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Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020

Тестирование пяти видеокарт NVIDIA, AMD и двух процессоров в восьми играх, двух режимах работы и разрешении 1920 х 1080.
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью от 15 000 до 30 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены варианты, наиболее привлекательные для покупки. В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и их среднегеометрические результаты в восьми играх.

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В тестировании приняли участие следующие модели:

  • GeForce RTX 2060 6144 Mбайт;
  • GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;
  • GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт;
  • GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;

  • Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Crysis Remastered

  • Версия 1.2.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - ТАА.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество объектов - максимально высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество физики - максимально высокое.
    • Качество шейдеров - максимально высокое.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Качество объемного освещения - максимально высокое.
    • Качество спецэффектов - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - максимально высокое.
    • Качество частиц - максимально высокое.
    • Качество воды - максимально высокое.
    • Качество растительности - максимально высокое.
    • Размытие в движении - выключено.

1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



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 1% low и average FPS

Mafia Remastered

  • Версия 1.01.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 65.
    • Глубина резкости - выключена.
    • Размытие в движении - выключено.
    • Качество геометрической детализации - высокое.
    • Качество растительности - высокое.
    • Качество декалей - высокое.
    • Качество прямого освещения - высокое.
    • Качество непрямого освещения - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество объемных эффектов - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.

1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

Far Cry Primal

  • Версия 1.3.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание - FXAA.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество пост-эффектов - высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество земли - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество окружающей среды - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Размытие движения - включено.

1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

  • Версия 1.06.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Масштаб кадра - 100%.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Качество анизотропной фильтрации - среднее.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество облаков - максимальное.
    • Сглаживание - TAA.
    • Эффект скорости - включен.
    • Затенение фонового света - максимальное.

1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

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Iron Harvest

  • Версия 1.0.0.1632.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество сглаживания - высокое.
    • Качество эффектов - высокое.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Качество физики - высокое.
    • Плотность объектов - высокая.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Физика разрушений - высокая.
    • Плотность эффектов - высокая.
    • Плотность снарядов - высокая.
    • Сглаживание - ТАА.

1920х1080

Core i7-8700K @ 4900 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц



Включите JavaScript, чтобы видеть графики
 1% low и average FPS

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Вступление, Crysis Remastered, Mafia Remastered, Far Cry Primal, Horizon Zero Dawn, Iron Harvest
Project Cars 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Total War Saga: Troy, итоговые результаты, заключение
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