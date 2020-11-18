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Вступление

Всем известна австрийская компания Noctua, которая производит устройства охлаждения и различные аксессуары для них. Не так давно она выпустила наиболее популярные модели процессорных кулеров в исполнении chromax.black. Не все понимают, в чем отличие этих модификаций от классических, и поэтому мы решили прояснить ситуацию, а заодно протестировать несколько кулеров, чтобы посмотреть, что изменилось за это время, насколько актуальны и эффективны устройства компании сейчас.

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Что же такое chromax.black? Не просто так в этом сочетании два слова, второе обозначает цвет – черный. Действительно все модификации с приставкой chromax.black окрашены в черный цвет и укомплектованы специальными черными вентиляторами. Это понятно, а что такое chromax? Производитель поясняет это следующим образом:

Благодаря огромному выбору цвета наша линейка chromax идеально подходит для пользователей, которые хотят создавать высококачественные ПК с особым внешним видом. Она включает в себя версии chromax.black некоторых из самых известных процессорных кулеров Noctua, черные вентиляторы, а также аксессуары, такие как дополнительные крышки радиаторов, цветные кабели, антивибрационные прокладки и антивибрационные опоры, которые позволяют окрашивать – настроить совместимые вентиляторы и кулеры ЦП. Позволяя пользователям визуально согласовывать свои решения по охлаждению с другими компонентами и популярными цветовыми схемами сборки, такими как полностью черный, черно-белый или черно-красный, линия Chromax от Noctua – идеальный выбор для всех тех, кто ценит чистый, аккуратный внешний вид так же, как и класс, высокое качество и производительность.

В принципе, все просто. Сейчас огромное внимание уделяется не только работе, но и внешнему виду, кастомизации и индивидуальности. Это значит, что продукт должен идеально вписываться в эстетику остальной сборки, чтобы все выглядело красиво и гармонично. Поэтому самые популярные модели кулеров Noctua были представлены в черном цвете, а все сопутствующие аксессуары помогают создавать различные дополнительные комбинации: белый-черный, красный-черный и прочие. Это улучшает сочетание кулера с прочими компонентами системы.

Сегодня мы рассмотрим два очень популярных кулера для ITX-платформ. Это Noctua NH-L9i и NH-L9a в исполнении chromax.black. Прошлые их версии (Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a) снискали известность, как низкопрофильные СО для компактных сборок с не очень мощными процессорами. Список совместимых моделей представлен на сайте компании.

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Изучим особенность устройств и оценим их эффективность. А в качестве тестовых возьмем те процессоры, у которых есть ограничения на совместимость по мощности тепловыделения.

Упаковка и комплектация

Оба устройства (Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a) очень похожи, но отличия есть. Noctua NH-L9i можно установить на платформу AMD, если приобрести специальный монтажный комплект Noctua NM-AM4-L9aL9i. А Noctua NH-L9a эксклюзивен для Socket AM4.

Что у обеих моделей одинаково – это упаковки.

Noctua NH-L9i chromax.black:

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Noctua NH-L9a chromax.black:

Оформление упаковки тоже не совсем традиционное. Фон преимущественно черный. Спереди мы видим изображение кулера. Указана модель и непременный атрибут – надпись chromax.black. С обратной стороны подробно описаны ключевые особенности устройств: низкий профиль, 100% совместимость с памятью и видеокартой, премиальный вентилятор NF-A9Х14, фирменное крепление SecuFirm2.

После открытия коробки можно вообще запутаться, где какой кулер. Выглядит все идентично.

Noctua NH-L9i chromax.black:

Noctua NH-L9a chromax.black:

Сверху размещена вставка из мягкого пористого материала. Она обрамляет вентилятор, который уже установлен на радиатор. Также в ней находятся аксессуары из комплекта поставки, а сверху приложен буклет. Он у каждого кулера свой, поскольку там показан монтаж устройства на конкретную платформу. Под мягким пористым элементом находится каркас из картона, в центре которого лежит кулер.

Noctua NH-L9i chromax.black:

Noctua NH-L9a chromax.black:

Теперь уже заметны небольшие отличия между моделями. Комплект поставки тоже немного отличается.

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Noctua NH-L9i chromax.black:

Noctua NH-L9a chromax.black:

Совпадают по комплектации: термопаста Noctua NT-H1 (у меня где-то за полгода ушло 3 тюбика по 20 г), наклейка с символикой компании, монтажные винты, винты для крепления стандартных 92 мм вентиляторов на радиаторе, резистор NA-RC7. Отличаются брошюры и в комплекте к Noctua NH-L9a есть стальная пластина/бэкплейт.

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Устройство и особенности

Спецификации устройств немного отличаются, и я предлагаю взглянуть на них перед дальнейшим рассмотрением.

Noctua NH-L9i chromax.black:

Noctua NH-L9a chromax.black:

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Вентиляторы одинаковые.

Думаю, для изучения конструкции достаточно будет разобрать один кулер, чтобы понять устройство обоих, ведь основное отличие между ними – габариты радиаторов. У версии Noctua NH-L9a он немного крупнее. Ее и будем рассматривать.

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Кулер состоит из радиатора и вентилятора. Вентилятор самый обычный Noctua NF-A9Х14, только черного цвета. Характеристики его не изменились. Он демонстрирует отличную производительность и приемлемый уровень шума даже на максимальных оборотах.

Максимум, что он выдает в составе системы охлаждения – это 2420 об/мин при этом шум составляет всего 36.6 дБ! Это на установленном радиаторе, отдельно будет еще меньше.

Секрет компания не раскрывает, но это запатентованная форма лопастей и фирменные подшипники SSO2.

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Смысл заключается в стабилизации центральной оси за счет магнитного поля. Это тоже фирменная запатентованная технология.

Сам радиатор тоже выглядит необычно. Нет, смотрится он заурядно, но если знать его особенности, то понятно, почему он такой. В основании находится монолитный большой медный сердечник. Это относительно крупный кусок чистой меди.

В основании теплосъемника мы видим никелированное покрытие и круговую фрезеровку с выравниванием по центру. Скобы крепления у каждой платформы определенной формы для того, чтобы идеально совпадать с монтажными отверстиями на материнских платах.

Поверхность немножко выпуклая по центру и с небольшими канавками. Она далека от зеркальной. Симметрично центральной оси слева и справа проходят две тепловые трубки они загибаются под определенным радиусом и поворачивают обратно.

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Одна половина трубки проходит ближе к центру, а другая ближе к краю. В этих местах они пронизывают массив из 67 алюминиевых пластин, окрашенных в черный цвет. Все места соединений пропаяны, включая контакт пластин с медным сердечником. С торцов находятся еще две пластины, которые прикручены к медному сердечнику винтами. Они служат декоративными крышками.

Все выглядит просто, но именно в этом и заключается гениальность потому, что устройство компактное и эффективное. А вот насколько мы проверим во время тестирования.

Тестовый стенд

Тестирование кулеров Noctua NH-L9i и NH-L9a проводилось на двух платформах со следующими компонентами.

AMD:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-L9a;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B550-I, версия BIOS – 1004;

Память: 2 x 8 Гб DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;

Блок питания: Seasonic (1000 Вт);

Intel:

Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-L9i;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B460-I, версия BIOS – 0401;

Память: 2 x 8 Гб DDR4-4133 @ DDR4-3600, 16-16-16-32, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;

Блок питания: Seasonic (1000 Вт);

Intel Core i5-10600K – процессор с уровнем TDP в 125 Вт, но другого под руками не было. Будем пытаться делать из него T-версию на плате, которая не умеет разгонять.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно все это собрать. Здесь с этим справится даже ребенок. В случае платформы Intel нужно всего лишь нанести пасту, поставить кулер на процессор и закрутить винты с обратной стороны к скобам на радиаторе.

Самый простой монтаж в жизни. Проще только установка старых боксовых кулеров, где надо было нажать на четыре клипсы.

С платформой AMD чуть сложнее. Нужно снять штатное крепление AM4 и проделать почти ту же процедуру, только добавить еще стальную пластину из комплекта.

Сложно? Конечно, нет. Другое дело, что для этого иногда нужно будет вынимать плату из корпуса, если она уже установлена с какой-то другой системой охлаждения. С монтажом разобрались, поэтому пора переходить к тестированию и нужно будет оптимально настроить системы для работы с этими кулерами.

Меньше всего я переживаю за платформу AMD потому, что там процессор 100% совместим. Больше всего меня удивило то, что Intel Core i5-10600K, и даже Intel Core i9-10900K совместимы с оговорками. А Intel Core i7-8700K, который просто копия Intel Core i5-10600K, не совместим категорически.

Системы собраны. Запускаем и смотрим, что получилось. Начнем с платформы AMD.

Здесь все просто. Процессор и кулер отлично отрабатывают вместе. Процессор сильно не бустит, а держит частоты около штатных, и температура при этом отличная. Шум, уже говорил, достаточно умеренный даже на максимальных оборотах.

Следующим этапом проводим оптимизацию. Для этого я установил напряжение на 1.1 В, а частоту всех ядер повысил до 4 ГГц. В итоге все отлично работает.

Кулер также можно использовать совместно с адаптером L.N.A., а проще говоря с комплектным резистором, и это практически получается предел его возможностей для этой платформы. Именно это я и искал.

Уже видно, что результат отличный, учитывая, что обороты вентилятора снизились до 1700 об/мин, а шум при этом составляет 29.7 дБ.

Пора теперь переходить к тестированию Intel. Здесь без подготовки не обойтись. В штатном режиме процессор быстро разогревается и начинает троттлить. Кулер его не вытягивает в штатном режиме. Попробуем установить частоту на 4.2 ГГц, а напряжение 1.1 В и это уже потолок.

Вентилятор крутится на максимуме под нагрузкой, температура доходит до 93?. Это уже прилично, но не критично.

А если использовать L.N.A. адаптер, то можно уже уйти за 100? и получить троттлинг.

Видно, что кулер и околосокетное пространство прилично разогреваются и так система не сможет работать продолжительное время, потому что будет банальный перегрев. Экспериментальным путем я понял, что для работы процессора с L.N.A. адаптером нужно напряжение меньше 1 B.

Результаты тестов

Я решил использовать для разогрева процессора утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие системы:

AMD (default)

AMD Ryzen 7 3700X @ 4.0 ГГц при 1,1 В (default)

AMD Ryzen 7 3700X @ 4.0 ГГц при 1,1 В (LNA)

Intel Core i5 10600K @ 4.2 ГГц при 1,1 В

Уровень шума

Уровень шума, дБ



100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Обороты вентилятора

Скорость вращения крыльчатки, об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Заключение

Noctua NH-L9 chromax.black компактен, прост в установке и достаточно тих. От пользователя требуется лишь грамотно настроить систему, чтобы кулер справлялся с нагрузкой, а лучше заранее посмотреть на сайте производителя перечень совместимых процессоров и не волноваться за работу в автоматическом режиме.

По сути перед нами одна модель, но выполненная с учетом особенностей двух разных платформ. По всем параметрам это отличный кулер. Все заявленные функции и особенности работают. Полная совместимость с оперативной памятью и видеокартами очевидна, ведь новинка не выходит за границы монтажной области около процессора. Она не слишком высокая и при этом эффективная.

Обе системы охлаждения предназначены для компактных систем среднего уровня и позволяют обеспечить комфортную работу на любой платформе. Уже сейчас на рынке много аналогов, но Noctua – это гарантия совместимости и отличное качество исполнения. У меня было много кулеров данного бренда, и еще ни разу они меня не подводили. Лично меня в них привлекает простота установки и совместимость со многими платформами.

Можно отметить отличный комплект поставки, великолепное информационное сопровождение, безупречное качество изготовление и гарантию в шесть лет. А в тех случаях, когда появлялись новые механизмы крепления, компания Noctua всегда поддерживала своих пользователей. Это выражалось в том, что можно было получить бесплатно крепление для новой платформы под уже существующий кулер Noctua (я и сам получал такие комплекты для D15 и D14). Все транспортные расходы компания берет для себя и для пользователя это необременительно.

Андрей Понкратов aka wildchaser