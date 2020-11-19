В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью от 15 000 до 30 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены варианты, наиболее привлекательные для покупки. В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и их среднегеометрические результаты в восьми играх.

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В тестировании приняли участие следующие модели:

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт;

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;



Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2 : ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4;

: ASUS ROG Strix X470-F Gaming, Socket АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i7-8700K - 3700-4700 @ 4900 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);



Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 1650/14000 @ 1850/15000 МГц (Gigabyte). анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 457.30 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.11.1.

NVIDIA GeForce 457.30 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.11.1. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2278, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Crysis Remastered.

Mafia Remastered.

Far Cry Primal.

Horizon Zero Dawn.

Iron Harvest.

Project Cars 3.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Total War Saga: Troy. реклама

Crysis Remastered

Версия 1.2.0.

DirectX 11.

Сглаживание - ТАА.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество объектов - максимально высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество физики - максимально высокое.



Качество шейдеров - максимально высокое.



Трассировка лучей - выключена.



Качество объемного освещения - максимально высокое.



Качество спецэффектов - максимально высокое.



Качество пост-обработки - максимально высокое.



Качество частиц - максимально высокое.



Качество воды - максимально высокое.



Качество растительности - максимально высокое.



Размытие в движении - выключено.

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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1% low и average FPS

Mafia Remastered

Версия 1.01.

DirectX 11.

Угол обзора - 65.



Глубина резкости - выключена.



Размытие в движении - выключено.



Качество геометрической детализации - высокое.



Качество растительности - высокое.



Качество декалей - высокое.



Качество прямого освещения - высокое.



Качество непрямого освещения - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество объемных эффектов - высокое.



Качество сглаживания - высокое.

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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1% low и average FPS

Far Cry Primal

Версия 1.3.3.

DirectX 11.

Полноэкранное сглаживание - FXAA.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество пост-эффектов - высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество земли - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество окружающей среды - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Размытие движения - включено.

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

Версия 1.06.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Масштаб кадра - 100%.



Качество текстур - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Качество анизотропной фильтрации - среднее.



Качество теней - максимальное.



Качество отражений - высокое.



Качество облаков - максимальное.



Сглаживание - TAA.



Эффект скорости - включен.



Затенение фонового света - максимальное.

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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1% low и average FPS

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Iron Harvest

Версия 1.0.0.1632.

DirectX 11.

Качество текстур - высокое.



Качество теней - высокое.



Качество сглаживания - высокое.



Качество эффектов - высокое.



Качество рельефа - высокое.



Качество физики - высокое.



Плотность объектов - высокая.



Качество размытия в движении - высокое.



Физика разрушений - высокая.



Плотность эффектов - высокая.



Плотность снарядов - высокая.



Сглаживание - ТАА.

1920х1080 Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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1% low и average FPS

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