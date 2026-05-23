Inthenews
Спин-офф «Deep Rock Galactic: Rogue Core» вышел в ранний доступ Steam
20 мая Ghost Ship Games выпустила в Steam новый проект в раннем доступе. Игрокам в роли гномов предстоит спуститься к ядру планеты Хоxxes IV
Сюжет игры разворачивается после «серого затмения» — события, из-за которого добывающие команды потеряли связь с Компанией. На планету направляют отряд гномов-восстановителей. Им предстоит преодолеть электромагнитный барьер, найти снаряжение и добраться до Врат Разлома, чтобы остановить угрозу в недрах Хоxxes IV.

Разработчики внедрили в игру 5 классов персонажей с уникальными навыками и вооружением. В ходе заданий игроки могут улучшать экипировку, открывать способности и выбирать модификации, влияющие на сложность миссий. Среди особенностей Rogue Core есть система испытаний на время, которая требует быстрой зачистки шахт с выполнением дополнительных задач. Также предусмотрен отдельный режим повышенной сложности. Появятся новые виды существ, а между вылазками игроки смогут отдыхать на станции RV-09 Ramrod с баром и тренировочным центром под управлением ИИ.

Сооснователь Ghost Ship Games и гейм-директор проекта Миккель Мартин Педерсен (Mikkel Martin Pedersen) отметил, что команда долго работала над проектом. Он добавил, что разработчики рады энтузиазму сообщества и надеются, что фанатам понравится новый взгляд на вселенную Deep Rock Galactic.

#steam #ghost ship games #deep rock galactic: rogue core
Источник: gamingshogun.com
