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Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют

Данная статья - больше предостережение. Иногда надо скушать соответствующую субстанцию, чтобы понять, что это именно она. Попробую оценить пропускную способность фиттингов BYKSKI и понять нужно ли оно мне.
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Большая часть людей, так или иначе находящихся на этом сайте, знает про Алиэкспресс, и скорее всего что-то там покупали. Кто-то оставался доволен, кто-то разочарован. Но по разным причинам выбор у нас не так велик, и мы идем покупать на Али снова и снова. Это не хорошо и не плохо — это факт. Те кто читал предыдущие статьи возможно помнит, что я создаю внешнюю автономную систему жидкостного охлаждения для своего компьютера. По задумке, из компонентов жидкостного охлаждения, в корпусе компьютера останется только пара водоблоков и немного шлангов, всю остальное будет располагаться на некотором отдалении. По задумке внешний блок должен присоединяться с помощью пары разъемных фиттингов. При разработке проекта я выяснил, что выбор разъемных фиттингов для СЖО не велик сам по себе, а если говорить о доступных вариантах, то выбора по сути нет. Как и рекомендуют гуру, я почитал отзывы, попробовал найти тесты, но отзывы ничего не говорят о товаре, а адекватных тестов нет. По проекту я должен был получить скорость потока в контуре не ниже 3,5 л/мин. Поскольку контур довольно большой, то думать о пропускной способности компонентов надо еще на этапе проектирования и закупок. В условиях недостатка информации я решил рискнуть — вдруг китайцам удалось? В общем сейчас мы все узнаем.

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Я собрал контур, который состоит из следующих частей: 

Помпы; 

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Обратного клапана; 

Фиттинга, который соединяет шланг; 

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Датчика потока Barrow SLF-V3 (о нем как-нибудь мы поговорим отдельно); Резервуара; 

Ну и водичку залил, куда же без неё.

Контур, как вы видите, совсем простой.


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Скорость потока измерял с помощью Ардуино и софта, который будет у меня трудиться в системе охлаждения. В качестве опорных значений я замерил скорость потока при разном значении ШИМ для помпы. Делал 2 измерения с разъемным фиттингом и без него. Вот так выглядит контур с установленным разъемным фиттингом:


Как видно особых отличий, кроме установленного фиттинга нет.   Все данные свел в таблицу:

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Наш фиттинг снижает поток в среднем на 38%. Это очень много. Если вы, например, используете радиатор MO-RA, который славится своим высоким гидравлическим сопротивлением, то при использовании разъемных фиттингов BYKSKI в сложном контуре, вам скорее всего потребуется вторая помпа. Кстати, бродя по зарубежным форумам, обратил внимание, что многие владельцы радиаторов MO-RA имеют в контуре две помпы, даже безотносительно к рассеиваемой мощности. К чему бы это? Впрочем, ладно, тема «MO-RA» давно прожевана и выплюнута как не перспективная.

Для любителей когнитивной легкости сделал график, он наверное будет более нагляден:

Многие, смотря на цифры, скажут: «Чего же тебе надобно собака? Скорости потока вполне приличные, всё будет работать». У меня контур получился несколько сложнее чем описанный выше, и у меня есть большие сомнения в том, что мне удастся получить скорость потока 3,5 литра в минуту при помпе работающей не на 100 процентов. Далее расскажу об этом более подробно. На картинке ниже схема моего контура.

Как видно контур немного сложнее нежели тестовый, поэтому предполагать в нем высокие скорости потока вряд ли возможно. Впрочем, пока я хотел бы вернуться к разъемному фиттингу, про свой контур расскажу чуть позже.  

Крутя фиттинг в руках и гоняя его в тестовом контуре я вполне имел возможность оценить качество изготовления. На первый взгляд качество вроде приличное, но после работы фиттинга в течение недели в тестовом контуре, я обнаружил в воде какие-то черные частицы. Сперва я подумал: я не промывал помпу перед установкой, видимо в ней что-то осталось. Однако после разборки контура и анализа, я выяснил, что черные частицы — это краска, которая начала слазить с фиттинга. Мало того, фиттинг перестал полностью закрываться, если открыть фиттинг при работающей помпе, то можно получить лужицу, и будет большой удачей если не зальёте что-нибудь ценное в округе. Я заказал на пробу две пары разъемных фиттингов разного цвета — черный и алюминиевый. Погонял «алюминиевый» фиттинг в течение недели — покрытие не слезло. Конструкция у них одинаковая. Черный я разобрал — после разборки стало примерно понятно почему у них такая низкая пропускная способность. Фото фиттинга в разобранном состоянии:

Вещь весьма технологичная. Деталей много. Пружины изготовлены из непонятного сплава, но за пару недель, проведенных в воде, не заржавели. Но судя по той информации, которую мне удалось накопать — со временем все же ржавеют и засирают контур. По всей видимости это «китайская нержавейка», которая не ржавеет только на воздухе. 

Возможно вот этот узел «убивает» пропускную способность фиттинга:

Вся жидкость проходит через зазор, который обеспечивается проточками в латунной детальке на фото. Зазор там примерно в четверть сечения фиттинга G1/4. Поэтому эти фиттинги я отправлю в помойку, так как с ними никакого приемлемого результата не получить. Буду искать что-то более приличное. Скорее всего возьму Koolance. По слухам у них минимальное гидравлическое сопротивление. Если в свете последних событий не удастся заказать фиттинги Koolance, то откажусь от разъемных фиттингов вообще — на них свет клином не сходится. Другим покупать разъемные фиттинги BYKSKI не советую. Также не советую покупать и разъемные фиттинги Barrow. Конструкция у них одинаковая, поэтому ожидать что Barrow будет лучше не стоит.

Теперь немного расскажу в какой стадии находится проект «Моя вода». 

Основной «шкелет» программной части закончен, для дальнейшей работы нужно отлаживать программную часть на живой системе. Я не любитель писать программы гипотетически, мне нравится решать реальные задачи. Да и с компоновкой системы пора бы определиться. Поэтому по дендрофекальной технологии — из фанеры и алюминиевого квадрата был собран прототип системы.

Немного фоток в процессе изготовления и сборки: 

Делал из фанеры в домашних условиях при помощи циркулярки шуруповерта и такой-то матери. Ящик получился довольно здоровый. Есть конечно претензии к точности изготовления — диагонали расходятся на 1мм. Но для прототипа этого хватит.


Чтобы не засадить заноз в процессе работы — прошелся кромочником. Так выглядит аккуратнее.


Далее сделал фигурные вырезы под разъемы и радиаторы.


Ну и приступил к финальной сборке.


Снаружи вентиляторы никакими решетками не закрывал. Напомню — это прототип. В финале конечно все будет закрыто. 


Финальный монтаж выглядит примерно так. Белая с серым байда справа — нагреватель на 1,2кВт.


Вот тут он крупным планом: 


Изготовлен из водопроводных труб, штуцеров для бочки, нагревательного элемента на 1,2кВт от водонагревателя. Скреплено все при помощи MS-полимерного герметика, клеевого пистолета. Получился этакий котел. Повторять не советую. Опасно. У меня все получилось с первого раза — ничего не потекло и все работает отлично. Мощность нагрева регулирую с помощью семисторного регулятора — купил в ЧИПиДИП конструктор и спаял за час. Правда для точной регулировки мощности пришлось поставить многооборотный резистор, но это мелочи. 

Вот забавная картинка: 


Здесь обращу ваше внимание на две вещи:  

1. Точность расчета рассеиваемой мощности. Как видно мощность на ваттметре и на моем дисплее почти совпадают. На деле точность в разных диапазонах не такая высокая. На низких мощностях — плюс-минус 70Вт, на средних плюс-минус 20Вт. Пока возможности выяснить кто врет у меня нет. Есть претензии к ваттметру — может врать в условиях, когда ему регулируют мощность семистором.   

2. Корпус дисплея временно сделал из остатков фанеры. Получилось криво, но это помогло защитить провода и дисплейчик.


Сейчас дисплей выглядит вот так:



Результаты тестовых испытаний пока следующие:  

1. Максимальная скорость потока без разъемных фиттингов — 5,5 л/мин. При этом водоблоки видеокарты и процессора в системе присутствуют. 

2. 1200Вт отводит легко — дельта 5гр, обороты вентиляторов в районе 600-800. Скорее всего система легко отведет 2000Вт при дельте 10гр. При 1200Вт система работает бесшумно. 

3. Софт готов на 80%. Работают режимы: шумный, обычный, тихий, ультра тихий. Настройки выглядят вот так:

Работает переключение помп по расписанию, переключение на резерв в случае отказа помпы. 

4. Собирал все по «водяной» схеме на картинке выше. Если кто обратил внимание, то там радиаторы соединены не просто параллельно, а по схеме Тихельмана. Параллельное соединение радиаторов показало себя отлично. 

5. Параллельное соединение помп через обратные клапаны — работает отлично. Если включить две помпы, а потом одну выключить, скорость потока не падает. Есть нюансы с подбором обратного клапана — нужны те, которые легко открываются и имеют минимальное гидравлическое сопротивление. Я применил Valtec VT.151.N.04. Он снижает скорость потока примерно на 8,5%. Другие варианты хуже. 

Что осталось:  

1. Окончательно определиться с компоновкой. После сборки прототипа возникли идеи как можно сделать компактней и красивее. Для этого нужны комплектующие — заказал, жду.  

2. Допилить софт и основательно протестировать все режимы.  

3. Спроектировать и где-то заказать или сделать самому основной корпус.  

4. Оформить весть проект и выложить на Гитлабе.


Всем добра. 

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