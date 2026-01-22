Также в Android Auto добавлена анимированная волнообразная полоса прокрутки воспроизводимого музыкального трека

Согласно информации от 9to5Google, в стабильной версии 16.0 Android Auto теперь доступен обновленный интерфейс медиаплеера. После бета-тестирования в начале текущего месяца, новый дизайн медиаплеера теперь доступен всем пользователям.

В новой компоновке приложения Android Auto кнопка воспроизведения/паузы перенесена в левый угол, где также находятся кнопки управления треками. Другие элементы управления, зависящие от приложения, расположены на противоположной стороне. Кроме того, добавлена анимированная волнообразная полоса прокрутки воспроизводимого музыкального трека.

Благодаря использованию шаблона всеми медиаприложениями, обеспечивается единообразный внешний вид медиаплеера.