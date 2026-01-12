«Анаконда» («Anaconda») 2025

Это вовсе не ремейк или продолжение довольно популярного в свое время фильма ужасов с точно таким же названием. В 1997 году был снят действительно фильм ужасов, причем один из лучших, если рассматривать «животные ужасы», а не всякую потустороннюю нечисть.

Новый фильм – это смесь комедии с ужасами, снятый режиссером Томом Гормикэном. В ролях: Джек Блэк, Пол Радд, Стив Зан, Тандиве Ньютон и другие. В малюсеньких эпизодах даже мелькнут актеры из оригинального фильма: Айс Кьюб и, заметно постаревшая, Джей Ло…

Сюжет прост и незатейлив. Есть группа старинных друзей, которые знакомы с подросткового возраста. И уже тогда они пытались снимать фильмы ужасов. И мечтали, что в будущем на самом деле присоединятся к «магии Голливуда». Но не срослось. Даг (Джек Блек) стал режиссером свадебных роликов, а не именитым режиссером.

Кенни (Стив Зан) работает вместе с ним ассистентом. Клейр (Тандиве Ньютон) вообще работает в другой сфере. И лишь Рональд (Пол Радд) пытается работать в киносфере. Ну, как пытается… Его карьера ограничивается персонажем «третий слева в последнем ряду» во всяких сериалах. Это явно не то, к чему он стремился.

И вот, на день рождение Дага, Рональд приносит старую кассету, где записан их первый «ужастик». Все с воодушевлением вспоминают те деньки. А уже на следующий день, Рональд вбрасывает идею снять «инди-ремейк» того самого фильма ужасов «Анаконда». Причем он говорит, что права на фильм у него…

Особо терять неудачникам нечего, и все соглашаются. Собрав очень скромную сумму денег, новоявленные «звезды Голливуда» отправляются в Амазонию, где их уже ждет дрессировщик с «карманной» анакондой и лодка.

Но опять все идет не по плану. Начнем с того, что лодкой управляет вовсе не тот, кого они наняли, а какая-то «мутная женщина», за которой охотятся еще более «мутные» люди. Но хуже, что во время съемок, гибнет «домашняя» анаконда и съемки приостанавливаются.

«Приняв на грудь» на похоронах «питомца», дрессировщик ночью отправляется на поиски другой змеи прямо в джунгли. И он удачно ее находит. Вернее, удачно для змеи, которая просто сожрала дрессировщика. Сама же «съемочная группа» еле унесла ноги от гигантской анаконды. Следующий удар ждал всех, когда видят еще одну съемочную группу, которая также снимает ремейк «Анаконды»… Да, Рональд просто обманул друзей. Но и это не все. Оказалось, что их «капитан» - «черный золотоискатель», которую ищет полиция…

А тут еще и «гигантский червь» настырно преследует наших героев. И им придется вступить с ним в борьбу.

Я бы не сказал, что это комедия. Было бы правильнее говорить о «легком» фильме, где присутствует юмор и элементы ужасов (совершенно не страшные).

Посмотреть его можно.

«Черный телефон 2» («Black Phone 2»)

Это продолжение довольно хорошо принятого публикой фильма ужасов 2021 года.

На дворе 1982 год. С трагических событий первого фильма прошло 4 года, но Флинн (Мэйсон Темз) все еще не может отойди от той трагедии.

И его по-прежнему «докучают» звонящие сломанные телефоны, которые он просто игнорирует. Но вот его сестру, Гвен (Мадлен Макгроу), мучают кошмары.

Причем, в них фигурирует и их мать, звонящая из прошлого по тому самому черному телефону.

И это все как-то связано с давними событиями, которые произошли в христианском лагере Альпайн…

Флинн, Гвен и ее приятель Эрнесто, в буран, едут в лагерь, чтобы устроиться там в качестве вожатых.

Но погода отменяет заезд детей. И наши герои остаются в лагере вместе с небольшой группой обслуживающего персонажа, отрезанными от всего мира.

И уже здесь, становится ясно, что между пропажей детей в этом лагере много лет назад, и событиями четырехлетней давности, есть прямая связь. Именно тут Похититель (Граббер, он же Дикий Билл (Итан Хоук)) начал свой путь маньяка. И да, он умер, но продолжает мстить Флинну и его сестре…

Я не смотрел первый фильм, но его много хвалили. Во второй части сама суть повествования сильно изменилась, приобретя мистический характер. И в этом фильм напоминает франшизу «Кошмар на улице Вязов». Граббер, как и Фредди Крюгер, «кошмарит» своих жертв во сне. Хотя, есть и реальные «проявления» его действий.

В целом, мне этот фильм понравился хотя бы тем, что его создатели не стали паразитировать на былых франшизах, а попытались создать нечто свое, новое. Пусть и перекликающееся идеями с другими фильмами ужасов. Такой подход все равно лучше, чем пытаться снять ремейк старой картины, но с «новым наполнением».

Фильм можно рекомендовать к просмотру для любителей жанра.



