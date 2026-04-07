«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры

Легендарную серию про Лорда Каина подвергли принудительному ремастерингу. И как оно получилось?
Сегодня поговорим снова о ремастерах. На сей раз – об игре «Legacy of Kain: Defiance Remastered».

Изображение: Steam

Оригинальная игра вышла аж в 2003 году. Создавали ее в студиях Crystal Dynamics и Nixxes Software. Я в нее не играл, как и вообще в серию. Была ли она популярной или нет, не знаю (некоторые считают ее легендарной). Мне вообще вампирская тематика не близка. Но вот, в 2026 году вышел ремастер. Прежде чем пытаться ее освоить, я смотрел стрим по ней. И она более-менее заинтересовала на начальном этапе.

Ремастер сделали Crystal Dynamics и PlayEveryWare. И скажем честно, изменения не так и велики. Страница в Steam для РФ недоступна. И была ли русская озвучка в ремастере не знаю. Но в «правильной версии» она точно есть. И она лишней не будет, ведь история Лорда Каина вполне себе интересная.

Начало

Правда, в данной игре будет и другой персонаж – Разиэль. Не спрашивайте, кто он.

Поверхностные впечатления от игры

Первая глава играется именно за Каина. Он у нас вампир и обладает многими «талантами». Но они открываются не сразу. Что он может?

Ну, у него есть огроменный меч, которым довольно легко (в начале игры) можно повергать противников. Меч можно напитать кровью, и тогда возможен массовый исход противников в царство Аида. Пополняет свое здоровье вампир традиционными методами – пьет кровь.

Либо из чаш (аналог аптечек), либо из врагов. Каин уже изначально обладает талантом телекинеза и может проходит через решетки. Ну типичное поведение кровососа. Играть за Каина мне понравилось. А вот за Разиэля…

Тут много всяких задач, решение которых не особо понравилось. Хуже то, что именно в игре за него, сама игра стала глючить (побег из подземелья). То, что должно быть поднимающимся туманом, стало просто нормой.

Глюк игры

И из-за этого ничего не видно. Перезапуск ничего не дал, пришлось начинать главу заново. Игра ощущается, как устаревшая. Ведь ремастер касался лишь графики, как я понимаю. Лично мне такая старинная графика очень нравится, чувствуется некая «ламповость». А вот управление могли бы и переделать на современный манер. Например, для того чтобы сбросить лучника с высоты, нужно захватить его телекинезом и сделать шаг назад. Совсем не удобно. Да и «импакт» от оружия не ощущается на должном уровне.

По большому счету – это придирки. Но их могли бы и исправить, раз уж делаете ремастер. Тут, конечно, ситуация не такая печальная, как в ремастерах старых Ларок, но можно было сделать и лучше.

Графика и тестирование

Для ремастера заявлены такие системные требования:

Изображение: Steam

Я играл на системе:

•    Процессор: Intel Core i5–8400;

•    Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

•    Видеокарта: Nvidia GeForce GT 1030;

•    Операционная система: Microsoft Windows 11;

•    Разрешение монитора: 1920х1080.

Фактически, графических настроек в игре нет:

Таковы настройки в игре

Понимайте это, как хотите. Но графика в любом случае устаревшая и не требовательная. Но скажу еще раз: свой «исторический вайб» игра точно имеет. И это покрывает в моих глазах недостатки графики. В тесте (это первая глава) получился такой результат:

Итог теста

Нельзя сказать, что игра идет идеально. Нет, есть иногда резкие просадки до 55 кадров. С чем это связано, не знаю: ни видеокарта, ни ядра процессора не грузятся на полную. Игра записана на ССД.

Вывод

Я не понимаю, зачем делают ремастеры такого плана. Возможно, на современных видеокартах или операционных системах оригинальные игры вовсе не запустятся. Но раз уж стали делать, то извольте выполнять работу получше. И это касается именно механик и оптимизации. Вот к графике нет претензий. В целом, довольно интересная игрушка для любителей вампирской тематики.


