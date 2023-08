Компания Nothing выпустила обновление которое улучшает камеру Nothing Phone (2) и пообещала в скором будущем улучшить пользовательский интерфейс Nothing Phone (1)

С момента выхода на рынок Nothing Phone (2) получил множество обновлений, в том числе довольно большое обновление камеры, которое было выпущено в начале этого месяца. В версии Nothing OS 2.0.2 было добавлено несколько новых функций, о которых просили пользователи Nothing Phone (2), а также многочисленные улучшения задней и фронтальной камер.

Прислушавшись к последним отзывам, компания Nothing решила выпустить очередное обновление, в котором еще больше улучшена камера. Хотя в последнем обновлении Nothing OS 2.0.2a нет никаких новых функций, некоторые из улучшений действительно впечатляют. Вот полный список изменений:

-Повышение четкости изображения лиц в помещениях

-Оптимизированы уровни выделения в условиях низкой освещенности

-Добавлен элемент пользовательского интерфейса, показывающий, когда HDR активен

-Оптимизирована экспозиция бликов при съемке в HDR

-Уменьшено количество тусклых тонов при съемке в HDR

-Решена проблема эффекта ореола в режиме "Портрет" при съемке в HDR

Это лишь небольшое обновление, которое компания успела выпустить до того, как ее первый смартфон получит долгожданный Nothing OS 2.0. Эволюция фирменного программного обеспечения Nothing на базе Android OS была запущена вместе с Nothing Phone (2), но компания пообещала, что Nothing Phone (1) получит новый пользовательский интерфейс в качестве обновления в недалеком будущем.