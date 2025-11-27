Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Китайские производители смартфонов прекращают разработку устройств с тонким корпусом
Неуспех iPhone Air на рынке оказал влияние на китайских производителей мобильных телефонов

Появились новые сведения о том, что неудача iPhone Air повлияла не только на одного производителя, заставив их замедлить разработку ультратонких телефонов. Согласно последним данным, крупные китайские компании, занимающиеся производством мобильных устройств, также приостановили свои проекты по созданию сверхтонких устройств.

Утверждается, что такие известные бренды, как Xiaomi, Vivo, Oppo и другие, либо временно заморозили, либо полностью отказались от планов по выпуску устройств, стремящихся подражать изяществу iPhone Air. По имеющейся информации, технология eSIM, изначально разрабатываемая для этих ультратонких моделей, теперь используется в других производственных направлениях.

Ходят слухи, что Xiaomi планировала выпустить модель, позиционируемую как прямой конкурент iPhone Air, а Vivo делала акцент на тонкости смартфонов среднего класса серии S. Однако, по слухам, обе компании пересмотрели свои стратегии.

Несмотря на то, что пока это лишь неподтвержденная информация, многочисленные источники указывают на возможный отказ производителей от идеи "ультратонкой эстетики".

Сообщается, что iPhone Air и Galaxy S25 Edge, представляющие собой ультратонкие смартфоны, вызвали интерес в основном в теории. Предполагается, что реальный потребительский спрос на подобные устройства оказался значительно ниже ожидаемого.

#xiaomi #oppo #vivo #galaxy s25 edge #esim #iphone air
Источник: phonearena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
1
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
1
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
6
В Германии представили новейшую версию танка Leopard 2A8
+
Индонезия арестовала иранский нефтяной танкер MT Arman 114 и выставила его на аукцион
+
В Steam запретили хоррор-игру Horses из-за чрезвычайного натурализма контента
2
В Швеции заявили о необходимости наличия в арсенале ракет дальностью до 2000 километров
+
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
12
Half-Life 3 может быть анонсирована в этом году
2
В Москве открыли первую за 50 лет судоверфь
+
Мошенники начали вынуждать россиян самостоятельно им перезванивать
1
Управляемые голуби-биодроны поступят на службу экологического контроля
+
В России будет создан первый в мире гибрид самолёта и дирижабля
4
Процессоры Core Ultra 400K Nova Lake-S будут иметь 144 МБ кэша bLLC
+
Дефицит памяти ударит по рынку ПК в ближайшие месяцы
1
Глава Airbus призвал чтобы у ЕС появилось собственное тактическое ядерное оружие
2
Ученые раскрыли причину 25 000 подземных толчков в Греции
1
MLID: Steam Deck 2 может быть представлена одновременно с процессорами AMD Zen 7
+
Концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку антидроновых ружей МР-155
1
Появились изображения второго прототипа китайского самолёта J-36 c двумерно-отклоняемыми соплами
+

Популярные статьи

Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
137
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
20
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
20
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
4
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
3
Обзор доступных полноразмерных наушников Haylou S40
5
Как Asus ROG Xbox Ally провалился на старте — почему заявления Microsoft не сходятся с цифрами
4

Сейчас обсуждают

Auroson1c
22:18
Хорошие машины не продают :D Поэтому Лада на первом месте)
В топ-15 российского вторичного рынка пока нет ни одного китайского автобренда
32Влад32
22:15
Будешь жить по Гуглу - долго не протянешь.
Nature Aging: гранат помогает омолодить иммунную систему
Терминатор
22:03
Карта слабая 3060 вот и не справляется. Сталкер 2 надо минимум 4070ti чтобы со всеми плюхами поиграть хотя-бы в 2К. а так давно эту игру прошёл на максе.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Иван Исаков
21:54
Ага работают. Только вот для этого нужны различные костыли или эмуляторы. А на Aluminium приложения андроид будут работать нативно без всех тих танцев с бубнами.
Google разрабатывает Aluminium OS - новую большую ОС для настольных систем на базе ИИ и Android
Alexey B
21:51
Почитал ... какой-то сюр... С 93-его через мои руки прошло множество термопаст - про неизвестные бренды говорит не буду... А вот за известные бренды типа МХ и им подобных, КПТ-8, Алсил - не видел НИКО...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
newceyre
21:32
Основная причина - ты нищук.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
ZagSer168
21:29
отлично!
Рубль укрепился до максимума с июля текущего года
TM1
21:24
Пожалейте глаза, разгоните монитор хотя бы до 70 Герц. Это через настройку кастомных разрешений в нвидиа панели управления делается.
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Emperor Of The Universe
21:17
Ничего отвратительнее в этой жизни не видел. Автор врунишка, а весь его контент это фотошоп и нейросеть, никакой смысловой нагрузки не несёт и унижает его в глазах всего остального сообщества.
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Emperor Of The Universe
21:00
Ну вот вижу, нормальный человек, успешный, в соревнованиях принимает участие, авторитет свой укрепляет. Не то что автор этого опуса, место которому в помойке. Как и автору, который по жизни ничего не ...
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 1. Термопасты - от "классики" до современности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter