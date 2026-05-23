Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Дорожные рабочие нашли в Италии святилище венетов доримской эпохи
Оно содержит венетские и латинские надписи и фундаменты храмов
реклама

Во время проведения дорожных работ на севере Италии, в городе Понсо, нашли древнее святилище венетов с венетскими и латинскими надписями, фундаментами храмов, священными камнями и свидетельствами религиозной деятельности от доримской до римской эпохи.

Изображение: Управление ABAP по провинциям Падуя, Тревизо и Беллуно

Святилище существовало как минимум с V-IV веков до н. э. Древние венеты населяли северо-восточную Италию до экспансии Рима. Они обладали своими языком и письменностью, за счёт которой удалось классифицировать находку.

реклама

Было найдено множество каменных предметов (циппи) с надписями венетскими буквами и латынью. На некоторых камнях надписи вырезаны с трёх сторон, что говорит об участии и использовании их в качестве ритуальных предметов. Некоторые старые камни использовались повторно. Переход от венетских к латинским надписям указывает на культурный процесс в северной Италии.

Изображение: Управление ABAP по провинциям Падуя, Тревизо и Беллуно

Были также более крупные прямоугольные фундаментные сооружения, которые могли быть храмами. Одно из них напоминает окружённое рядом колонн по бокам здание, так называемый периптеральный храм.

Комплекс может располагаться на площади не менее 1500 м². Три здания удалось идентифицировать, возможно, четвёртое продолжает изучаться. Речь может идти не о сельском святилище, а о крупном религиозном центре.

реклама
#история #археология #италия #раскопки #храмы
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
На бывшем заводе GM в Шушарах запустили первую модель российского премиального бренда Esteo
Tesla отказалась от строительства завода в Индии после многолетних переговоров
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
В ремейке видеоигры Assassin's Creed Black Flag игровой процесс увеличат на 6 часов
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
Samsung представила мониторы Odyssey, OLED, ViewFinity и The Movingstyle Essential в Европе и США
AMD выпустила новые графические драйверы Adrenalin 26.5.2 для Forza Horizon 6 и 007 First Light

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter