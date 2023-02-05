Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мой личный опыт использования Xbox series S в 2023 году

Плюсы и минусы xbox series s приставки. Расскажу про свой опыт использования: что понравилось, а что не очень
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-19% на 13900KF - цены рухнули
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Покупал я данную консоль более 7 месяцев назад, приставка очень тихая и занимает мало места, вот так выглядит мой xbox series s.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке


реклама





реклама




Скажу сразу, что в коробке нет нечего интересного, однако вот комплект:

реклама

1) Геймпад + две батарейки

2) Сама консоль 

3) HDMI 

4) Провод питания 

5) Инструкция


Геймпад








Лично для меня геймпад очень удобный, стики правильно ложатся к пальцам, однако кнопка XBOX значительно хуже стала откликаться, чем у старого геймпада от XBOX ONE FAT, не знаю, с чем это связано, но такое тут есть, кнопки X Y B A нажимаются хорошо, пупырки на обратной стороне в виде точек заставляют руки потеть так же как и на DUALSENSE (PS5), единственным сильным недостатком я бы отметил то, что здесь всё завязано на батарейках или же на съёмном аккумуляторе, и иногда приходится или идти в магазин, или же подключать кабель USB Type-C (не входит в комплект с приставкой), крестовина удобная, имейте в виду, что шум имеется, а так это самый удобный геймпад, который я держал в руках.

Преимущества 

Начну я с цены на саму приставку, стоимость доходит до 31 000 рублей, в среднем это 26 000 рублей за новую консоль с гарантией на 1 год, за эту сумму вы не соберёте новый игровой компьютер, именно новый с гарантией на комплектующие и конечно же доступностью, xbox series s доступен в разных магазинах например, DNS, Сбермегамаркет и других магазинах.

Игры, которые выходят именно с отметкой X/S оптимизированы для series s, у меня сейчас  есть в библиотеке: Assassin's Creed Valhalla - она работает в двух режимах: качество 1440p 30FPS или быстродействия 1080p 60FPS, также есть Cyberpunk 2077 - он работает в таких же режимах, ещё я купил на днях FAR CRY 6 - она работает в динамическом разрешении, насколько я понял: стабильные 60 FPS и около 1080-1440p исходя из того, что происходит на экране, и есть несколько игр, которые работают только в одном пресете настроек - это Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint стабильное разрешение 1440p и всего 30FPS. Игра выглядит хорошо, тем более если у вас как и у меня монитор 1080p.

Цены на игры: я покупаю на сайтах ключи активаций. Чтобы их активировать, нужен VPN и менять страну на ту, где ключ должен будет активирован, например, Аргентина или Турция, я покупал себе ключ Dark Souls Remaster (она работает очень хорошо и 60 FPS) за 800 рублей, также брал себе Kingdom Come Deliverance за 300 с чем-то рублей, цены на игры меня устраивают: не так дорого - хочу сказать, кстати Far cry 6 я покупал за 1300 рублей, в общем в условиях изоляции от Microsoft Store выход есть и это - ключи активации.

Gamepass. Честно хочу сказать, что я брал лишь раз эту подписку ради Yakuza Like a Dragon (игра работает в 900p 60FPS или 1440p 30FPS). Только ради одной игры я взял подписку за 200 рублей около того, прошёл игру и всё: больше не стал продлевать, лично для меня игр там интересных не было, потому что или я прошёл их ещё на ПК, или у меня они есть на другой платформе, поэтому нечего такого сказать не могу, да, удобно, но я не люблю подписочные сервисы, мне проще накопить деньги и купить так её, да, это время, но зато это будет моя игра, и я не буду отвлекаться на пачку игр и буду спокойно проходить, но якудза было исключением, потому что это была первая игра, запущенная на series s. Идеальный вариант для людей, которые хотят много игр сразу по низкой цене.

Прочие плюсы. Как я писал раннее, приставка очень маленькая, у меня есть WII U - так вот я её положил на series s, и она была чуть шире, но по высоте series s лидирует - забавное сравнение. По поводу шума: её не слышно, если брать ту же WII U, то она будет чуть шумнее, ещё я сравнивал по шуму с PS4 SLIM, если запустить Призрак Цусимы, то она явно будет слышна, сравнивал по шуму ещё с nintendo switch в требовательной игре xenoblade 3, скажу, что series s чуть пошумнее будет, чем switch, ну в общем вы поняли, что по шуму я сравнивал со всей техникой, что была дома.

Недостатки

Главным недостатком xbox series s является то, что игры без пометки XS неоптимизированы и работают в большинстве случаях точно так же как и на обычном XBOX ONE FAT/S, то есть возьмём мою любимую игру Kingdom Come Deliverance - она не оптимизирована и работает в разрешении 900p и стабильных 30FPS, да запускается гораздо быстрее чем на xbox one, однако графика точно такая же, но это не ко всем играм относится, например, взять тот же Monster Hunter World: она работает так же в 900p, но уже почему-то FPS поднялся с 30 (xbox one fat) до стабильных 60 кадров, также сюда можно отнести Fallout 4 - она хорошо работает в 60 кадров, имейте в виду это при покупке данной консоли: без пометки X/S игры в 70 процентах случаях будут работать точно также как и на обычном Xbox one, также есть кнопка FPS BOOST, но она в большинстве игр недоступна (по крайне мере для игр, которые есть у меня), перед покупкой игры проверяйте информацию о игре.

Логика XBOX

Неоптимизированные игры для Xbox series S идут по обратной совместимости от Xbox One S

Неоптимизированные игры для Xbox series X идут по обратной совместимости от Xbox One X

 

Сравнение с прошлым поколением глупо и тяжело, на series s игры, которые оптимизированы с пометкой X/S будут работать быстрее в плане FPS, но не в разрешении экрана, чем на XBOX ONE X, другой вопрос, что это сравнение неправильное, так как XBOX ONE X - это 4К и должен сравниваться с XBOX SERIES X. Но если на то пошло, то FPS будет выше на XBOX SERIES S, однако, стоит учитывать, что разрешение экрана и качество текстур, а также фильтрация будет или может быть хуже, чем на XBOX ONE X, это явно видно в Assassin’s Creed Valhalla, где на series s есть 60 FPS, а на xbox one X его нет, по разрешению экрана XBOX ONE X выигрывает. И то не во всех играх есть 60 FPS: взять тот же Breakpoint - он идёт в 30 fps и на ONE X и на SERIES S. Поэтому я считаю, что сравнивать две эти консоли трудно и неправильно, я лишь привёл пример на своём опыте, они по своему хороши. 


Результат 

По итогу я скажу, что данная консоль мне понравилась, игры с пометкой XS работают хорошо, ну по крайне мере те, которые я купил себе, эта приставка не даёт 4К 60FPS, она даёт вам возможность проходить игры от 900p до 1440p в плане разрешения экрана и до 60 FPS (смотря какой ленивый разработчик создавал игру), но в большинстве случаев это 1080p 60 FPS, если вы именно тот человек, которого это устраивает, то покупайте, также если вы берете в нормальном магазине, у вас будет чек, и вы можете сдать её в течение 14 дней, так что проблем я не вижу. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xbox xbox series s xbox series s/x
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
17
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
33
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
19

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВС РФ уничтожили хвалёный ЗРК NASAMS, а также очередную пусковую установку HIMARS
147
«Ростех» отгрузил в войска первую в этом году новую партию боевых машин пехоты БМП-3
11
Самый отслеживаемый в мире аэростат оказался не китайским шпионским зондом
13
AMD Ryzen 9 7845HX показал 90% преимущество над 6900HX в многоядерном тесте PassMark
10
Транспортный самолёт-рекордсмен Ан-225 «Мрия» появится в Microsoft Flight Simulator
13
Сообщество фанатов победило — старая открытая лицензия на D&D не будет отменена
+
Кусок меди весом 4 кг успешно охлаждает процессор Core i9
30
Новейшие БМПТ с 4x ПТУР Атака и 2х30 мм будут жечь танки НАТО - уверен полковник разведки
1
Отставной офицер ВС РФ объяснил почему был уничтожен украинский ЗРК NASAMS
2
Размеры карты Hogwarts Legacy порадуют даже самых придирчивых фанатов
1
Пентагон не может отчитаться за 220 миллиардов долларов
6
Ассортимент видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 в магазинах РФ расширяется
5
Samsung может выпустить 49-дюймовый QD OLED монитор
7
Улицы Артёмовска заполнены уничтоженной военной техникой ВСУ с ещё дымящимися остовами
99
Михаил Подоляк объяснил, для чего ВСУ продолжают удерживать Бахмут, несмотря на чудовищные потери
14
Симулятор выживания в нестрашном апокалипсисе I Am Future получил дату выхода в раннем доступе Steam
+
Немецкое общество удивлено просьбам о поставке подводных лодок на Украину - Spiegel
2
В Мэрии Днепра предложили обменять демонтированные советские памятники на российские дрова по курсу
7
GeForce RTX 3070 Ti против GeForce RTX 4070 Ti - бесполезная переплата 25 000р в разрешении 2К
23
Tesla снизила цены на свои электромобили, но GM, Mercedes-Benz и BMW решили этого не делать
+

Популярные статьи

Кто такие русские «верблюды» – армия РФ использует новую тактику уничтожения опорных пунктов в СВО
80
На фоне СВО: Российские "Ночные охотники" Ми-28НМ получили новые противотанковые ракеты ЛМУР "305"
66
Что смогут противопоставить западные Leopard 2, M1 Abrams и Challenger 2 танковому арсеналу России
38
OLED-мониторы – рассматриваем их преимущества и недостатки
72
Intel снижает стоимость на свою продукцию из-за возникших трудностей
16
Как я посмотрел Аватар: Путь воды...
95
Обзор идеальной мышки от A4Tech за 1600 рублей для игр и работы
172
Выбираем блок питания под любую видеокарту в 2023 году
56
Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
14
Лондон передаст Киеву 30 самоходных гаубиц AS-90 и фактически оставит страну без артиллерии
7

Сейчас обсуждают

armadaovs
10:40
ципсошный. дебилизм рагулей изображать смысла нет, они с этим успешно справляются сами.
Северная оконечность Артемовска захвачена вагнеровцами, остатки сил ВСУ методично зачищаются
jugador
10:40
1,5 не было, просто у 660-ой 3 контроллера х 64бит =192, соответственно может адресовать память кратную 3-ём, 768мб, 1,5гб, 3гб...
О красной неадекватности и объективности тестирования - империя наносит ответный удар
Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
10:39
Перспектива потери Угледара и Артёмовска очень критична для ВСУ, поэтому украинское командование перебрасывало войска в этот район, ослабляя северный участок фронта — свою группировку от Белгородчины ...
Канада "воздушным экспрессом" отправила Украине первый танк Leopard 2
Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
10:39
как забрали так и отдадут. а пиндосам да, только Крыма и не хватало. они ж купить могли, как аляску. зачем какие то операции.
Канада "воздушным экспрессом" отправила Украине первый танк Leopard 2
armadaovs
10:39
бог в помощь, пленных не берите, а то опять поменяют на медведчуков.
Северная оконечность Артемовска захвачена вагнеровцами, остатки сил ВСУ методично зачищаются
jugador
10:38
Нет, вполне официально 3 гиговые продавались всеми вендорами, но в сильно ограниченном варианте. Я успел отхватить от гиги.
О красной неадекватности и объективности тестирования - империя наносит ответный удар
хахахер
10:37
вот чей Крым как думаешь,а его без боя за 2 дня забрали в родную гавань.Пиндосы 20лет готовили операцию по захвату Крыма себе,но они пока мутили майданы в Киеве,у них Крым из под носа ушёл
Канада "воздушным экспрессом" отправила Украине первый танк Leopard 2
Gosha
10:37
jugador и унитаз, 2-е водил на диване, опять запели песни о главном, тьфу, о доминировании своих любимок Nvidia, гы-гы
О красной неадекватности и объективности тестирования - империя наносит ответный удар
Maleks
10:35
Хм... Хорошо, что мой 2 Тб 980 Pro после покупки так и лежит в коробке пол года. Всё руки не доходили поставить вместо 0,5 Тб версии 960. Останавливала банальная лень, и нехватка времени. (Ребенок р...
Samsung выпустила критически важное обновление прошивки для накопителей 980 Pro
Вежливый B_R_A_D_L_E-Y
10:35
а сколько будет 150*2 знаешь дaлбаеб?
Канада "воздушным экспрессом" отправила Украине первый танк Leopard 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем