10test
Смартфон Redmi Turbo 5 Pro протестирован в Geekbench на ещё не анонсированном чипсете MediaTek
В Redmi Turbo 5 Pro будет использоваться чипсет Dimensity 9500e

Результаты тестирования в Geekbench смартфона Redmi Turbo 5 Pro проливают свет на возможные характеристики будущих чипсетов MediaTek. 

По предварительным сведениям, в данном устройстве будет использоваться чипсет Dimensity 9500e. В отчете Geekbench указано, что материнская плата имеет кодовое название "dash". Центральный процессор (CPU) представляет собой восьмиядерную конфигурацию: одно ядро с поддержкой частоты 3.73 ГГц, три ядра с частотой 3.30 ГГц и четыре ядра с частотой 2.40 ГГц. За обработку графики отвечает графический процессор Immortalis-G925 MC12, работающий на частоте 339 МГц (с вероятностью увеличения до 622 МГц).

Тактовые параметры CPU и GPU повторяют характеристики чипсета Dimensity 9400+. Подобное решение кажется вполне вероятным, учитывая, что Dimensity 9400e, по сути, являлся переименованной версией 9300+. Следовательно, можно предположить, что в основе 9500e  предусмотрена архитектура 9400+.

Предполагается, что Redmi Turbo 5 Pro, помимо нового чипсета, получит ёмкий аккумулятор на 9000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Также упоминается OLED-дисплей типа LTPS с разрешением "1.5K" и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Дополнительно, ожидается металлический корпус и стереодинамики.

Выход первой модели серии Turbo 4 состоялся 2 января 2025 года, однако, это уже прошедший период. Turbo 4 Pro появился в конце апреля, поэтому выпуск серии Turbo 5 ожидается приблизительно в это же время.

#mediatek #redmi #oled #dimensity 9500e #turbo 5 pro
Источник: gsmarena.com
