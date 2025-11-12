TrimUI Smart Pro S получит более мощный процессор Allwinner A523, выполненный по 22-нм техпроцессу

Компания TrimUI расширяет свой ассортимент портативных игровых консолей, предоставив свежую информацию о грядущей новинке. После недавнего релиза консоли Brick Hammer в двух новых цветовых решениях, в разработке находится Smart Pro S, вокруг которой уже ходят слухи.

Smart Pro S представляет собой улучшенную версию Smart Pro. TrimUI внесла несколько ключевых изменений, которые, по заявлениям компании, обеспечат увеличение производительности графики до 2,5 раз по сравнению с предшественником. Главное изменение – замена процессора Allwinner A133P на более мощный Allwinner A523, выполненный по 22-нм техпроцессу и оснащённый восьмиядерным процессором ARM Cortex-A55 и графическим ядром Mali-G57 MP1.

Кроме того, для Smart Pro S была разработана система активного охлаждения, призванная снизить вероятность перегрева при длительных игровых сессиях. Также в консоли используются стики TMR для повышения точности управления. Полный список характеристик пока не опубликован, но уже сейчас можно оформить предварительный заказ на TrimUI Smart Pro S на сайте Mech DIY по цене 89,99 долларов США. Консоль будет доступна в чёрном, сером, зелёном, красном и белом цветах.