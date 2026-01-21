Новая подразделение Sony и TCL намерена вести свою работу на глобальном уровне, принимая на себя все функции Sony Home Entertainment

Компании Sony и TCL анонсировали формирование общего бизнеса. Данное партнерство возьмет под контроль подразделение Sony Home Entertainment, что подразумевает прекращение самостоятельной разработки Sony телевизоров, аудиопанелей и домашних аудиосистем, по крайней мере, без участия TCL.

В соответствии с текущим замыслом, TCL получит преобладающую долю в 51% в совместном предприятии, а Sony сохранит за собой оставшиеся 49%. Новая организация планирует осуществлять деятельность по всему миру, перенимая все обязанности прежней Sony Home Entertainment, включая проектирование новых товаров, производство, продвижение, продажи и поддержку потребителей. Несмотря на продолжающиеся обсуждения, Sony и TCL намерены заключить сделку до конца марта 2026 года, чтобы новое предприятие, скорей всего, приступило к работе в апреле 2027 года.

Подобные объединения традиционно требуют одобрения регулирующих органов по конкуренции. Учитывая, что ни Sony, ни TCL не занимают доминирующее положение на рынке домашних кинотеатров и телевизоров, вероятность получения необходимого разрешения представляется достаточно высокой. Новые товары, разработанные в рамках этой коллаборации, будут реализовываться под брендом Sony Bravia. В то же время, остается неясным, сохранится ли выпуск телевизоров и прочей продукции для домашнего кинотеатра под маркой TCL.