Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью

Игра, наконец, пройдена и можно высказать свое мнение об игре, как таковой. Также рассмотрю производительность и оптимизацию в игре.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

С трудом, преодолев лень, я прошел игру...

реклама

Теперь, в дополнение к предыдущей статье, полностью посвященной производительности моей системы, выражу свое субъективное мнение о сюжете, игровой механике. А также более детально рассмотрю производительность своей системы с учетом обновлений игры.

Для начала немного расскажу об игре. Как понятно тем, кто играл - это обычный слешер, облаченный в лоскутное одеяло, состряпанное из сюжета и решения не особо сложных загадок.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Что касается сюжета. Он отличный. Вне сомнения. Вырезав сцены, можно получить короткометражный фильм. Не хуже марвеловских поделок точно. Другое дело, что главный персонаж очень сильно изменился в сравнении с предыдущими играми. Тут я сужу по обзорам этих консольных игр. Из крутого чувака, Кратос превратился в псевдосемьянина, который, похоже, очень недоволен продукцией фирмы Durex...

Именно такое впечатление возникает в самом начале игры. Ребенок ему вообще не нужен, он обращается с ним, словно это какой-то цыганенок, приставший на рынке, а не сын. Потом становится понятно, почему Кратос так себя ведет. Но все равно, лично у меня сложилось впечатление, что ребенка ввели в сюжет лишь для того, чтобы разнообразить игровую механику. Другого объяснения я не нахожу.

реклама

Я помню, как оплевывали третьего Макс Пейна: дескать кинцо, Макс уже не тот...А можно подумать, что Кратос тут тот...Кто вообще сказал, что боги стареют?

Вообще, если отвлечься от "режиссуры", то передача скандинавских мифов типично голливудская. Т.е. переврали все, что можно и часть того, что нельзя. Непонятно зачем так делать практически во всех играх, но такой подход уже просто надоел. Традиционная интерпретация легенд была бы также хороша. 

Следующая претензия у меня к создателям локаций. Ну, далеко не все они смахивают на типично скандинавские. Разнообразие есть, атмосфера не чувствуется...

Теперь перейду к реализации самих персонажей. Кроме того, что все перевернуто с ног на голову, возникают претензии к одной из основных сюжетных персонажей - Фрее. Вот никогда бы она не стала жить, аки баба-Яга, в глухом лесу, варя зелье из трав...В начале игры я считал ее, как и главный герой, простой ведьмой. А ведь она предводительница валькирий, на минуточку...Но сценаристам все едино.

Не тянет она на богиню...

реклама

 Далее, сам пацан, он же "мальчик", он же Атрей. Мне он не понравился совсем. Как я и сказал ранее, скорее всего введен в сюжет для разнообразия геймплея. Местами мне его было жалко, не хотел бы я иметь такого отца...

Всякие оппоненты ничем внимание не привлекли. "Голова с рогами" интересна своими рассказами. Самые лучшие второстепенные персонажи - кузнецы. И шутки неплохие и крепкое словцо могут ввернуть в разговор.

Гномы очень колоритные получились.

 Касаемо построения самих локаций. Здесь также есть вопросы. Понятно, что решало железо консолей и ориентировались при создании на этот момент. Но часто возникало дежавю, будто идешь по той же локации, только она по-другому оформлена. Не страшно, но несколько халявно.

 Но самая главная претензия у меня к разным сундукам и прочим секретам. Значит идешь по локации и находишь сундук, который на данном этапе открыть нельзя...Но на карте он не собирается отображаться, значит надо запоминать...И вернуться сюда уже потом, когда сможем его открыть. Таким нехитрым способом разработчики просто растягивали время геймплея. Это просто выбешивало. Я не обязан помнить, что и где лежит! Да еще и запертые двери...На них я уже плюнул и открывал только те, что попадались по пути. Сами же головоломки не идут ни в какое сравнение с теми, что имеются в игре Immortals Fenyx Rising (которую почему-то недооценили).

реклама

Следующая претензия к "черным дырам". Значит находишь такую, суешь туда руку и...даже не особо поняв, что там было...умираешь. Потому, что вылезает "черт высшего уровня" и укладывает нашего "боговержца" одним ударом! На минимальной сложности! Да...любители "пожестче" оценят...Но не я. 

И совсем непонятно, почему практически все обозреватели пускали слюни на эту игру. Не может она всем нравится, таких игр в принципе нет. Или оголодали за 2021 год?


Теперь перейдем к производительности. В предыдущей статье я указал, что играть комфортно можно на высоких настройках Но их, скорее всего надо будет снижать. Как в воду глядел. Уже на "транспортном хабе" в виде озера это стало ясно. Проведя несколько тестовых забегов, выбрал в качестве оптимальных следующие настройки:

Для примера, приведу забег по мосту на разных настройках.

Система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW 

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестовых отрезков осуществлялась программой CapFrameX.

Высокие настройки графики.


Высокие настройки + FSR.


Кастомные настройки.


Общий график результатов тестирования.

 Вариант "высокие настройки + FSR" практически идентичен по производительности кастомным настройкам. Но FSR сильнее мылит картинку, поэтому такой вариант менее предпочтителен.

Разница по редким и очень редким событиям вызвана автосохранением и отличием в сражении, которое было на конце моста:

 Все эти измерения проводились на первой версии игры (вернее, первой версии, доступной всем...)

Сначала игра страдала утечкой памяти, потребление которой достигала в моем случае примерно 7,5 Гб. Никаких проблем с производительностью сей факт не вызывал. Но и более полутора часов за раз, я не играл.

Версия 1.04 не принесла повышения производительности:

Версия 1.01


Версия 1.04

 Потребление же видеопамяти резко уменьшилось. На версиях 1.04 и 1.05 она не превышала 5,7 Гб:

Версия 1.05

 Те же, кто будет говорить, что игра имеет отличную оптимизацию, просто привирают. Вот доказательство того, что и в этой игре с оптимизацией есть проблемы:

Просадка фпс.

 На одной локации идет резкая просадка фпс. Причем непонятно чем это вызвано. Наверно, "красивая игра света и снега"...

И в связи с этим я настаиваю на мнении, что качество графики в игре не соответствует запрашиваемой мощности видеокарт. Именно так. Не забываем, в каком году была сделана данная игра для консоли. Нам же, по уродской традиции, досталась незаметно облагороженная версия, с нехилым аппетитом.

Если же мы будем говорить про "красоту" игры, то она не лучше той же Horizon Zero Dawn:


 Кроме того, в преимуществе игры про рободинозавров динамичная смена погоды и времени суток. Для восприятия игры, как реальности (пусть и выдуманной), это плюс.

Еще один недостаток я вижу в реализации технологии FSR от AMD. Она недостаточно дает прироста производительности в сравнении с тем же Horizon Zero Dawn.

Для сравнения выберу два рандомных места и протестирую обе игры на максимальных настройках и с использованием самого высокого пресета FSR.

Для начала God of War:

Максимальные настройки графики.


Максимальные настройки графики + FSR.

 Посчитаем прирост: он составил примерно 12,5%.

Теперь очередь Horizon Zero Dawn:

Максимальные настройки.


Максимальные настройки + FSR.

 Разница в данном случае превышает 20%. Это заметно лучше предыдущей игры. Я проверял это соотношение в разных местах и оно всегда примерно находится на одном уровне.


Итак, окончательный вывод по игре.

Неплохая игра для любителей слешеров, с отличным сюжетом и традиционно плохим для консольного порта соотношением  "графика/производительность".


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

god of war
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
10
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
66
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
2
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
41
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
16
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
10
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
38
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
37
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
6

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 22 тысяч рублей: февраль 2022
11 февраля 2022 23
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
19 февраля 2022 66
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
14 февраля 2022 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
17 февраля 2022 41
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
15 февраля 2022 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты дешевеют – некоторые модели NVIDIA в США уже стоят дешевле рекомендованной цены – HU
32
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
95
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
45
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
89
Портал Electronics Hub составил рейтинг самых критикуемых в мире технологических продуктов
2
Xiaomi выпустила большой февральский сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 58 актуальных смартфонов
2
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
35
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
38
Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление Android 13
+
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
5
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
131
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
29
Житель французского города Мессанж случайно отключил мобильную связь и интернет в своём округе
6
CAPCOM выпустит Street Fighter 6 и/или Resident Evil 4: Remastered в ближайшие дни
2
Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
12
В диспетчере задач Windows 11 появился новый режим эффективности для отдельных процессов
9
Gigabyte представила блок питания, поддерживающий видеокарты с интерфейсом PCI Express 5.0
15
Авторы стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии», опубликовали новые материалы по разработке
+
Intel продемонстрировала видеокарту Arc Alchemist для настольных ПК
4
В крупнейшем в мире литий-ионном хранилище энергии Vistra снова произошла авария - модуль на 100 МВт остановлен
17

Популярные статьи

Ретроклокинг: LGA 775 – начало
66
5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
10
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
47
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
44
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
14
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
37
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
22
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
8
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
3

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
06:47
Ну да, только не сейчас и там где это действительно нужно (ноуты).
Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Максим Ширшов
06:46
Выкинуть мелко-ядра на свалку истории, а вместо них поставить нормальное графическое ядро, хотя бы уровня 1050 ti - рецепт успеха для интела. Расхватывать будут как горячие пирожки.
Встроенное видео в Intel Core 14-го поколения будет значительно мощнее
VRoman
06:42
И запасной начальник нужен на случай очередного Кражнича.
Intel при освоении новых техпроцессов предусматривает «план Б» на случай неудачи
Эдуард Кузнецов
06:39
Ну да, дала немного передохнуть)
Процессоры Intel 13-го поколения получат ощутимый прирост производительности и дадут бой AMD — инсайд
Giant_calmar
06:39
Это уже было в gta san andreas.
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
Эдуард Кузнецов
06:38
Как бы у слона инфаркта не случилось. Умная моська этого тупого слона с прошлого века гоняет, а теперь еще и по росту догнала))).
Процессоры Intel 13-го поколения получат ощутимый прирост производительности и дадут бой AMD — инсайд
Павел Иванов
06:37
Дружище, у меня диагональ 3,5 метра, поэтому 4К не прихоть, а необходимость. В 2К ещё можно играть, но все равно "мыслит" картинку. Просто обидно, что по сути игру 2007 года не смогли допилить до идеа...
Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
Максим Ширшов
06:37
Они еще и гнутся :) Вообще меня терзают смутные сомнения, что интел сильно торопилась и выкинула на рынок крайне сырой продукт. Особенно "порадовало" поведение системы, когда запускается не 1 тяжелая ...
Фирменные шайбы Asus ROG предотвратят проблемы с перекосом процессоров Alder Lake
x.7
06:32
Извини, что обидел твоего друга, не знал, что вы вместе. Подаришь ему на 23 романтический ужин, чтобы утешить
Процессоры Intel Raptor Lake могут стать быстрее до 15% в однопотоке и до 40% в многопотоке
Эдуард Кузнецов
06:21
Есть желающие, поскользнутся на "банановой мине"?))
Intel при освоении новых техпроцессов предусматривает «план Б» на случай неудачи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем