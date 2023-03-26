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Мой топ самых трешовых, но правильных фильмов про зомби / мертвецов

Фильмы про мертвецов (зомби) я люблю. Но не все. А только "правильные". Вот о "правильных" фильмах, я сегодня и расскажу...
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Фильмов про зомби и мертвецов огромная куча. Иногда наступала просто эпидемия на такие фильмы, когда по воле больного мозга сценаристов эпидемия мертвечины захватывала всю планету. Часто, оставшееся население спасал какой-нибудь бывший муж Лары Крофт (мое почтение каналу GreenGrass!)...

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Прикоснулся я к подобной продукции Голливуда уже в том возрасте, когда физиология человека была достаточно изучена на уроках биологии. Поэтому сверхсила выходцев из могил с 50-ти летним стажем лежания, вызывало недоумение. А посему, раз сам факт возвращения "к жизни" поставлен во главу угла, то и остальное должно этому соответствовать. К черту всякую серьезность и драматизм! Никаких лирических соплей в духе "Моя девушка в постели оказалась чистая зомби" или бесконечный сериал о "прямоходящих обладателей деревянных бушлатов". Только жесть! Только хардкор! Минимум здравого смысла и больше веселья!

Лучшим среди худших (это 4 место, кто не понял) отдаю довольно вменяемому фильму "Добро пожаловать в Zомбиленд" ("Zombieland"), вышедший в 2009 году. Режиссером стал Рубен Фляйшер. В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей, Эмбер Хёрд. Выжившие после внезапного "зомбоапокалипсиса", объединившись, отправляются в парк развлечений, в надежде найти там спасение.

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 Фильм местами забавляет, местами - не очень. Но я посмотрел и впечатление осталось скорее положительное. "Тащил на себе" фильм (по моему мнению) старичок Вуди. И жаль бедного Билла...

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Такой нелепый конец... Продолжения я не ждал и оказался прав: мне вторая часть не понравилась вообще. Проходняк, без каких-то новых идей.



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А теперь переходим к тройке самых безумных, кровавых и дешевых фильмов про мертвецов.

На третье место я помещу поделие Дэна О’Бэннона 1984 года - "Возвращение живых мертвецов" ("The Return of the Living Dead"). В фильме снялись: Клу Гулагер, Джеймс Карен, Дон Кэлфа, Том Мэтьюз, Беверли Рэндольф, Джон Филбин, Джуэл Шепард.

Двое бестолковых работников компании, которая поставляет оборудование и материалы для мед. учреждений и институтов, по случайности вскрывают некий контейнер, который потеряли военные.

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 Контейнер с запечатанным мертвецом и каким-то газом. И тут начинается! Бюджет в 4 миллиона не дает вам надежд на великолепные спецэффекты. А они тут не нужны: главное, то безумие, что творится на экране.

Мозги! Свежие мозги!

Тут вам и придурковатая молодежь,

и скрытый нацист, работающий в морге,

и совершенно недалекие военные. Трешь и угар от начала до конца. Причем, как бы главные герои фильма, "выпиливаются" из него еще до окончания. Один даже выполняет эпичный трюк самосожжения в крематории. Отключаем мозг и просто смотрим...



На втором месте я бы расположил творение новозеландцев с названием "Живая мертвечина" ("Braindead"), вышедший в 1992 году. В ролях: Тимоти Бальм, Диана Пеньяльвер, Элизабет Муди, Йен Уаткин, Бренда Кендалл. Смотреть лучше в переводе Гоблина (тогда он еще делом занимался, а не туфтой). Короче, в зоопарк привозят некую "обезьяну" ( по мнению работника зоопарка - плод томной любви корабельных крыс и местных макак), которая кусает мать главного героя...

Сюжет тут описывать нет никакой возможности. Это неописуемо! Это просто надо видеть. Кровища,

ехидные внутренности, неубиваемый зомборебенок...

 театр абсурда.

 Когда впервые смотрел этот фильм, я почти плакал... от смеха. А кто же мог сваять такое?

Вот скажите: какая связь между этим

и этим?

Правильно, Питер Джексон. Никогда бы не подумал, но факт... Смотреть обязательно.



Ну, а на первое место, помещу трилогию "Зловещие мертвецы" ("The Evil Dead"). Именно классику, а не новодел.

Первый фильм вышел в 1981 году. Режиссер Сэм Рэйми снял фильм всего за 350 тысяч долларов! Считай даром! А что получилось? Шедевр, икона жанра.

Белые глаза стали непременным атрибутом мертвецов...

В ролях снялись: Брюс Кэмпбелл, Эллен Сэндвайсс, Ричард ДеМэннинкор, Бетси Бейкер, Тереза Тилли. В отличие от предыдущих фильмов, тут ярко выражен главный герой, Эш.

 Которого великолепно сыграл Брюс Кэмпбелл. За первым фильмом вышел второй, который выглядел, как ремейк первого, но более смешной и безумный. Чего только стоит противостояние Эша со своей рукой!

А в третьей части безумие выходит на новые рубежи, перемещая нас в далекое прошлое, где состоится финальное сражение Эша со своим злобным альтер-эго...

 Герой так был популярен, что в свет вышел сериал с Брюсом Кэмпбеллом. И даже персонаж засветился в парочке игр...

Вот такой мой личный топ фильмов про мертвецов (зомби).

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