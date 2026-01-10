В линейку будут входить две модели процессоров: Core G3 Extreme и Core G3

Для сектора портативных игровых консолей Intel разрабатывает линейку процессоров Core G3. Хотя официальное наименование линейки Intel держит в секрете, компания подтвердила планы на разработку специализированных чипов для этого сегмента рынка. Технические характеристики, сроки запуска и данные о производительности пока не представлены. В ходе презентации процессоров Core G3 были упомянуты такие компании, как Acer, MSI, ONEXPLAYER, GPD и Microsoft, что может намекать на разработку портативной консоли Xbox или на активное участие Microsoft в проекте с программной стороны.

Ранее уже сообщалось о разработке дискретного чипа Intel для портативных устройств. Информация об этом была ограниченной. Известно, что чип будет работать в связке с интегрированным графическим процессором Arc B380, оснащённым 12 ядрами Xe3.

Предполагается существование двух моделей процессоров: Core G3 Extreme и стандартный Core G3, оба построены на базе 14-ядерной архитектуры, включающей 2 P-ядра, 8 E-ядер и 4 LP-ядра. Это указывает на принадлежность к архитектуре Panther Lake, а не Wildcat Lake. Версия G3 Extreme будет оснащена графическим процессором Arc B380 (12 ядер Xe3), в то время как G3 получит Arc B360 (10 ядер Xe3).

Тактовые частоты процессора G3 Extreme достигают 4,7 ГГц, что на 400 МГц медленнее, чем у X9 388H, а у Core G3 – 4,6 ГГц. Что касается графических процессоров, то B380 работает на частоте 2,3 ГГц, а B360 – на 2,2 ГГц. Линейка процессоров Core G3 позволит Intel выйти на быстрорастущий рынок портативных игровых устройств, где устройства будут конкурировать с линейкой AMD Ryzen Z2.