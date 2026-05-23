В GIGABYTE подробнее рассказали о новой флагманской модели.

На YouTube-канале AORUS Taiwan компании GIGABYTE появился видеообзор новой флагманской видеокарты AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G, сообщает VideoCardz.com. В частности, специалисты компании рассказали о конструкции системы охлаждения и протестировали видеокарту в FurMark2, продемонстрировав впечатляющие результаты.

Источник изображения: AORUS Taiwan, YouTube (и далее)

Рассматриваемая видеокарта является одной из новых партнёрских моделей RTX 5090, в которых используется эталонная конструкция NVIDIA с несколькими печатными платами, позволяющая создать систему охлаждения с двойным сквозным потоком воздуха.

Система охлаждения видеокарты AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G занимает 3,5 слота расширения и оснащается тремя вентиляторами. Два крупных вентилятора являются основными и работают на скорости от 1000 до 3000 оборотов в минуту. В центре скрыт небольшой вентилятор, который включается во время максимальных нагрузок и может раскручиваться до 4000 оборотов в минуту. Компания называет эту систему охлаждения WINDFORCE HYPERBURST.

Эффективность системы охлаждения подтвердили в тесте FurMark2. За 30 минут графический процессор видеокарты нагрелся до 77 градусов по Цельсию, память — до 72 градусов по Цельсию. Все три вентилятора работали на скорости около 2700 оборотов в минуту, уровень шума при этом находился на уровне 46 дБ. Впечатляющий результат для такой мощной видеокарты с заводским разгоном графического процессора до 2730 МГц.

Размеры AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G составляют 330 × 145 × 65 мм. Это достаточно крупная видеокарта, но она меньше некоторых других флагманских моделей RTX 5090 с воздушным охлаждением. Например, размеры AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G составляют 360 × 150 × 75 мм.

