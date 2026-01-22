Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Компания Google обновила пользовательский интерфейс управления музыкой в ​​Android Auto
Также в Android Auto добавлена анимированная волнообразная полоса прокрутки воспроизводимого музыкального трека

Согласно информации от 9to5Google, в  стабильной версии 16.0 Android Auto теперь доступен обновленный интерфейс медиаплеера. После бета-тестирования в начале текущего месяца, новый дизайн медиаплеера теперь доступен всем пользователям.

В новой компоновке приложения Android Auto кнопка воспроизведения/паузы перенесена в левый угол, где также находятся кнопки управления треками. Другие элементы управления, зависящие от приложения, расположены на противоположной стороне. Кроме того, добавлена анимированная волнообразная полоса прокрутки воспроизводимого музыкального трека.

Благодаря использованию шаблона всеми медиаприложениями, обеспечивается единообразный внешний вид медиаплеера.

#google #android auto
Источник: androidauthority.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
4
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
11
Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
1
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
TechPowerUp: Поставки серверов для ИИ вырастут на 28% в 2026 году
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Танки Leopard 2A8 для Литвы, Нидерландов, Чехии и Хорватии оснастят системами активной защиты Trophy
1
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
1
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
1
Компания AOC представила серию игровых мониторов B3 QHD IPS 144 Гц стоимостью от $146
+
Capcom может анонсировать ремейк культовой Resident Evil Code: Veronica уже в этом году
+
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
На торговых площадках в Китае стали появляться поддельные видеокарты RTX 4080 с чипами от RTX 3060
+
Стендовые испытания второго 542-сильного трактора BELARUS 5425 начнутся в конце января
+
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
4
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Известия: Цены на услуги и логистику выросли до 20% с начала года из-за повышения НДС
+
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+

Популярные статьи

Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
7
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
19
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
24
«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
10
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
34

Сейчас обсуждают

Константин Губер
03:33
Ага и то что самсунг а56 128 , можно купить за 25 к, тут совсем ни причем.
Поставки китайских смартфонов в Россию упали в полтора раза
A Klyutchenya
03:11
МногоБукафф... Ниасилил. КГ/АМ ... Критерии сравнения тёплого и мягкого непонятны.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
DIP32
02:51
Это не патриотизм работника российского гос. предприятия, а соевая мразь лезет.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DIP32
02:50
Что то автор не обсирает немецкие, французские, датские ПК, собранные все на тех же комплектующих. Ишь, очередному соевому родом из одной ближневосточной страны скрепы в задницу впились))). Особенно с...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
4erT
01:32
Так это и не "1,2,3" поколение)
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
boo4a
00:39
Судя по фото, он не сразу хотел эту квартиру в Воркуте. Но выбора уже не дали.
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
Обратная Связь
00:11
Очень странно, но ниже ты ссылаешься на постановление правительства 1875
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
dimkahon
23:10
Развели еще одного лоха, который хотел 5080 за 50% от рекомендованной цены... ахахах, покупайте в ДНС, там все чотко!
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
Test_Lab_Serjpro
23:09
Верное замечание ещё 44-ФЗ и постановление правительства 1875
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Test_Lab_Serjpro
22:55
WinServer22
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter