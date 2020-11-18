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Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands

Сводное тестирование сорока видеокарт (от GeForce GTX 950 до GeForce RTX 2080 Ti и от Radeon RX 460 до Radeon RX 5700 ХТ) в четырех разрешениях и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands.

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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

  • Версия 2.1.0.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - включено.
    • Резкость - выключена.
    • Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация текстур - х16.
    • Скринспейсовые тени - включены.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
    • Качество теней от солнца - ультра высокое.
    • Качество ткани - высокое.
    • Размытие в движении - включено.
    • Свечение - включено.
    • Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
    • Качество дальних теней - наилучшее.
    • Объемный туман - ультра высокий.
    • Фоновое размытие тумана - включено.

Сводные диаграммы результатов тестов видеокарт

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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3440х1440

Разгон

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 Разгон

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 1% low и average FPS


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amd intel nvidia тест phoenix

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