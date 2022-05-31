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По творчеству товарища Лавкрафта создано немало игр. И вот в 2022 году выходит еще одна от компании Byte Barrel.

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Обычно игры по вселенной Лавкрафта представляют собой RPG/Survival horror или что-то подобное, с гнетущей, тягучей атмосферой безысходности. Если дают в них пострелять, то редко и довольно криво. Но не в данном случае!

Перед нами типичный шутер в духе Painkiller в современной интерпретации и очень своеобразной подачей.

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Нам предлагают сыграть за одного из двух персонажей: священника или журналистку. Это не просто выбор пола персонажа. Тут немного разные истории и способности.

Священник более расположен к защите, а журналистка - к атаке. Кроме того каждый персонаж имеет свои особые способности (которые на деле очень близки по сути).

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Сюжет в игре подается в виде картинок:

Можно их пропустить, если пожелаете...

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Далее начинается типичный шутер. Нам выдают пистолет и краткую инструкцию по игре.

И вот тут и открывается главная особенность игры: все враги и большая часть окружения плоские! Да, враги выглядят, как картонные и движутся с соответствующей анимацией. Сначала это выглядит очень странным, но быстро привыкаешь: какая разница, кого крошить?

Врагов в игре много и они довольно разнообразные: разного рода "человеки" и монстры вселенной Лавкрафта. Наносят урон, как в ближнем бою, так и дистанционно. И тут зевать не надо! Если в самом начале игра кажется довольно легкой, то ближе к концу выживание становится достаточно проблематичным даже на самом легком уровне сложности.

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Как во многих подобных шутерах, в игре достаточно видов оружия, которое открывается по мере прохождения: пистолет, автоматы, дробовик, гарпун... Все они прокачиваются при желании в оружие совсем другого рода: инфернальное, либо фантастическое.

Например, обычный двуствольный дробовик превращается в такое "чудовище":

А один из автоматов можно превратить в лазерган для удобной стрельбы по удаленным врагам.

По мере прохождения нам дают и свои собственные способности, которые также прокачиваются.

Это и фонарик (которым нельзя светить одновременно со стрельбой - ничего не напоминает?).

И сигарета, выкурив которую можно рубить всех направо и налево, восстанавливая свое здоровье. Также можно временно "заморозить" противника. На все эти действия расходуются очки, получаемые за безумие в игре. Которое растет с каждым убитым врагом. Ну, или найдите бутылочку со спиртным - эффект будет тот же. Вообще, в игре много секретов, но найти все из них не так и просто. В основном в тайниках лежат патроны, аптечки или броня. Но иногда встречаются и оригинальные виды одноразового оружия (в смысле того, что его уже нельзя использовать после того, как закончатся патроны). Патронов, здоровья и брони в игре не так и много. Если увидите кучу всего, значит скоро будет очередной замес...

Не ленитесь и сохраняйтесь возле каждого бомжа:

Это будет вам полезно, т.к. место сохранения обычно предвещает грандиозную заваруху.

Сами бои в игре можно условно разделить на три категории.

Первая: стрельба в узких закоулках и коридорах. За каждым углом может сидеть противник и далеко не все они обозначают свое присутствие звуками. В таких ситуациях даже парочка супостатов, стреляющих разнообразными шарами со стихийным уроном, могут заметно вас покалечить. Поэтому не выскакивайте сразу за угол или дверь.

Вторая: типичный для такого рода шутеров массовый замес. Обычно такое происходит на достаточно просторной локации. Но иногда в них перемещение затруднено разнообразными предметами. А зевать не надо: врагов (которые телепортируются на арены) будет в избытке.

Третья: битва с боссами. Боссы не движутся, но это мало вам поможет. Ведь шкала здоровья у них на всю ширину экрана.

А урон наносят различными способами. Причем, чем меньше у него здоровья, тем разнообразнее его урон.

Рядовые противники также могут приносить немало проблем. Например, типичное правило "стреляй в голову" срабатывает не всегда на некоторых противниках. Обычные "человеки" могут нести с собой в руке голову. И это не просто "декорация". При отстреле основной голову, эта мерзость ставит на ее место запасную... Или мутанты - полицейские с "кислотными огнеметами", которые стреляют кислотными шарами. Лучше стрелять в их бак с кислотой, что находится за плечом. Некоторые противники особенно противные. Например, просто бешеные пациенты психушки. При попадании в них они набрасываются на вас. Потом убегают куда-нибудь и снова тихонько хнычут. Некоторые противники обладают свойством телепортироваться. С ними не стоит затягивать и убивать надо побыстрее. Даже простые мертвецы на кладбище и те обладают неприятной особенностью подходить к вам абсолютно тихо...

Касаемо локаций и их дизайна в игре. Они выполнены достаточно разнообразно (дух Лавкрафта присутствует во многих из них):

Игра выглядит очень интересно и оригинально. Тут разработчики постарались на славу.





Про саму графику даже говорить не надо. Она настолько своеобразная, что в этом нет никакого смысла. Дизайн затмевает все. А "картонные враги" просто восхитительны по идее (хотя такое и было уже).

Перейдем к тестированию.

Система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW

Операционная система: Windows 10 (LTSC)

Разрешение монитора: 1920х1080

Тест проведу примерно в середине игры на одной из локаций:

Настройки в игре выставлены на максимум.

Но игра имеет ограничение по количеству кадров: максимально можно выставить 144 кадра. Запись будет производиться программой CapFrameX:

Производительности видеокарты хватает. Можно попробовать поиграть и в разрешении 2К. Распределение нагрузки по потокам процессора не оптимальное. Но имеется одно "но"... В местах "грандиозных побоищ", после битвы остаются ошметки тел, кровавые пятна, чьи то мозги... И вот эта детализация спокойно просаживает частоту кадров до 58-60. Так что оптимизация хромает.





Понравилась ли мне игра?

Да. Это очень захватывающий шутер, который выглядит очень и очень своеобразно. И это главная его изюминка. Крошить плоских врагов под забойный металл очень даже весело (хотя ближе к концу немного надоедает).

Есть и минусы у игры.

Особой разницы между выбором персонажей нет. Немного изменяется баланс, но вот способности по факту, остаются теми же самыми. Это не Бордерлендс, где персонажи отличаются кардинально.

Есть и еще минус. При массовых побоищах происходит просто мешанина из 2D и 3D моделей, "картонная кровь" закрывает часть экрана, а тут еще и сам экран постепенно становится черно-белым. В такой обстановке отстреливаться от врагов крайне сложно. Тут разработчики явно переборщили с идеями.

Сюжет в игре не особо сложный, да и не в нем суть. Всякие ролики можно пропустить, различные материалы, встречающиеся на локациях читайте по желанию... Вот концовка - типично лавкрафтовская (а чего вы там ждали?), финальный ролик посмотрите обязательно.

По итогу мы имеем забойный шутер, оригинальный по визуалу и слегка приправленный соусом вселенной Ктулху.

Играть стоит.



