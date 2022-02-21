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С трудом, преодолев лень, я прошел игру...

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Теперь, в дополнение к предыдущей статье, полностью посвященной производительности моей системы, выражу свое субъективное мнение о сюжете, игровой механике. А также более детально рассмотрю производительность своей системы с учетом обновлений игры.

Для начала немного расскажу об игре. Как понятно тем, кто играл - это обычный слешер, облаченный в лоскутное одеяло, состряпанное из сюжета и решения не особо сложных загадок.

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Что касается сюжета. Он отличный. Вне сомнения. Вырезав сцены, можно получить короткометражный фильм. Не хуже марвеловских поделок точно. Другое дело, что главный персонаж очень сильно изменился в сравнении с предыдущими играми. Тут я сужу по обзорам этих консольных игр. Из крутого чувака, Кратос превратился в псевдосемьянина, который, похоже, очень недоволен продукцией фирмы Durex...

Именно такое впечатление возникает в самом начале игры. Ребенок ему вообще не нужен, он обращается с ним, словно это какой-то цыганенок, приставший на рынке, а не сын. Потом становится понятно, почему Кратос так себя ведет. Но все равно, лично у меня сложилось впечатление, что ребенка ввели в сюжет лишь для того, чтобы разнообразить игровую механику. Другого объяснения я не нахожу.

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Я помню, как оплевывали третьего Макс Пейна: дескать кинцо, Макс уже не тот...А можно подумать, что Кратос тут тот...Кто вообще сказал, что боги стареют?

Вообще, если отвлечься от "режиссуры", то передача скандинавских мифов типично голливудская. Т.е. переврали все, что можно и часть того, что нельзя. Непонятно зачем так делать практически во всех играх, но такой подход уже просто надоел. Традиционная интерпретация легенд была бы также хороша.

Следующая претензия у меня к создателям локаций. Ну, далеко не все они смахивают на типично скандинавские. Разнообразие есть, атмосфера не чувствуется...

Теперь перейду к реализации самих персонажей. Кроме того, что все перевернуто с ног на голову, возникают претензии к одной из основных сюжетных персонажей - Фрее. Вот никогда бы она не стала жить, аки баба-Яга, в глухом лесу, варя зелье из трав...В начале игры я считал ее, как и главный герой, простой ведьмой. А ведь она предводительница валькирий, на минуточку...Но сценаристам все едино.

Не тянет она на богиню... реклама Далее, сам пацан, он же "мальчик", он же Атрей. Мне он не понравился совсем. Как я и сказал ранее, скорее всего введен в сюжет для разнообразия геймплея. Местами мне его было жалко, не хотел бы я иметь такого отца...

Всякие оппоненты ничем внимание не привлекли. "Голова с рогами" интересна своими рассказами. Самые лучшие второстепенные персонажи - кузнецы. И шутки неплохие и крепкое словцо могут ввернуть в разговор.

Гномы очень колоритные получились. Касаемо построения самих локаций. Здесь также есть вопросы. Понятно, что решало железо консолей и ориентировались при создании на этот момент. Но часто возникало дежавю, будто идешь по той же локации, только она по-другому оформлена. Не страшно, но несколько халявно.

Но самая главная претензия у меня к разным сундукам и прочим секретам. Значит идешь по локации и находишь сундук, который на данном этапе открыть нельзя...Но на карте он не собирается отображаться, значит надо запоминать...И вернуться сюда уже потом, когда сможем его открыть. Таким нехитрым способом разработчики просто растягивали время геймплея. Это просто выбешивало. Я не обязан помнить, что и где лежит! Да еще и запертые двери...На них я уже плюнул и открывал только те, что попадались по пути. Сами же головоломки не идут ни в какое сравнение с теми, что имеются в игре Immortals Fenyx Rising (которую почему-то недооценили).

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Следующая претензия к "черным дырам". Значит находишь такую, суешь туда руку и...даже не особо поняв, что там было...умираешь. Потому, что вылезает "черт высшего уровня" и укладывает нашего "боговержца" одним ударом! На минимальной сложности! Да...любители "пожестче" оценят...Но не я.

И совсем непонятно, почему практически все обозреватели пускали слюни на эту игру. Не может она всем нравится, таких игр в принципе нет. Или оголодали за 2021 год?





Теперь перейдем к производительности. В предыдущей статье я указал, что играть комфортно можно на высоких настройках Но их, скорее всего надо будет снижать. Как в воду глядел. Уже на "транспортном хабе" в виде озера это стало ясно. Проведя несколько тестовых забегов, выбрал в качестве оптимальных следующие настройки:

Для примера, приведу забег по мосту на разных настройках.

Система: Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц) Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1) Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4 Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW Разрешение монитора: 1920х1080 Запись тестовых отрезков осуществлялась программой CapFrameX. Высокие настройки графики.

Высокие настройки + FSR.

Кастомные настройки.

Общий график результатов тестирования. Вариант "высокие настройки + FSR" практически идентичен по производительности кастомным настройкам. Но FSR сильнее мылит картинку, поэтому такой вариант менее предпочтителен. Разница по редким и очень редким событиям вызвана автосохранением и отличием в сражении, которое было на конце моста: Все эти измерения проводились на первой версии игры (вернее, первой версии, доступной всем...) Сначала игра страдала утечкой памяти, потребление которой достигала в моем случае примерно 7,5 Гб. Никаких проблем с производительностью сей факт не вызывал. Но и более полутора часов за раз, я не играл. Версия 1.04 не принесла повышения производительности: Версия 1.01

Версия 1.04 Потребление же видеопамяти резко уменьшилось. На версиях 1.04 и 1.05 она не превышала 5,7 Гб: Версия 1.05 Те же, кто будет говорить, что игра имеет отличную оптимизацию, просто привирают. Вот доказательство того, что и в этой игре с оптимизацией есть проблемы: Просадка фпс. На одной локации идет резкая просадка фпс. Причем непонятно чем это вызвано. Наверно, "красивая игра света и снега"... И в связи с этим я настаиваю на мнении, что качество графики в игре не соответствует запрашиваемой мощности видеокарт. Именно так. Не забываем, в каком году была сделана данная игра для консоли. Нам же, по уродской традиции, досталась незаметно облагороженная версия, с нехилым аппетитом. Если же мы будем говорить про "красоту" игры, то она не лучше той же Horizon Zero Dawn:

Кроме того, в преимуществе игры про рободинозавров динамичная смена погоды и времени суток. Для восприятия игры, как реальности (пусть и выдуманной), это плюс. Еще один недостаток я вижу в реализации технологии FSR от AMD. Она недостаточно дает прироста производительности в сравнении с тем же Horizon Zero Dawn. Для сравнения выберу два рандомных места и протестирую обе игры на максимальных настройках и с использованием самого высокого пресета FSR. Для начала God of War: Максимальные настройки графики.

Максимальные настройки графики + FSR. Посчитаем прирост: он составил примерно 12,5%. Теперь очередь Horizon Zero Dawn: Максимальные настройки.

Максимальные настройки + FSR. Разница в данном случае превышает 20%. Это заметно лучше предыдущей игры. Я проверял это соотношение в разных местах и оно всегда примерно находится на одном уровне.

Итак, окончательный вывод по игре. Неплохая игра для любителей слешеров, с отличным сюжетом и традиционно плохим для консольного порта соотношением "графика/производительность".

