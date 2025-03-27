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Вступление

Дела у компании AMD пошли лучше после того, как Intel выпустила непонятную платформу. Чуда не случилось, новая архитектура «синих» пока ещё не раскрылась и не совершила переворота на рынке. Тем временем у их конкурентов вышла новая архитектура, которая немного подкачалась по сравнению с прошлым поколением и обеспечила заметный прирост.

Возможно, у кого-то ожидания от Zen5 не оправдались, но у нас остался тот же сокет и пока никто не заставляет покупать дорогую и скоростную оперативную память. Пользователи посмотрели на эту картину и кинулись скупать процессоры AMD. Цены на старте были астрономическими, но сейчас ситуация немного улучшилась. Ажиотаж спал, дефицита нет и цены устаканились. Кроме того, поддерживаются материнские платы прошлого поколения, цены на которые стали достаточно демократичными. Необходимо лишь обновить BIOS, что на некоторых моделях материнских плат можно сделать вообще без процессора и памяти, а только при наличии флешки.

Однако уже традиционно вместе с выпуском нового поколения процессоров производители представляют обновлённые наборы системной логики. В данном случае чипсеты компании AMD перешли сразу с шестисотого индекса на восьмисотый. Кто-то мог подумать, что это будет прорыв, если обозначение изменилось так сильно. По факту же произошла обычная перемаркировка. Поэтому новые чипсеты принципиально ничем не выделяются на фоне прошлого поколения. Был добавлен интерфейс USB 4, но это заслуга внешних контроллеров. Производители материнских плат выпустили обновлённые версии моделей прошлого поколения, чтобы расширить функциональность и изменить внешний облик устройств под новый дизайн.

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Одну материнскую плату я уже рассмотрел, а сегодня хотелось бы сравнить одну и ту же модель платы, но в разных поколениях. MSI MAG X670E Tomahawk WIFI и её преемница в виде MSI MAG X870E Tomahawk WIFI.

Первую модель я когда-то рассматривал, теперь хотелось бы просто посмотреть, что изменилось за это время, что нового предлагает нам компания MSI и стоит ли переходить с прошлого поколения на новое?

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в другом оформлении, если сравнивать с прошлым поколением. Фон абсолютно невыразительный. Ситуацию немного спасает зелёная вставка и предостерегающая наклейка внизу.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. В нижнем правом углу находится традиционная для платформ AMD вставка с указанием чипсета. В данном случае это AMD X870E. Если кто-то до сих пор ещё не знает, то это связка из двух AMD B650E, как и в случае с X670E. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

Заднюю сторону снова представляют маркетологи, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

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Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы AMD. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь посмотрим, что внутри.

Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительна упакована в антистатический пакет. Над ней немного нависает ещё одна небольшая белая коробочка. В ней по традиции скрыта антенна для беспроводного модуля.

Вынув устройство, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

Краткое руководство пользователя;

Буклет с акцией MSI;

Комплект наклеек;

Нормативное уведомление для стран ЕС.

Список аксессуаров тоже не очень большой.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Антенна для беспроводной сети;

Кабель для разъёма EZConn;

Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

Фирменная флешка с ПО;

Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

В целом тут жаловаться не на что, в комплекте есть всё самое необходимое. Кабелей SATA маловато, но это такой новый тренд. А заглушка задней панели уже установлена на плате.

Дизайн и особенности платы

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Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. По внешнему виду плата больше напоминает другие современные модели из серии Tomahawk. В первую очередь это можно сказать по дизайну радиаторов и внешнему оформлению.

Также печатная плата тут абсолютно другая, нежели у MSI MAG X670E Tomahawk WIFI, и это заметно сразу, поэтому простой перемаркировкой тут не обошлось.

Сама плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Принтов на плате достаточно, но часть из них сделана чёрной глянцевой краской по чёрной матовой поверхности и поэтому сходу это не бросается в глаза.

Это очередной флагман в линейке MSI Arsenal Gaming, но есть линейки покруче, где платы напичканы функциональными возможностями, например, MEG, и одну такую плату я уже рассматривал на «новом» чипсете.

Тут мы видим развитую систему охлаждения, которая состоит из нескольких радиаторов. Подсветки нет. Есть лишь надписи и различные узоры, которые нанесены яркой краской.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

На платформах Intel производитель сместил разъёмы дополнительного питания процессора в правую часть. На AMD такой фокус пока провернуть забыли, а может даже не планировали вовсе. При этом видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Этого оказалось недостаточно и для большей информативности добавили ещё индикатор POST-кодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон здесь используются защёлки. Это опять же характерно для AMD. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000-серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Производитель рекомендует оперировать с режимами DDR5-6000 и DDR5-6400. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO. Контакты слотов памяти пропаяны спереди, а не с обратной стороны. Кстати, в прошлом поколении было также.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Тем не менее, все настройки следует производить аккуратно. Уже на новых процессорах AMD Ryzen 7 9800X3D были случаи выхода их из строя при включении EXPO. Пока нет конкретной статистики, но лучше всё перепроверить.

Максимальный допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой четырёх модулей по 48 Гбайт, что в общей сложности даёт 192 Гбайт. Планки по 64 Гбайт только начинают появляться, и они не очень распространены.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1. Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы AM5. Поэтому производитель решил ничего не менять, даже номинал у SPS-сборок.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 80 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857. На плате прошлого поколения был он же.

MSI MAG X870E Tomahawk WIFI позиционируется как универсальная плата для дома и офиса. А можно …? Зачастую в этом нет смысла. Вполне хватает частоты памяти DDR5-6000 с низкими таймингами. Под процессор подбирают режим работы PBO, настраивают «кривую» и стремятся выжать максимальную производительность в определенном диапазоне.

При желании потребление можно подкрутить на любом процессоре, но штатно плата сама его немного завышает. Тем более в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке и вполне может укладываться в 120 Вт. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 300 Вт в стоке.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Однако под боковым радиатором скрывается ещё один небольшой радиатор для контроллера USB 4.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые термопрокладки разной толщины. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсетов. Два слота M.2 получают линии от процессора, поэтому в зависимости от его модели они могут работать в режиме PCI-e 5.0 или PCI-e 4.0. Оставшиеся обеспечиваются чипсетом, поэтому работают в режиме PCI-e 4.0. У верхнего и нижнего слота есть свой радиатор, каждый из которых оборудован быстросъёмным механизмом.

Ещё один радиатор предназначается для двух средних. Он крепится четырьмя винтами. Везде используются одинаковые термопрокладки.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Остался только радиатор чипсета, который находится в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это массивный, крупный радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется шестью винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используются пластичные термопрокладки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X870E. Точнее это CrossFire из двух чипсетов AMD B650E, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

В данном случае реализовано четыре порта SATA и все они выведены вбок справа. Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2, а ниже – две USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Левее расположены три разъёма 4-pin FAN и две колодки USB 2.0.

Затем можно увидеть разъём питания PCI-e 8-pin, один разъём для RGB подсветки 12В и ещё один 5В ARGB.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между двумя верхними слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126.

На этой плате мы видим три слота расширения PCI-e x16. Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой.

Именно он получает свои линии PCI-e непосредственно от процессора. Опять же тут есть зависимость от используемого процессора. Только у 7000 и 9000 моделей есть возможность работать с интерфейсом PCI-e 5.0 в полном объёме. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета. Средний слот ограничен до PCI-e x1, а нижний до PCI-e x4.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 4 с DP;

Четыре разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C;

Три разъёма USB 3.2 Gen1;

Один сетевой разъём RJ-45;

Два аудиоразъёма типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flash;

Одна кнопка ClrCMOS;

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7925.

Технические характеристики

Модель MSI MAG X870E Tomahawk WIFI Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-серии для socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD X870E (2 х B650E) Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 - 8200 (разгон) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen4 (x1);

1 - PCI-e x16 Gen4 (x4) Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X870E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4 (зависит от модели процессора) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8126;

1 x MediaTek MT7925 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (AMD X870E) USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X870E) USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X870E) USB 4 ASMedia ASM4242 Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 4 с DP;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

3 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ45;

2 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash;

1 x ClrSMOS Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, на которой можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть (пока это только Phoenix). Зачем это чудо гнать, мне неизвестно. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, без нареканий.

Хороший инструментарий для разгона размещен в одном разделе, что удобно. Сама структура меню не поменялась.

На месте список изменений, внесённых перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MAG X870E Tomahawk WIFI, версия BIOS – А.40;

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800 KingBank (SKhynix);

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8800 XPG Lancer RGB CUDIMM (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce RTX 4060 Gaming X;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300, 1300 Ватт.

Тестирование

Сборка не вызывает сложностей, и даже накопитель MSI Spatium M570 Pro Frozr установился без проблем. Видимо, кто-то из MSI прочитал мою статью, и они стали выпускать платы, куда можно устанавливать их же накопители.

Первым делом я решил проверить работу модулей CUDIMM, поскольку на плате MSI MPG X870E Carbon WIFI они у меня не заработали. В данном случае планки запустились, но при старте появляется синее окошко наподобие синего экрана смерти Windows. Сообщается о том, что такая крутая память тут может работать только в режиме Bypass. Это значит, что тактовый генератор на планках не работает. Поэтому они ведут себя как обычные. После чего я взял обычные модули и не стал долго проверять все режимы, а сразу установил DDR5-8000. Если он работает, то с DDR5-6000 точно не будет проблем.

В штатном режиме потребление стендового процессора составляет 90 Вт. Точнее, производителем заявлено немного другое число, а это уже самодеятельность самой платы. В таком случае под жидкостной системой охлаждения процессор начинает замерзать даже в Prime95. Пришлось немножко поддать жару и раскочегарить его где-то до 180 Вт. Этот режим я использовал просто для разогрева, а на постоянной основе, конечно же, поигрался бы с PBO и curve, чтобы снизить его и повысить частоты в нагрузке.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Speed Way:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.01:

7-Zip 24.08:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

PCMark 10:

Corona 1.3:

Далее был запущен всё тот же Prime95. Судя по результатам тепловизора, никакого криминала в температурах нет.

Штатные радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьёзных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MAG X870E Tomahawk WIFI можно назвать MAG X670E Tomahawk remake. Мода на ремейки началась давно, и в это нет ничего плохого. С уверенностью можно ответить на один вопрос. Если вы уже являетесь пользователем прошлого поколения платы на чипсете AMD X670E, смысла в обновлении и переходе на новую плату особо нет. Можно просто обновить BIOS и получить поддержку новых процессоров и более ёмких планок оперативной памяти. В плане разгона памяти и питания процессора функциональность новинки новинки не сильно изменилась. Все алгоритмы PBO работают аналогично, а память можно использовать самую простую типа DDR5-6000 или DDR5-6400. За высокими скоростями гоняться на этой платформе нет смысла.

Несмотря на то, что печатные платы абсолютно разные и это действительно два совершенно разных устройства, мне изменения кажутся декоративными. Изменился облик новой модели, и теперь он соответствует существующему поколению продуктов. Достаточно сравнить эту модель с другими устройствами нового поколения с надписью Tomahawk. Сходств будет заметно больше. Прежде всего, это дизайн радиаторов, яркие жёлто-зелёные надписи и узоры. В новой модели упор сделан на удобство использования. Поэтому тут были сделаны быстросъёмные радиаторы, изменён механизм фиксации SSD M.2 накопителей, механизм извлечения видеокарты и даже был добавлен индикатор POST-кодов. При этом привычные четыре светодиода, которые частично заменяют этот индикатор, остались. Также плата может предложить пользователю сетевые интерфейсы последнего поколения.

Благодаря таким широким функциональным возможностям плату можно считать более универсальной, нежели просто геймерской. А самим геймерам снова лучше поискать себе что-то попроще и подешевле.

Андрей Понкратов aka wildchaser