Во время проведения дорожных работ на севере Италии, в городе Понсо, нашли древнее святилище венетов с венетскими и латинскими надписями, фундаментами храмов, священными камнями и свидетельствами религиозной деятельности от доримской до римской эпохи.

Изображение: Управление ABAP по провинциям Падуя, Тревизо и Беллуно

Святилище существовало как минимум с V-IV веков до н. э. Древние венеты населяли северо-восточную Италию до экспансии Рима. Они обладали своими языком и письменностью, за счёт которой удалось классифицировать находку.

Было найдено множество каменных предметов (циппи) с надписями венетскими буквами и латынью. На некоторых камнях надписи вырезаны с трёх сторон, что говорит об участии и использовании их в качестве ритуальных предметов. Некоторые старые камни использовались повторно. Переход от венетских к латинским надписям указывает на культурный процесс в северной Италии.

Были также более крупные прямоугольные фундаментные сооружения, которые могли быть храмами. Одно из них напоминает окружённое рядом колонн по бокам здание, так называемый периптеральный храм.

Комплекс может располагаться на площади не менее 1500 м². Три здания удалось идентифицировать, возможно, четвёртое продолжает изучаться. Речь может идти не о сельском святилище, а о крупном религиозном центре.