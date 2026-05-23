Компания GIGABYTE начала продажи игрового монитора GO27Q24G с WOLED-матрицей. Модель получила частоту обновления 240 Гц, поддержку FreeSync Premium и ценник в $399, что эквивалентно ≈₽ 28400.

Производители игровых мониторов постепенно снижают стоимость OLED-моделей. GIGABYTE решила усилить конкуренцию в этом сегменте и представила новый 27-дюймовый дисплей с быстрым откликом и высокой яркостью.

GIGABYTE вывела на рынок монитор GO27Q24G, который уже появился в США в крупных магазинах, включая Amazon. Стоимость устройства составляет $399 (эквивалентно ≈₽ 28400 по курсу ЦБ РФ на 23.05.2026), что делает модель одной из самых доступных среди 27-дюймовых OLED-дисплеев.

Монитор использует глянцевую WOLED-панель с разрешением 27 дюймов. В обычном режиме яркость достигает 275 нит, а пиковое значение поднимается до 1300 нит благодаря технологии MLA+ или Micro Lens Array+. Экран также получил сертификацию DisplayHDR True Black 400.

GO27Q24G поддерживает частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс. Для устранения разрывов изображения предусмотрены AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync.

Дисплей охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает 10-битную цветопередачу. Среди игровых функций GIGABYTE выделяет Tactical Switch 2.0, Ultra Clear, Black Equalizer и Game Assist.