This_is_the_way
Росатом изготовил первый реактор РИТМ‑200 для атомного ледокола «Ленинград»
Специалисты «ЗиО‑Подольск» завершили контрольную сборку первой реакторной установки для ледокола проекта 22220. Это уже 13‑й по счёту реактор РИТМ, выпущенный предприятием.

Сотрудники завода «ЗиО‑Подольск», который относится к машиностроительному дивизиону госкорпорации «Росатом», закончили сборку первого энергоблока РИТМ‑200. Изделие предназначено для атомного ледокола «Ленинград», строящегося по проекту 22220. По информации от представителей корпорации, агрегат прошёл необходимую проверку и теперь будет направлен на судостроительное предприятие, где его установят на корабль.

Изображение: Flux

Глава «ЗиО‑Подольска» Антон Лебедев напомнил, что данный реактор является для завода тринадцатым по счёту. Ранее предприятие сдало десять установок модификации РИТМ‑200, а также две более мощные — РИТМ‑400. По словам руководителя, накопленный за годы выпуска этих систем опыт позволил коллективу выйти на технологический уровень, которого на сегодняшний день нет ни у одного производителя в мире.

Вторая реакторная установка для того же ледокола «Ленинград» сейчас проходит этап гидравлических тестов. После завершения этой процедуры специалисты приступят к её контрольной сборке. Сам ледокол представляет собой пятое серийное судно серии 22220 и служит развитием программы России по освоению арктических широт. Энергоблоки РИТМ‑200 дают кораблю высокую проходимость во льдах и длительную автономность, что критически важно для круглогодичных рейсов по акватории Северного морского пути.

#россия #росатом #реактор #ледокол #ритм-200 #ленинград #зио‑подольск
Источник: strana-rosatom.ru
