Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов

Сегодня я расскажу о фильме, который ждал, но который и разочаровал меня. А также о фильме, который можно было и не выпускать, хотя он дольно хороший...
[ ] для раздела Блоги

«Кракен» («Kraken»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comО фильме с точно таким же названием я уже рассказывал. Но то был российский фильм, где экипаж подлодки боролся с огромным «восьминогом». Тому фильму, несмотря на тов. Петрова, я поставил оценку на уровне американских блокбастеров категории В. Тут же – фильм из Норвегии. А кракен – чудовище из скандинавских мифов. Основание для неплохого сюжета. Да и трейлер фильма был очень хорошим… Но обычно фильмом разочаровываешься. Так вышло и в этот раз…

Главная героиня, Йоханна, работает морским биологом, изучает рыб и прочих представителей морей. И ее пригласили в один фьорд, где создали ферму по разведению лососей.

реклама



Изображение: ru.kinorium.comОбычное дело, но тут для увеличения «надоя» используют ультразвук, который заставляет паразитов отваливаться от рыбы. Тем самым увеличивая маржу предприятия. Другое дело, что есть и «побочный эффект», крайне негативный для экосистемы фьорда. Хуже то, что этот звук привлек внимание кракена…

Изображение: ru.kinorium.comК первой половине фильма вообще нет вопросов: отличная картинка, таинственные тени под водой, гибель нескольких человек… Все сделано просто идеально. Но, как только сам кракен «выходит на сцену», все рушится. Мало его самого, так еще и его паразиты, размером с большую кастрюлю, нападают на людей. Ну, у гигантского чудища и паразиты гигантские. Но чего это они так ловко по суше перемещаются? Вообще, тут слишком много сценарных дыр. Это все и испортило. Даже «финальный баттл» с кракеном вышел примерно в пять минут. Скомкано и бестолково.

Честно, для такого фильма и сюжета было бы идеально, если бы кракен разгневанно размолотил всю рыбную ферму и просто уплыл назад в океан. Типа «это не ваша стихия, нечего сюда совать свои носы». Но сделали иначе…

реклама



Пока же, лучшим фильмом из виденных мной с гигантским осьминогом я считаю «Подъем с глубины». Но можете и «Кракен» посмотреть, по крайней мере природа там показана очень красиво.

«Дьявол носит Prada 2», 2026

Изображение: ru.kinorium.comОригинальный фильм вышел в 2006 году. Мне он даже понравился настолько, что я прочитал книгу. Не понимаю я моду, как явление, но фильм вышел отличным. Разве что бесила озвучка Мэрил Стрип в исполнении Эвелины Хромченко (тогда она считалась спецом по моде). Фильм, можно сказать, самодостаточный и в продолжении не нуждался… Но когда это останавливало «дельцов» из Голливуда?

Все тот же основной пул актеров. Но сюжет уже строится совершенно на другом «фундаменте». Энди, ставшая признанной журналисткой, теряет работу и ее вновь приглашают в журнал «Подиум» спасать репутацию издания. Мало того, владелец издательского дома внезапно умирает, а его сынок имеет совершенно другие взгляды на ведение бизнеса. Это и будет основой сюжетной линии.

Изображение: ru.kinorium.comМиранда все также «строит» весь персонал издания. Все также безгранично преданна своей работе. А Энди словно вернулась на двадцать лет назад… Это выглядит несколько странно, но таков сюжет. Фильм смотрится довольно легко, есть смешные моменты. Да и актеры свой гонорар отрабатывают. Другое дело, что нет былой молодой неопытной «девушки из провинции», которая через пот и слезы познает все нутро «модной индустрии». Поэтому и фильм 2026 года воспринимается уже не так. Мое мнение однозначное: снимать продолжение не стоило. Но раз уж сняли… Фильм приличный, но до оригинала не дотягивает.

реклама



Если кто не видел и первый фильм, то перед просмотром второго, его лучше посмотреть. Тогда вам многое станет ясно.

Изображение: ru.kinorium.comДа, Голливуд не может порождать новые идеи, просто переиздает старые. Но в данном случае, хотя бы фильм вышел неплохим.

Добавить в закладки

Теги

кракен дьявол носит прада 2
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
Побеждаем кризис оперативной памяти
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter