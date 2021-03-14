Hard Reset Redux: шутер в стиле Painkiller в мире Киберпанка
В 2011 году вышла игра Hard Reset от компании Flying Wild Hog, создавшей также очень достойные игры серии Shadow Warrior. Также прослеживается кровное родство и с серией Painkiller (удивляться не приходится: Польша маленькая страна)
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Все эти игры я прошел по несколько раз, они довольно веселые, без внятного сюжета (такой и не нужен в данных играх). И вот теперь посмотрим на версию Redux (2016).
Действие игры разворачивается в будущем, где царит хаос и нам предстоит разобраться в незамысловатом сюжете .Сам он подается в виде рисунков между загрузками уровней.
Информации минимум, а это и не важно. Главное - мочить врагов!
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После небольшого обучения, приступаем к делу. На протяжении всей игры основным оружием будут два стрелковых модуля, которые обрастают модификациями за найденные блоки прокачки.
Не ленитесь обыскивать закоулки, там может быть тайник. За эти же блоки можно прокачать свое здоровье, защитное поле и количество переносимых боеприпасов. Патроны и сферы здоровья валяются на земле и выпадают из убитых врагов. Вариантов врагов не особо и много. В Редуксе появились "беженцы" из Киберпанка (у них явно гены зомби).
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Чуть позже нам выдают катану (ну, это нам знакомо по Shadow Warrior и дела мелких вражин становятся совсем плохи…
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В конце уровня может встретиться босс. Однажды, он представляет некую турель.
Некоторую проблему представляют мелкие круглые поганцы, которые могут взрываться, подбегая к персонажу. Таких ни к коем случае не стоит подпускать слишком близко. Локации в игре простые, но щедро уставлены предметами, которые могут взрываться или бить врага электрическими разрядами. Это стоит использовать против врагов.
Иногда встречаются и летающие роботы. Тактика против них - постоянное перемещение с укрытием за стенами.
Первым серьезным боссом является гигантский человекообразный робот. Придется побегать вокруг него, чтобы сбить его защиту.
В конце игры нас ждет еще один неприятный противник в виде гигантского насекомого.
На этом основная игра заканчивается, но в версии Redux есть продолжение. И даже с ним игра остается короткой.
Посмотрим производительность в данной игре.
Система:
Процессор: Xeon E3-1240 v3 (3600 - 3800 МГц).
Видеокарта: GTX 1070 (2012 МГц – по чипу и 8900 МГц - по памяти).
Оперативная память:16 Гб, 1800 МГц (11-11-11-28 CR1)
Операционная система: Windows 10 (LTSC).
Для начала проверим производительность на максимальных настройках в разрешении 1080р.
В тестовом забеге с массовым вырезанием роботов средний фпс составил почти 340 кадров (запись осуществлялась с помощью программы MSI Afterburner).
Теперь запустим игру в разрешении 4К (DSR). Средний фпс составляет примерно 130 кадров.
Игра очень неплохо оптимизирована, имеет довольно приятную графику.
Неплохая физика разрушения и спецэффекты. Для комфортной игры достаточно четырехъядерного процессора без гиперпоточности. Вот так и стоит делать игры,чтобы обладатели не очень требовательного железа смогли спокойно поиграть, не отвлекаясь на подвисания, лаги и прочие "подарки" от разработчиков.
Мне игра понравилась. Достойна занять место среди серий Shadow Warrior и Painkiller.
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