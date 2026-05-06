«Кракен» («Kraken»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comО фильме с точно таким же названием я уже рассказывал. Но то был российский фильм, где экипаж подлодки боролся с огромным «восьминогом». Тому фильму, несмотря на тов. Петрова, я поставил оценку на уровне американских блокбастеров категории В. Тут же – фильм из Норвегии. А кракен – чудовище из скандинавских мифов. Основание для неплохого сюжета. Да и трейлер фильма был очень хорошим… Но обычно фильмом разочаровываешься. Так вышло и в этот раз…

Главная героиня, Йоханна, работает морским биологом, изучает рыб и прочих представителей морей. И ее пригласили в один фьорд, где создали ферму по разведению лососей.

Изображение: ru.kinorium.comОбычное дело, но тут для увеличения «надоя» используют ультразвук, который заставляет паразитов отваливаться от рыбы. Тем самым увеличивая маржу предприятия. Другое дело, что есть и «побочный эффект», крайне негативный для экосистемы фьорда. Хуже то, что этот звук привлек внимание кракена…

Изображение: ru.kinorium.comК первой половине фильма вообще нет вопросов: отличная картинка, таинственные тени под водой, гибель нескольких человек… Все сделано просто идеально. Но, как только сам кракен «выходит на сцену», все рушится. Мало его самого, так еще и его паразиты, размером с большую кастрюлю, нападают на людей. Ну, у гигантского чудища и паразиты гигантские. Но чего это они так ловко по суше перемещаются? Вообще, тут слишком много сценарных дыр. Это все и испортило. Даже «финальный баттл» с кракеном вышел примерно в пять минут. Скомкано и бестолково.

Честно, для такого фильма и сюжета было бы идеально, если бы кракен разгневанно размолотил всю рыбную ферму и просто уплыл назад в океан. Типа «это не ваша стихия, нечего сюда совать свои носы». Но сделали иначе…

Пока же, лучшим фильмом из виденных мной с гигантским осьминогом я считаю «Подъем с глубины». Но можете и «Кракен» посмотреть, по крайней мере природа там показана очень красиво.

«Дьявол носит Prada 2», 2026

Изображение: ru.kinorium.comОригинальный фильм вышел в 2006 году. Мне он даже понравился настолько, что я прочитал книгу. Не понимаю я моду, как явление, но фильм вышел отличным. Разве что бесила озвучка Мэрил Стрип в исполнении Эвелины Хромченко (тогда она считалась спецом по моде). Фильм, можно сказать, самодостаточный и в продолжении не нуждался… Но когда это останавливало «дельцов» из Голливуда?

Все тот же основной пул актеров. Но сюжет уже строится совершенно на другом «фундаменте». Энди, ставшая признанной журналисткой, теряет работу и ее вновь приглашают в журнал «Подиум» спасать репутацию издания. Мало того, владелец издательского дома внезапно умирает, а его сынок имеет совершенно другие взгляды на ведение бизнеса. Это и будет основой сюжетной линии.

Изображение: ru.kinorium.comМиранда все также «строит» весь персонал издания. Все также безгранично преданна своей работе. А Энди словно вернулась на двадцать лет назад… Это выглядит несколько странно, но таков сюжет. Фильм смотрится довольно легко, есть смешные моменты. Да и актеры свой гонорар отрабатывают. Другое дело, что нет былой молодой неопытной «девушки из провинции», которая через пот и слезы познает все нутро «модной индустрии». Поэтому и фильм 2026 года воспринимается уже не так. Мое мнение однозначное: снимать продолжение не стоило. Но раз уж сняли… Фильм приличный, но до оригинала не дотягивает.

Если кто не видел и первый фильм, то перед просмотром второго, его лучше посмотреть. Тогда вам многое станет ясно.

Изображение: ru.kinorium.comДа, Голливуд не может порождать новые идеи, просто переиздает старые. Но в данном случае, хотя бы фильм вышел неплохим.