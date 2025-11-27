Неуспех iPhone Air на рынке оказал влияние на китайских производителей мобильных телефонов

Появились новые сведения о том, что неудача iPhone Air повлияла не только на одного производителя, заставив их замедлить разработку ультратонких телефонов. Согласно последним данным, крупные китайские компании, занимающиеся производством мобильных устройств, также приостановили свои проекты по созданию сверхтонких устройств.

Утверждается, что такие известные бренды, как Xiaomi, Vivo, Oppo и другие, либо временно заморозили, либо полностью отказались от планов по выпуску устройств, стремящихся подражать изяществу iPhone Air. По имеющейся информации, технология eSIM, изначально разрабатываемая для этих ультратонких моделей, теперь используется в других производственных направлениях.

Ходят слухи, что Xiaomi планировала выпустить модель, позиционируемую как прямой конкурент iPhone Air, а Vivo делала акцент на тонкости смартфонов среднего класса серии S. Однако, по слухам, обе компании пересмотрели свои стратегии.

Несмотря на то, что пока это лишь неподтвержденная информация, многочисленные источники указывают на возможный отказ производителей от идеи "ультратонкой эстетики".

Сообщается, что iPhone Air и Galaxy S25 Edge, представляющие собой ультратонкие смартфоны, вызвали интерес в основном в теории. Предполагается, что реальный потребительский спрос на подобные устройства оказался значительно ниже ожидаемого.