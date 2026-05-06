«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
«Кракен» («Kraken»), 2026
О фильме с точно таким же названием я уже рассказывал. Но то был российский фильм, где экипаж подлодки боролся с огромным «восьминогом». Тому фильму, несмотря на тов. Петрова, я поставил оценку на уровне американских блокбастеров категории В. Тут же – фильм из Норвегии. А кракен – чудовище из скандинавских мифов. Основание для неплохого сюжета. Да и трейлер фильма был очень хорошим… Но обычно фильмом разочаровываешься. Так вышло и в этот раз…
Главная героиня, Йоханна, работает морским биологом, изучает рыб и прочих представителей морей. И ее пригласили в один фьорд, где создали ферму по разведению лососей.
Обычное дело, но тут для увеличения «надоя» используют ультразвук, который заставляет паразитов отваливаться от рыбы. Тем самым увеличивая маржу предприятия. Другое дело, что есть и «побочный эффект», крайне негативный для экосистемы фьорда. Хуже то, что этот звук привлек внимание кракена…
К первой половине фильма вообще нет вопросов: отличная картинка, таинственные тени под водой, гибель нескольких человек… Все сделано просто идеально. Но, как только сам кракен «выходит на сцену», все рушится. Мало его самого, так еще и его паразиты, размером с большую кастрюлю, нападают на людей. Ну, у гигантского чудища и паразиты гигантские. Но чего это они так ловко по суше перемещаются? Вообще, тут слишком много сценарных дыр. Это все и испортило. Даже «финальный баттл» с кракеном вышел примерно в пять минут. Скомкано и бестолково.
Честно, для такого фильма и сюжета было бы идеально, если бы кракен разгневанно размолотил всю рыбную ферму и просто уплыл назад в океан. Типа «это не ваша стихия, нечего сюда совать свои носы». Но сделали иначе…
Пока же, лучшим фильмом из виденных мной с гигантским осьминогом я считаю «Подъем с глубины». Но можете и «Кракен» посмотреть, по крайней мере природа там показана очень красиво.
«Дьявол носит Prada 2», 2026
Оригинальный фильм вышел в 2006 году. Мне он даже понравился настолько, что я прочитал книгу. Не понимаю я моду, как явление, но фильм вышел отличным. Разве что бесила озвучка Мэрил Стрип в исполнении Эвелины Хромченко (тогда она считалась спецом по моде). Фильм, можно сказать, самодостаточный и в продолжении не нуждался… Но когда это останавливало «дельцов» из Голливуда?
Все тот же основной пул актеров. Но сюжет уже строится совершенно на другом «фундаменте». Энди, ставшая признанной журналисткой, теряет работу и ее вновь приглашают в журнал «Подиум» спасать репутацию издания. Мало того, владелец издательского дома внезапно умирает, а его сынок имеет совершенно другие взгляды на ведение бизнеса. Это и будет основой сюжетной линии.
Миранда все также «строит» весь персонал издания. Все также безгранично преданна своей работе. А Энди словно вернулась на двадцать лет назад… Это выглядит несколько странно, но таков сюжет. Фильм смотрится довольно легко, есть смешные моменты. Да и актеры свой гонорар отрабатывают. Другое дело, что нет былой молодой неопытной «девушки из провинции», которая через пот и слезы познает все нутро «модной индустрии». Поэтому и фильм 2026 года воспринимается уже не так. Мое мнение однозначное: снимать продолжение не стоило. Но раз уж сняли… Фильм приличный, но до оригинала не дотягивает.
Если кто не видел и первый фильм, то перед просмотром второго, его лучше посмотреть. Тогда вам многое станет ясно.
Да, Голливуд не может порождать новые идеи, просто переиздает старые. Но в данном случае, хотя бы фильм вышел неплохим.
