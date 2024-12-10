Оглавление

Вступление

Сегодня нас окружает множество различных электронных устройств, которые нуждаются в периодической подзарядке. Порой даже приходится заряжать несколько устройств одновременно и одной зарядки может не хватить. Например, у меня давно три зарядки, которыми я пользуюсь регулярно. Усугубляет ситуацию то, что у меня практически вся периферия беспроводная. Поэтому иногда на ночь ставлю заряжаться одновременно клавиатуру и мышь.

Раньше производители хоть как-то об этом заботились, и в комплекте обязательно присутствовала хотя бы одна зарядка. Сегодня, купив какой-нибудь iPhone за 150000 рублей, можно в лучшем случае обнаружить только кабель. Приходится бежать в магазин за зарядкой. При этом некоторые думают, что если у тебя разъём USB, то это значит, что тебе нужно напряжение 5 В и всё будет отлично. Однако производители всех обломали и используют разные напряжения для заряда. Допустим, с ноутбуком понятно, там давно было 19-20 В, но использовались свои блоки питания с проприетарными разъёмами. Однако с приходом унификации производители стали переходить на USB Type-C.

Даже Apple в своих устройствах перешла на этот стандарт, но вот с характеристиками заряда всё не так просто. Тут производители снова мудрят и используют свои технологии для быстрой зарядки. Это значит, что контроллер адаптера и аккумулятора должны друг с другом договориться, по какому протоколу они будут работать. И вот их развелось немало. Сейчас даже некоторым смартфонам нужна мощная зарядка, чтобы они заряжались быстрее. Но как быть с тем, что нужно какое-то универсальное устройство, которое можно было бы взять с собой в дорогу и заряжать все свои гаджеты?

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Для этих целей стали выпускать универсальные зарядные устройства с несколькими режимами работы, а чтобы уменьшить их габариты и вес, стали использовать при их производстве транзисторы с нитридом галлия. Такие зарядки стали называть GaN (N - азот (нитрид в химическом соединении), Ga – галлий). GaN зарядки появились достаточно давно, и я сам ими пользуюсь. Также я стал замечать, что они стали появляться с некоторыми моделями компактных ноутбуков, ведь именно там вес играет важную роль. По сравнению с обычными блоками питания, где используются классические кремниевые полупроводники, других явных преимуществ нет. Они не заряжают быстрее, но при этом стоят дороже. Сегодня мы изучим пару таких устройств компании Ugreen.

Сам я давно являюсь пользователем таких устройств и мне очень симпатична продукция этой фирмы. Поэтому мне бы хотелось познакомить всех с современными моделями компании, для чего я взял несколько разных ЗУ. Рассмотрим пару самых популярных моделей на 65 и 100 Вт.

Мощность может показаться избыточной, но ещё раз стоит напомнить, что это универсальные устройства, которые поддерживают разные напряжения и протоколы быстрой зарядки. Зато с помощью одного такого блока питания можно будет сразу запитать ноутбук и ещё заряжать смартфон, поэтому мощности никогда не бывает много.

Упаковка и комплектация

Ugreen Nexode 100W 5-Port GaN Fast Charger

Старшая модель поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение самого устройства. Выглядит оно как небольшой прямоугольный брусок.

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Сверху можно заметить логотип на зелёной прямоугольной вставке. Фон упаковки преимущественно белый. В левой части находится столбец с тремя пунктами, которые описывают ключевые особенности устройства. Прежде всего, это технология GaNInfinity, которая обеспечивает высокую эффективность при низком нагреве.

В этом ключе также упоминается термическая защита. При достижении пороговых значений происходит уменьшение мощности заряда, хотя есть специальные алгоритмы распределения мощности по портам, о которых мы поговорим позднее. В заключении производитель немного хвастается и уверяет, что MacBook 13 Air заряжается до 70% всего за 1 час. Пока приходится лишь поверить на слово. В самом низу указано, что это пятипортовый адаптер. Есть уточнение, что здесь четыре разъёма USB Type-C и один USB Type-A.

По бокам упаковки никакой информации не представлено. Лишь с одного торца есть наклейка с штрих-кодом и артикулом модели. Небольшая спецификация здесь представлена лишь с обратной стороны.

Модель Ugreen Nexode 100W 5-Port GaN Fast Charger Артикул Ugreen Nexode X563 Входное напряжение, ток 100-240 В, 50/60 Гц, 1.8 А Выход USB Type-C1 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт Макс Выход USB Type-C2 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт Макс Выход USB Type-C3 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 5 А = 100 Вт Макс Выход USB Type-C4 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 2.25 А = 45 Вт Макс Выход USB Type-А 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А / 10 В, 2.25 А = 22.5 Вт Макс Максимальная выходная мощность 100 Вт Применяемые протоколы быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, BC1.2, Устройство, док-станция Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge Режимы зарядки Power Delivery: 3.0 – 100 Вт макс.;

Apple: 5 В, 2.4 А;

BC1.2: 5 В, 1.5 А;

Samsung AFC: 9 В, 12 В;

Huawei FCP: 5 В, 9 В, 12 В;

Huawei SCP: 3.3-10 В, 25 Вт;

Quick Charge 2.0: 5 В, 9 В, 12 В;

Quick Charge 3.0: 12 В макс. Габариты 112 x 74 x 33 мм Масса 270 г

По традиции пришлось немного дополнить штатную таблицу со спецификациями потому, что важных характеристик мне найти не удалось. Пришлось лезть в дебри интернета и искать самостоятельно.

Пора заглянуть внутрь коробки.

Внутри коробки спрятан белый картонный лоток. Он достаточно плотный, поэтому защита тут хорошая. По центру располагается само устройство, которое упаковано в белый полупрозрачный пакет. Под лотком на самом дне можно найти несколько инструкций.

Кто-то, как и я, ожидал найти тут хоть какой-нибудь кабель, но его нет. Однако я предусмотрел такой поворот событий и кабель приобрёл отдельно. Естественно, тоже компании Ugreen. С двух сторон у него USB Type-C.

Кабель продаётся отдельно и поэтому он поставляется в отдельной упаковке, которая представляет собой простой пакет с замком.

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Сам кабель относительно толстый и жёсткий, а ещё он обтянут нейлоновой оплёткой.

Ugreen Nexode 65W 4-Port GaN Fast Charger

Устройство также поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Однако, как ни странно, коробка даже больше, чем у более мощной модели, что немного меня озадачило, но потом я понял причину. Спереди можно заметить изображение самого устройства. Выглядит оно как небольшой прямоугольный брусок с квадратным поперечным сечением.

Сверху также можно заметить логотип на зелёной прямоугольной вставке. Фон упаковки снова преимущественно белый. В левой части опять присутствует столбец с тремя пунктами – ключевыми особенностями устройства. Это та же технология GaNInfinity, термическая защита и уверение в зарядке MacBook 13 Air до 70% всего за час. Какое-то дежавю, складывается ощущение, что отличий нет вовсе. Однако в самом низу указано, что это четырёхпортовый адаптер. Есть уточнение, что здесь четыре разъёма USB Type-C и один USB Type-A.

По бокам упаковки никакой информации не представлено. Лишь с одного торца есть наклейка с штрих-кодом и артикулом модели. Небольшая спецификация здесь представлена лишь с обратной стороны.

Модель Ugreen Nexode 65W 4-Port GaN Fast Charger Артикул Ugreen Nexode X563 Входное напряжение, ток 100-240 В, 50/60 Гц, 1.8 А Выход USB Type-C1 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт Макс Выход USB Type-C2 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт Макс Выход USB Type-C3 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.5 А = 30 Вт Макс Выход USB Type-А 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А / 10 В, 2.25 А = 22.5 Вт Макс Максимальная выходная мощность 65 Вт Применяемые протоколы быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, BC1.2, Устройство, док-станция Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge Режимы зарядки Power Delivery: 3.0 – 65 Вт макс.;

Apple: 5 В, 2.4 А;

BC1.2: 5 В, 1.5 А;

Samsung AFC: 9 В, 12 В;

Huawei FCP: 5 В, 9 В, 12 В;

Huawei SCP: 3.3-10 В, 25 Вт;

Quick Charge 2.0: 5 В, 9 В, 12 В;

Quick Charge 3.0: 12 В макс. Габариты 104 x 42 x 39 мм Масса 150 г

Теперь понятно, что коробка банально толще из-за габаритов устройства. Прошлый адаптер был более плоским, а здесь поперечное сечение почти квадратное. Зато вес заметно меньше, что хорошо для поездок.

Внутри коробки также находится белый картонный лоток. Он достаточно плотный, поэтому защита аналогичная. По центру размещено само устройство, которое упаковано в белый полупрозрачный пакет. Под лотком на самом дне можно найти инструкции.

Внешний вид

Ugreen Nexode 100W 5-Port GaN Fast Charger

Корпус изготовлен из пластика двух цветов: серого и черного. Серый на двух квадратных боковых панелях. Поверхность матовая. На одной из них присутствует логотип производителя Ugreen, а на другой обозначена максимальная мощность 100 Вт.

Габариты устройства 112 x 74 x 33 мм, но это с вилкой. Сам корпус 74 x 74 x 33 мм. С противоположной стороны от вилки находятся порты, которые поделены на две группы, хотя по факту их три.

Это четыре порта USB Type-C и один USB Type-А. Все они подписаны, а группа обведена линией.

Один из торцов практически полностью заполнен текстом. Здесь представлена подробная информация по портам, как в спецификации. Также есть сертификаты и контактные данные.

Больше тут описывать нечего. Интересен лишь момент распределения мощности по портам при совместном использовании. Здесь производитель всё подробно расписал.

Ugreen Nexode 65W 4-Port GaN Fast Charger

Тут можно заметить определённое сходство в оформлении. Например, также используется пластик двух цветов, причём такого же оттенка. Однако здесь боковые серые панели кажутся накладными. На одной из них также по центру уже знакомый логотип производителя Ugreen, а на другой приведена максимальная мощность 65 Вт.

Габариты устройства 104 x 42 x 39 мм с вилкой, а сам корпус 68 x 42 x 39 мм. С противоположной стороны от вилки располагаются порты, которые снова поделены на две группы. Как и в прошлом случае, их на самом деле три.

Здесь находятся три порта USB Type-C и один USB Type-А. Все они подписаны, а отдельная группа обведена линией.

Здесь также одна из боковин практически полностью заполнена текстом. Вся информация схожего характера, но с естественными отличиями в наименовании модели и мощности.

Как здесь осуществляется распределение мощности по портам при совместном использовании? Производитель не поленился и всё подробно расписал.

Тестирование

Для такого случая я решил даже обзавестись USB тестером, чтобы хоть приблизительно понимать ситуацию с зарядом. Какие напряжения на канале, какая сила тока и итоговая мощность. Хотя последнюю нетрудно посчитать самостоятельно, зная два первых. В первую очередь мне было интересно узнать, в каких режимах будут заряжаться различные смартфоны, будет ли работать режим быстрой зарядки и возможно ли вообще питать ноутбук через Thunderbolt, ведь штатная зарядка у него идет через специальный разъём и это 120 Вт (20 В, 6 А).

В целом поведение всех устройств с обеими зарядками было одинаковое, кроме ноутбука. При использовании Ugreen Nexode 65W 4-Port GaN Fast Charger он ругался в операционной системе на то, что зарядка слабая. При переходе на блок 100 Вт эта надпись и восклицательный значок исчезали. Разумеется, c Ugreen Nexode 100W 5-Port GaN Fast Charger он заряжался быстрее, но общая разница составила около 20 минут, что сложно назвать критичным, особенно когда речь и так идёт более чем о 2 часах при полной зарядке от 5 до 100%.

Что касается смартфонов, то тут всё зависит непосредственно от производителя. Самым распространённым оказался режим 9 В, 2 А (18 Вт). Когда ёмкость аккумулятора подходит к максимальной, происходит переключение на 5 В, 2 А. На одном смартфоне у меня штатная зарядка 20 В, поэтому иногда он работал в этом режиме.

Также я пробовал подключать к одному адаптеру несколько устройств. При этом поведение его начинает заметно отличаться. По двум каналам у меня получалось по 10 Вт (5 В, 2 А) и на одном канале 18 В и 2 А. Поведение на двух устройствах было похожим и режим быстрой зарядки уже не работал. Однако по мере полной зарядки каждого устройства характеристики на остальных каналах начинали улучшаться. Поэтому не следует надеяться, что вы подключите несколько устройств и на всех сразу начнётся быстрая зарядка.

Нагрев во время максимальной нагрузки достаточно умеренный. Мне не удалось разогреть блоки выше 50°C.

Заключение

Компания Ugreen давно пользуется признанием и популярностью благодаря своему вниманию к деталям. Их продукция всегда высокого качества и полностью соответствует описанию, а благодаря представительству в России теперь не нужно ждать месяц свой заказанный кабель из Китая. Продукцию компании можно найти в магазинах и на маркетплейсах в свободной продаже по достаточно демократичным ценам, даже несмотря на то, что они подросли.

Что касается самих устройств, то они работают отлично и полностью соответствуют заявленным характеристикам. Если кто-то ожидает чуда и думает, что теперь его устройство будет заряжаться значительно быстрее, то не стоит себя обнадёживать. Обе зарядки не могут создать условия, чтобы как-то ускорить этот процесс, поскольку есть определённые требования изготовителя оборудования, а за процесс отвечает специальный контроллер, который мониторит различные параметры и лишь согласовывает свои действия с адаптером питания. Даже если попытаться обойти ограничения контроллера, то это может привести к снижению ресурса аккумулятора или полному выходу его из строя.

На чудо сверхбыстрой зарядки при отсутствии ее поддержки с таким устройством рассчитывать не приходится. В лучшем случае она будет обеспечивать ту же самую скорость, что и оригинальное зарядное устройство. При этом обычно у штатной зарядки, например, ноутбука, всего один разъём и поэтому можно заряжать только его. Здесь же несколько портов и можно подключать сразу несколько устройств, а нагрузка будет распределяться по потребителям. Опять же это не означает, что все подключенные устройства сразу начнут заряжаться быстро. Есть определённые лимиты по каналам, которые указаны в спецификации к каждой модели. Поэтому иногда может оказаться, что быстрее будет зарядить устройства по очереди на одном канале, чем сразу заряжать несколько.

Обе зарядки отлично выполняют свои функции и у пользователя есть выбор. Можно взять более мощное устройство, но оно будет крупнее и тяжелее, а можно выбрать модель послабее, полегче и компактнее. Я бы, например, выбрал второй вариант потому, что даже для работы с моим ноутбуком 65 Вт вполне достаточно. Заряд проходил чуть медленнее, но в целом это было не критично. Все остальные устройства у меня заряжались с такой же скоростью, как на более мощной зарядке. Поэтому большой разницы лично я не заметил, и для моих задач вполне достаточно оказалось более простой модели, к тому же она была рублей на 1000 дешевле.

У обеих моделей получается как бы три независимых канала и поэтому одновременно можно заряжать три устройства с различными характеристиками. Скорость будет ниже по сравнению с зарядкой одного устройства на полной мощности канала, что естественно. Нагрев при максимальной нагрузке умеренный, и я думал, что он будет больше. Комплектация у двух моделей одинаковая и в ней нет ничего помимо документации. Кабель пришлось покупать отдельно, в комплекте он не поставляется. Здесь есть определённый резон, ведь производитель не может знать, какой именно интерфейс вам нужен. USB Type-C пока используется не на всех новых устройствах, а ещё нужно поддерживать старые.

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Андрей Понкратов aka wildchaser