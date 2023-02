За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Покупал я данную консоль более 7 месяцев назад, приставка очень тихая и занимает мало места, вот так выглядит мой xbox series s.

Скажу сразу, что в коробке нет нечего интересного, однако вот комплект:

1) Геймпад + две батарейки

2) Сама консоль

3) HDMI

4) Провод питания

5) Инструкция





Лично для меня геймпад очень удобный, стики правильно ложатся к пальцам, однако кнопка XBOX значительно хуже стала откликаться, чем у старого геймпада от XBOX ONE FAT, не знаю, с чем это связано, но такое тут есть, кнопки X Y B A нажимаются хорошо, пупырки на обратной стороне в виде точек заставляют руки потеть так же как и на DUALSENSE (PS5), единственным сильным недостатком я бы отметил то, что здесь всё завязано на батарейках или же на съёмном аккумуляторе, и иногда приходится или идти в магазин, или же подключать кабель USB Type-C (не входит в комплект с приставкой), крестовина удобная, имейте в виду, что шум имеется, а так это самый удобный геймпад, который я держал в руках.

Преимущества

Начну я с цены на саму приставку, стоимость доходит до 31 000 рублей, в среднем это 26 000 рублей за новую консоль с гарантией на 1 год, за эту сумму вы не соберёте новый игровой компьютер, именно новый с гарантией на комплектующие и конечно же доступностью, xbox series s доступен в разных магазинах например, DNS, Сбермегамаркет и других магазинах.

Игры, которые выходят именно с отметкой X/S оптимизированы для series s, у меня сейчас есть в библиотеке: Assassin's Creed Valhalla - она работает в двух режимах: качество 1440p 30FPS или быстродействия 1080p 60FPS, также есть Cyberpunk 2077 - он работает в таких же режимах, ещё я купил на днях FAR CRY 6 - она работает в динамическом разрешении, насколько я понял: стабильные 60 FPS и около 1080-1440p исходя из того, что происходит на экране, и есть несколько игр, которые работают только в одном пресете настроек - это Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint стабильное разрешение 1440p и всего 30FPS. Игра выглядит хорошо, тем более если у вас как и у меня монитор 1080p.

Цены на игры: я покупаю на сайтах ключи активаций. Чтобы их активировать, нужен VPN и менять страну на ту, где ключ должен будет активирован, например, Аргентина или Турция, я покупал себе ключ Dark Souls Remaster (она работает очень хорошо и 60 FPS) за 800 рублей, также брал себе Kingdom Come Deliverance за 300 с чем-то рублей, цены на игры меня устраивают: не так дорого - хочу сказать, кстати Far cry 6 я покупал за 1300 рублей, в общем в условиях изоляции от Microsoft Store выход есть и это - ключи активации.

Gamepass. Честно хочу сказать, что я брал лишь раз эту подписку ради Yakuza Like a Dragon (игра работает в 900p 60FPS или 1440p 30FPS). Только ради одной игры я взял подписку за 200 рублей около того, прошёл игру и всё: больше не стал продлевать, лично для меня игр там интересных не было, потому что или я прошёл их ещё на ПК, или у меня они есть на другой платформе, поэтому нечего такого сказать не могу, да, удобно, но я не люблю подписочные сервисы, мне проще накопить деньги и купить так её, да, это время, но зато это будет моя игра, и я не буду отвлекаться на пачку игр и буду спокойно проходить, но якудза было исключением, потому что это была первая игра, запущенная на series s. Идеальный вариант для людей, которые хотят много игр сразу по низкой цене.

Прочие плюсы. Как я писал раннее, приставка очень маленькая, у меня есть WII U - так вот я её положил на series s, и она была чуть шире, но по высоте series s лидирует - забавное сравнение. По поводу шума: её не слышно, если брать ту же WII U, то она будет чуть шумнее, ещё я сравнивал по шуму с PS4 SLIM, если запустить Призрак Цусимы, то она явно будет слышна, сравнивал по шуму ещё с nintendo switch в требовательной игре xenoblade 3, скажу, что series s чуть пошумнее будет, чем switch, ну в общем вы поняли, что по шуму я сравнивал со всей техникой, что была дома.

Недостатки

Главным недостатком xbox series s является то, что игры без пометки XS неоптимизированы и работают в большинстве случаях точно так же как и на обычном XBOX ONE FAT/S, то есть возьмём мою любимую игру Kingdom Come Deliverance - она не оптимизирована и работает в разрешении 900p и стабильных 30FPS, да запускается гораздо быстрее чем на xbox one, однако графика точно такая же, но это не ко всем играм относится, например, взять тот же Monster Hunter World: она работает так же в 900p, но уже почему-то FPS поднялся с 30 (xbox one fat) до стабильных 60 кадров, также сюда можно отнести Fallout 4 - она хорошо работает в 60 кадров, имейте в виду это при покупке данной консоли: без пометки X/S игры в 70 процентах случаях будут работать точно также как и на обычном Xbox one, также есть кнопка FPS BOOST, но она в большинстве игр недоступна (по крайне мере для игр, которые есть у меня), перед покупкой игры проверяйте информацию о игре.

Логика XBOX

Неоптимизированные игры для Xbox series S идут по обратной совместимости от Xbox One S

Неоптимизированные игры для Xbox series X идут по обратной совместимости от Xbox One X

Сравнение с прошлым поколением глупо и тяжело, на series s игры, которые оптимизированы с пометкой X/S будут работать быстрее в плане FPS, но не в разрешении экрана, чем на XBOX ONE X, другой вопрос, что это сравнение неправильное, так как XBOX ONE X - это 4К и должен сравниваться с XBOX SERIES X. Но если на то пошло, то FPS будет выше на XBOX SERIES S, однако, стоит учитывать, что разрешение экрана и качество текстур, а также фильтрация будет или может быть хуже, чем на XBOX ONE X, это явно видно в Assassin’s Creed Valhalla, где на series s есть 60 FPS, а на xbox one X его нет, по разрешению экрана XBOX ONE X выигрывает. И то не во всех играх есть 60 FPS: взять тот же Breakpoint - он идёт в 30 fps и на ONE X и на SERIES S. Поэтому я считаю, что сравнивать две эти консоли трудно и неправильно, я лишь привёл пример на своём опыте, они по своему хороши.





Результат

По итогу я скажу, что данная консоль мне понравилась, игры с пометкой XS работают хорошо, ну по крайне мере те, которые я купил себе, эта приставка не даёт 4К 60FPS, она даёт вам возможность проходить игры от 900p до 1440p в плане разрешения экрана и до 60 FPS (смотря какой ленивый разработчик создавал игру), но в большинстве случаев это 1080p 60 FPS, если вы именно тот человек, которого это устраивает, то покупайте, также если вы берете в нормальном магазине, у вас будет чек, и вы можете сдать её в течение 14 дней, так что проблем я не вижу.