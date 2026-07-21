NVIDIA раскрыла характеристики процессора Vera с ядрами Olympus.

Компания NVIDIA опубликовала детали о архитектуре своего процессора Vera для центров обработки данных и используемого в нем специализированного ядра Olympus. Vera объединяет 88 ядер Olympus, 176 аппаратных потоков и унифицированный кэш L3 объемом 164 МБ на монолитном вычислительном кристалле.

Источник: NVIDIA

Каждое ядро Olympus использует широкий интерфейс с нейронным предсказателем ветвлений, 64-килобайтный четырехканальный кэш инструкций L1 и очередь декодирования на 48 инструкций. Ядро может считывать до 16 инструкций за цикл и включает 10-канальный декодер, способный обрабатывать десять объединенных инструкций за цикл.

Источник: NVIDIA

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Среднее ядро может переименовывать, выделять и фиксировать до десяти микроопераций за цикл. NVIDIA также перечисляет технологии переименования памяти, предсказания значений и исключения перемещений, используемые для уменьшения задержек. Исполнительный механизм включает в себя целочисленные операции, операции ветвления, векторные операции, операции с плавающей запятой, криптографические операции и выделенные ресурсы для загрузки/сохранения.

Каждое ядро включает 96-килобайтный шестиканальный кэш данных L1 и 2-мегабайтный восьмиканальный кэш L2. NVIDIA также добавила несколько механизмов аппаратной предварительной выборки, включая предварительную выборку графов для структур данных с большим количеством указателей и рабочих нагрузок обработки графов.

Источник: NVIDIA

Vera использует пространственную многопоточность NVIDIA, которая обеспечивает два аппаратных потока на каждое ядро Olympus. NVIDIA заявляет, что такая конструкция позволяет распределять ресурсы ядра между потоками для уменьшения конкуренции по сравнению с обычной одновременной многопоточностью. Ядро может отдавать приоритет одному потоку, чувствительному к производительности, в то время как его второй поток обрабатывает системные и управляющие задачи.

Источник: NVIDIA

ЦП соединяет свои ядра, кэш, контроллеры памяти и ввод-вывод через масштабируемую когерентную структуру NVIDIA второго поколения. NVIDIA заявляет о пропускной способности между ядрами до 3,4 ТБ/с, пропускной способности SOCAMM2 LPDDR5X до 1,2 ТБ/с и объеме памяти до 1,5 ТБ на каждый ЦП. Vera также поддерживает интерфейс NVLink-C2C со скоростью 1,8 ТБ/с, PCIe Gen 6 и CXL 3.1. Двухсокетные системы обеспечивают 176 линий PCIe и используют двухузловую конфигурацию NUMA, с одним доменом NUMA на каждый сокет.

Компания утверждает, что Vera обеспечивает в 1,8 раз более высокую производительность, чем неназванные системы x86 в отдельных рабочих нагрузках. Результаты основаны на внутренних тестах NVIDIA SPEC CPU 2026, проведенных в июле 2026 года, но пока они не подтверждены независимыми тестами.