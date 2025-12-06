Игры для PS5 могут запускаться в более низких разрешениях, так как Sony готовит разработчиков к портативной консоли PS6

Новый энергосберегающий режим для PS5, возможно, преследует цель не только сокращения энергопотребления. По информации Moore's Law Is Dead, полученной от разработчиков, он рассматривается как подготовка игр к будущей портативной консоли PS6. Снижение разрешения в играх - один из методов достижения приемлемой производительности на портативном устройстве. Однако, данная оптимизация не является приоритетной для всех разработчиков.

Издание Moore's Law Is Dead утверждает, что ознакомились с перепиской Sony с несколькими студиями. Также, по их словам, представители компании все больше проявляют недовольство, о чем свидетельствуют беседы с разработчиками. В настоящее время PlayStation прилагает активные усилия, чтобы убедить большее количество разработчиков внедрить инициативу по снижению энергопотребления.

Вместо ограничения частоты кадров ниже 60 FPS, японская компания заинтересована в том, чтобы игры для PS5 работали в более низком разрешении. Данный факт, по мнению инсайдера, указывает на сосредоточенность компании на портативной консоли PS6, известной под кодовым названием Canis. На портативном устройстве пользователи, вероятно, будут готовы к нативному разрешению 1080p, как в Nintendo Switch 2. Апскейлинг может улучшить качество изображения, но нестабильная картинка с частотой 30 FPS часто вызывает негативное восприятие.