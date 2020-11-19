Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты стоимостью от 15 000 до 30 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х.
В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены варианты, наиболее привлекательные для покупки. В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и их среднегеометрические результаты в восьми играх.
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В тестировании приняли участие следующие модели:
- GeForce RTX 2060 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт;
- GeForce GTX 1660 6144 Mбайт;
- Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт.
Crysis Remastered
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - ТАА.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество объектов - максимально высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество физики - максимально высокое.
- Качество шейдеров - максимально высокое.
- Трассировка лучей - выключена.
- Качество объемного освещения - максимально высокое.
- Качество спецэффектов - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - максимально высокое.
- Качество частиц - максимально высокое.
- Качество воды - максимально высокое.
- Качество растительности - максимально высокое.
- Размытие в движении - выключено.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
Mafia Remastered
- Версия 1.01.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 65.
- Глубина резкости - выключена.
- Размытие в движении - выключено.
- Качество геометрической детализации - высокое.
- Качество растительности - высокое.
- Качество декалей - высокое.
- Качество прямого освещения - высокое.
- Качество непрямого освещения - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество объемных эффектов - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
Far Cry Primal
- Версия 1.3.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание - FXAA.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество пост-эффектов - высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество земли - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество окружающей среды - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Размытие движения - включено.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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Horizon Zero Dawn
- Версия 1.06.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Масштаб кадра - 100%.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Качество анизотропной фильтрации - среднее.
- Качество теней - максимальное.
- Качество отражений - высокое.
- Качество облаков - максимальное.
- Сглаживание - TAA.
- Эффект скорости - включен.
- Затенение фонового света - максимальное.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
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Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
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1% low и average FPS
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Iron Harvest
- Версия 1.0.0.1632.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество рельефа - высокое.
- Качество физики - высокое.
- Плотность объектов - высокая.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Физика разрушений - высокая.
- Плотность эффектов - высокая.
- Плотность снарядов - высокая.
- Сглаживание - ТАА.
1920х1080
Core i7-8700K @ 4900 МГц
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Ryzen 7 3700X @ 4200 МГц
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
1% low и average FPS
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