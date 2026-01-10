Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Intel планирует выпустить линейку процессоров Core G3 для переносных игровых консолей
В линейку будут входить две модели процессоров: Core G3 Extreme и Core G3

Для сектора портативных игровых консолей Intel разрабатывает линейку процессоров Core G3. Хотя официальное наименование линейки Intel держит в секрете, компания подтвердила планы на разработку специализированных чипов для этого сегмента рынка. Технические характеристики, сроки запуска и данные о производительности пока не представлены. В ходе презентации процессоров Core G3 были упомянуты такие компании, как Acer, MSI, ONEXPLAYER, GPD и Microsoft, что может намекать на разработку портативной консоли Xbox или на активное участие Microsoft в проекте с программной стороны.

Ранее уже сообщалось о разработке дискретного чипа Intel для портативных устройств. Информация об этом была ограниченной. Известно, что чип будет работать в связке с интегрированным графическим процессором Arc B380, оснащённым 12 ядрами Xe3.

Предполагается существование двух моделей процессоров: Core G3 Extreme и стандартный Core G3, оба построены на базе 14-ядерной архитектуры, включающей 2 P-ядра, 8 E-ядер и 4 LP-ядра. Это указывает на принадлежность к архитектуре Panther Lake, а не Wildcat Lake. Версия G3 Extreme будет оснащена графическим процессором Arc B380 (12 ядер Xe3), в то время как G3 получит Arc B360 (10 ядер Xe3).

Тактовые частоты процессора G3 Extreme достигают 4,7 ГГц, что на 400 МГц медленнее, чем у X9 388H, а у Core G3 – 4,6 ГГц. Что касается графических процессоров, то B380 работает на частоте 2,3 ГГц, а B360 – на 2,2 ГГц. Линейка процессоров Core G3 позволит Intel выйти на быстрорастущий рынок портативных игровых устройств, где устройства будут конкурировать с линейкой AMD Ryzen Z2.

#amd #intel #microsoft #msi #acer #консоль #onexplayer #ryzen z2 #core g3 #core g3 extreme
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
6
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
1
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
В Европе для уничтожения БПЛА создают новую пусковую установку для самой маленькой в мире ракеты
+
Самой дорогой покупкой на Wildberries по итогам 2025 года оказалась квартира за 11 миллионов рублей
+
Найденная в Турции 7500-летняя печать указывает на высокий уровень развития общества каменного века
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
25
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
8
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17

Сейчас обсуждают

Bernigan
10:59
Жесть, ну ты и опущенный
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Эдуард Кузнецов
10:56
Один комментатор очень метко расшифровал ИИ- имитация интеллекта. Точнее не скажешь.
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
Redneck_prm_blog
10:47
Покрасить из баллончика в оттенок стены, и в глаза совсем бросаться не будет. Ужиматься в размерах - это уже путь на тёмную сторону. Вроде оно и поменьше станет, но вылезает всякое типа: - обслужива...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Трумэн
10:01
Ну там не только ведь этот проц, там ещё и, хоть и безбожно урезанная, но всё-таки видюха есть: nvidia Ampere с 1536 CUDA ядрами и DLSS. Для характерных свичу игр с 720p вполне себе хватает. А играть ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
mozghru
09:35
Купи машинку за 1000уе,а плашки ддр5 докупай сам)
Предварительная стоимость Steam Machine раскрыта благодаря чешскому ритейлеру
Алекс Федор
09:32
5090 отыквилась
Компания Bolt Graphics заявляет о разработке революционной графической архитектуры
Dangerous
08:55
Забаненный в тысячный раз далбаеб, рот с мылом помой. Тебя предупреждали что бы ты далбаеб куйней больше не занимался? Здесь люди приличные и прилично общаются, а твоё место у параши с твоими гомогея...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Truandale
08:49
Если нет ухудшения производительности, то почему бы не обновиться до 25h2. Лично я обновился после релиза 25h2- работает нормально.
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
Bernigan
08:36
Да нет никакого падения, так и про ДЛСС 4 писали, в итоге относительно DLSS 2 был - 1 фпс, и тут также, нормально всё, во, гамаю на ультра с RT в The Ascent
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Midnight Sun
06:38
Можно, а зачем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter