Ayaneo Konkr Fit будет работать на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 470

В прошлом году Ayaneo представила новый бюджетный суббренд под названием Konkr. Одновременно с этим был анонсирован и первый девайс – Konkr Pocket Fit, представлявший собой 6-дюймовый Android-смартфон. Теперь же компания заявила о выпуске Konkr Fit, второго портативного устройства под маркой Konkr, которое будет поставляться с предустановленной Windows. Konkr Fit – это не просто Windows-версия Konkr Pocket Fit, это совершенно иное портативное устройство. Хотя общий дизайн в значительной степени сохранен, имеются некоторые существенные различия.

Прежде всего, Konkr Fit имеет увеличенный размер благодаря 7-дюймовому OLED-экрану, в то время как Pocket Fit оснащен 6-дюймовым ЖК-дисплеем. По всей видимости, именно из-за большего размера экрана Ayaneo решила убрать слово "Pocket" из названия. Ayaneo также сообщила, что Konkr Fit будет работать на базе процессора AMD Ryzen AI 9 HX 470 и оснащен довольно емким аккумулятором на 80 Вт·ч. Для сравнения, Lenovo Legion Go S имеет аккумулятор на 55,5 Вт·ч, а Legion Go 2 – на 74 Вт·ч. Другие характеристики Konkr Fit пока не разглашаются.

Konkr Fit будет доступен в сером "ретро" варианте (с красными акцентами) и в желтом цвете. Расположение кнопок аналогично Konkr Pocket Fit, устройство оснащено регулируемыми триггерами и двумя задними кнопками. Кроме того, Konkr Fit имеет более крупную вентиляционную решетку на задней панели по сравнению с Konkr Pocket Fit. Также он получил два порта Type-C сверху, которых нет у Pocket Fit.