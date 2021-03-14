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В 2011 году вышла игра Hard Reset от компании Flying Wild Hog, создавшей также очень достойные игры серии Shadow Warrior. Также прослеживается кровное родство и с серией Painkiller (удивляться не приходится: Польша маленькая страна)

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Все эти игры я прошел по несколько раз, они довольно веселые, без внятного сюжета (такой и не нужен в данных играх). И вот теперь посмотрим на версию Redux (2016).

Действие игры разворачивается в будущем, где царит хаос и нам предстоит разобраться в незамысловатом сюжете .Сам он подается в виде рисунков между загрузками уровней.

Практически весь сюжет вот в таких картинках. анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Цены на видеокарты пошли круто вниз Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Информации минимум, а это и не важно. Главное - мочить врагов!

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После небольшого обучения, приступаем к делу. На протяжении всей игры основным оружием будут два стрелковых модуля, которые обрастают модификациями за найденные блоки прокачки.

Основное оружие 1. Основное оружие 2. Автомат прокачки снаряжения и оружия. Не ленитесь обыскивать закоулки, там может быть тайник. За эти же блоки можно прокачать свое здоровье, защитное поле и количество переносимых боеприпасов. Патроны и сферы здоровья валяются на земле и выпадают из убитых врагов. Вариантов врагов не особо и много. В Редуксе появились "беженцы" из Киберпанка (у них явно гены зомби). реклама Эти вроде из Киберпанка сбежали... Чуть позже нам выдают катану (ну, это нам знакомо по Shadow Warrior и дела мелких вражин становятся совсем плохи…



Катана очень сильно напоминает таковую из будущих Shadow Warrior.

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В конце уровня может встретиться босс. Однажды, он представляет некую турель.

Вот эта конструкция - первый босс в игре.

Некоторую проблему представляют мелкие круглые поганцы, которые могут взрываться, подбегая к персонажу. Таких ни к коем случае не стоит подпускать слишком близко. Локации в игре простые, но щедро уставлены предметами, которые могут взрываться или бить врага электрическими разрядами. Это стоит использовать против врагов.

Газовые баллоны, электрораспределительные щитки, машины - все пойдет в дело. Иногда встречаются и летающие роботы. Тактика против них - постоянное перемещение с укрытием за стенами. Первым серьезным боссом является гигантский человекообразный робот. Придется побегать вокруг него, чтобы сбить его защиту.



Первый (из двух) серьезных противников в игре.

В конце игры нас ждет еще один неприятный противник в виде гигантского насекомого.

Финальный босс основной части игры.

На этом основная игра заканчивается, но в версии Redux есть продолжение. И даже с ним игра остается короткой.

Дальше в игре, локации выглядят совсем по - другому. Локация завод. И совсем - совсем финальный босс - гигантская "бетономешалка".

Посмотрим производительность в данной игре.

Система:

Процессор: Xeon E3-1240 v3 (3600 - 3800 МГц).

Видеокарта: GTX 1070 (2012 МГц – по чипу и 8900 МГц - по памяти).

Оперативная память:16 Гб, 1800 МГц (11-11-11-28 CR1)

Операционная система: Windows 10 (LTSC).





Для начала проверим производительность на максимальных настройках в разрешении 1080р.

Графические настройки. ФПС отменный, но видеокарта остается недогруженной. В тестовом забеге с массовым вырезанием роботов средний фпс составил почти 340 кадров (запись осуществлялась с помощью программы MSI Afterburner).



Теперь запустим игру в разрешении 4К (DSR). Средний фпс составляет примерно 130 кадров.

Итоговый график.

Игра очень неплохо оптимизирована, имеет довольно приятную графику.

Мир киберпанка задолго до Сyberpunk 2077. Локализация не подкачала: реклама снабжена русским текстом. Приятно. Неплохая физика разрушения и спецэффекты. Для комфортной игры достаточно четырехъядерного процессора без гиперпоточности. Вот так и стоит делать игры,чтобы обладатели не очень требовательного железа смогли спокойно поиграть, не отвлекаясь на подвисания, лаги и прочие "подарки" от разработчиков.

Мне игра понравилась. Достойна занять место среди серий Shadow Warrior и Painkiller.



