурами вовсе нет, а 4.9 даются уже за пределами допустимого, по моему мнению, напряжения в 1.35v, я пришёл к выводу, что "уродовать" процессор (а скальпирование - это всегда непрактично, скальпированные процессоры требуют внимания и вызывают вопросы при продаже) в погоне за 100 мегагерцами абсолютно никакого смысла нет. Скальпатор отправился на полку ждать своего часа.

Ах да, матплата, Maximus VIII Hero, показала себя прекрасно, максимальная температура зоны VRM по встроенным датчикам, которую мне удалось засечь в самых тяжелых условиях, составляла порядка 80 градусов. При более лёгких режимах тестирования радиаторы платы без проблем можно держать рукой.

Подводя итоги всему сказанному выше - я не считаю 9900k в общем и данный QQBY в частности сверх-горячими процессорами, и не вижу никаких проблем с их охлаждением. Хорошим примером по-настоящему горячего и неохлаждаемого процессора в моём использовании был 4790-non-k, который при скромных частотах ниже 4GHz уходил в термал-троттлинг под линксом (и был заскальпирован).

Производительность

Разогнав процессор, мне захотелось убедиться, что производительность инженерного образца не отличается от серийных процессоров. К сожалению, провести полноценное сравнение в играх и софте я не могу, однако, я попросил одного человека прогнать для меня бенчмарки CINERBENCH R15 и CINERBENCH R20 на серийном 9900KF на тех же 4.8GHz. Как вы можете убедиться, результаты тестов между процессорами не отличаются (Крайне небольшая разница вызвана тем, что у меня выключены все фиксы уязвимостей, а windows не обновляется. Пользователь 9900KF же, как положено, имеет систему с заплатками от SpectreMeltdown и обновлениями)

Так же забавное сравнение со стоковым 10700k в CPUz - можно видеть превосходство 10700k по одному ядру, т.к. одно ядро бустится выше 4.8GHz, при этом частота при нагрузке на все ядра ниже, потому мультипоточный результат немного хуже:

Имея на руках лишь такие скромные тесты, могу сделать вывод, что с производительностью инженерника всё в порядке.

Что касается разницы с 9600k, тут я, ожидаемо, получил приличный буст в первую очередь в CPU-интенсивных играх. Например в BF1 на Амьене, в боях за точки C и D фреймрейт на 9600k опускался ниже 80 при загрузке всех ядер на 100%. Ситуация редкая, но бывает. В этих же условиях фреймрейт 9900k не опускается ниже 120-110 кадров. То же самое касается SoTTR. Момент, когда камера опускается на рынок, и фреймрейт 9600k опускался ниже 100fps, 9900k выдерживает свыше 130 кадров в секунду. Это всё мои скромные наблюдения, подкреплять доказательствами которые я не буду (по крайней мере пока).

Заключение

В заключении, в первую очередь, хочу сказать, что если кто-то, прочитав мои заметки соблазнится на покупку инженерного процессора - вы должны отдавать себе отчёт, что инженерные образцы, это всё-таки инженерные образцы. Такой процессор вполне может придти с китая с каким то браком (А в шапке темы по кофе-моду есть заметка о том, что часть процессоров имели проблемы с линией PCI-e), и в таком случае вам придётся столкнуться с процедурой отправки этого процессора обратно продавцу - это дополнительно потраченное время и немного денег. Другой экземпляр может не брать те частоты, которые покорились моему экземпляру. Если у вас кофемод - могут возникнуть проблемы с закофеможеной матплатой (Кстати говоря, процессоры, с которыми возникли проблемы на кофемод-матплате, обязательно необходимо проверять на стандартной z370-z390 плате).

Так же, для всех заказывающих, рекомендовал бы снимать распаковку процессора и первый запуск на видео одним куском, заранее подготовив всё необходимое для процесса, чтобы, в случае возникновения каких то проблем, было чем оперировать в споре с продавцом. Желательно заказывать НЕ с аккаунта-однодневки, а с аккаунта, который имеет какую-никакую репутацию. Так же, порекомендовал бы пользоваться доставкой AliExpress Standart Shiping и НЕ переплачивать за Premium shiping. Что-то меня понесло в общие советы по заказу с Aliexpress...

В общем, перечислив все возможные минусы, теперь можно коснуться и плюсов. На другой чаше весов лежит крайне вкусная стоимость подобных сборок. В частности, мне комплект обошёлся в 440$, что даже дешевле чем ОДИН только 10700k, который, в данный момент в российской рознице стоит 495$. Учитывая крайне, ужасающе, дорогие матплаты под LGA1200, если даже взять самую дешевую Z-матплату под LGA1200, разница в цене с моим комплектом составляет порядка 240 долларов или, на данный момент, 17000 рублей (Да, цены указываю в долларах, т.к. на момент написания статьи курс рубля в очередной раз лихорадит), при, примерно, той же производительности. А если бы вместо Asus Maximus VIII Hero, была бы какая-нибудь Asus Z170-A, которую в данный момент без проблем можно найти на авито после майнеров по смешным ценам от 35 долларов, то разница в цене была бы ещё выше. И вряд ли такая большая разница даже перекроется расходами, если, допустим, придётся бракованый процессор возвращать в китай, или, если кофемод "не взлетит".

Да-да. Отличная производительность за небольшой прайс, в который, в наше время даже 10600k или AMD 3700x с матплатой не собрать. Вот он единственный и не оспоримый плюс подобной сборки.

Помимо QQBY, как я уже говорил где-то в начале статьи, в продаже имеется инженерник QQBZ, он залоченый на частоте 4.2GHz, с лёгким разгоном по шине частота достигнет 4.3GHz. Учитывая гораздо более низкую стоимость, многим этот вариант может быть интереснее чем QQBУ.

На этом, пожалуй, у меня всё. Буду рад, если данная статья кому то поможет, а писал я её прежде всего по той причине, что материалов по данным процессором в интернете практически нет, и когда заказывал сам, столкнулся с проблемой отсутствия информации и вменяемых обзоров, и я надеюсь, что мне удалось восполнить этот пробел.







