Специалисты «ЗиО‑Подольск» завершили контрольную сборку первой реакторной установки для ледокола проекта 22220. Это уже 13‑й по счёту реактор РИТМ, выпущенный предприятием.

Сотрудники завода «ЗиО‑Подольск», который относится к машиностроительному дивизиону госкорпорации «Росатом», закончили сборку первого энергоблока РИТМ‑200. Изделие предназначено для атомного ледокола «Ленинград», строящегося по проекту 22220. По информации от представителей корпорации, агрегат прошёл необходимую проверку и теперь будет направлен на судостроительное предприятие, где его установят на корабль.

Изображение: Flux

Глава «ЗиО‑Подольска» Антон Лебедев напомнил, что данный реактор является для завода тринадцатым по счёту. Ранее предприятие сдало десять установок модификации РИТМ‑200, а также две более мощные — РИТМ‑400. По словам руководителя, накопленный за годы выпуска этих систем опыт позволил коллективу выйти на технологический уровень, которого на сегодняшний день нет ни у одного производителя в мире.

Вторая реакторная установка для того же ледокола «Ленинград» сейчас проходит этап гидравлических тестов. После завершения этой процедуры специалисты приступят к её контрольной сборке. Сам ледокол представляет собой пятое серийное судно серии 22220 и служит развитием программы России по освоению арктических широт. Энергоблоки РИТМ‑200 дают кораблю высокую проходимость во льдах и длительную автономность, что критически важно для круглогодичных рейсов по акватории Северного морского пути.