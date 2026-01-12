Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов

На сей раз я буду рассказывать о двух фильмах. Один из них является очередным «ужастиком», а другой относится к смешанному жанру ужасов и комедии...
[ ] для раздела Блоги
1
1

«Анаконда» («Anaconda») 2025 

Это вовсе не ремейк или продолжение довольно популярного в свое время фильма ужасов с точно таким же названием. В 1997 году был снят действительно фильм ужасов, причем один из лучших, если рассматривать «животные ужасы», а не всякую потустороннюю нечисть.

Новый фильм – это смесь комедии с ужасами, снятый режиссером Томом Гормикэном. В ролях: Джек Блэк, Пол Радд, Стив Зан, Тандиве Ньютон и другие. В малюсеньких эпизодах даже мелькнут актеры из оригинального фильма: Айс Кьюб и, заметно постаревшая, Джей Ло…

Сюжет прост и незатейлив. Есть группа старинных друзей, которые знакомы с подросткового возраста. И уже тогда они пытались снимать фильмы ужасов. И мечтали, что в будущем на самом деле присоединятся к «магии Голливуда». Но не срослось. Даг (Джек Блек) стал режиссером свадебных роликов, а не именитым режиссером.

Кенни (Стив Зан) работает вместе с ним ассистентом. Клейр (Тандиве Ньютон) вообще работает в другой сфере. И лишь Рональд (Пол Радд) пытается работать в киносфере. Ну, как пытается… Его карьера ограничивается персонажем «третий слева в последнем ряду» во всяких сериалах. Это явно не то, к чему он стремился.

И вот, на день рождение Дага, Рональд приносит старую кассету, где записан их первый «ужастик». Все с воодушевлением вспоминают те деньки. А уже на следующий день, Рональд вбрасывает идею снять «инди-ремейк» того самого фильма ужасов «Анаконда». Причем он говорит, что права на фильм у него…

Особо терять неудачникам нечего, и все соглашаются. Собрав очень скромную сумму денег, новоявленные «звезды Голливуда» отправляются в Амазонию, где их уже ждет дрессировщик с «карманной» анакондой и лодка. 

Но опять все идет не по плану. Начнем с того, что лодкой управляет вовсе не тот, кого они наняли, а какая-то «мутная женщина», за которой охотятся еще более «мутные» люди. Но хуже, что во время съемок, гибнет «домашняя» анаконда и съемки приостанавливаются.

«Приняв на грудь» на похоронах «питомца», дрессировщик ночью отправляется на поиски другой змеи прямо в джунгли. И он удачно ее находит. Вернее, удачно для змеи, которая просто сожрала дрессировщика. Сама же «съемочная группа» еле унесла ноги от гигантской анаконды. Следующий удар ждал всех, когда видят еще одну съемочную группу, которая также снимает ремейк «Анаконды»… Да, Рональд просто обманул друзей. Но и это не все. Оказалось, что их «капитан» - «черный золотоискатель», которую ищет полиция…

А тут еще и «гигантский червь» настырно преследует наших героев. И им придется вступить с ним в борьбу.

Я бы не сказал, что это комедия. Было бы правильнее говорить о «легком» фильме, где присутствует юмор и элементы ужасов (совершенно не страшные).

Посмотреть его можно.

«Черный телефон 2» («Black Phone 2»)

Это продолжение довольно хорошо принятого публикой фильма ужасов 2021 года.

На дворе 1982 год. С трагических событий первого фильма прошло 4 года, но Флинн (Мэйсон Темз) все еще не может отойди от той трагедии.

 И его по-прежнему «докучают» звонящие сломанные телефоны, которые он просто игнорирует. Но вот его сестру, Гвен (Мадлен Макгроу), мучают кошмары.

Причем, в них фигурирует и их мать, звонящая из прошлого по тому самому черному телефону.

И это все как-то связано с давними событиями, которые произошли в христианском лагере Альпайн…

Флинн, Гвен и ее приятель Эрнесто, в буран, едут в лагерь, чтобы устроиться там в качестве вожатых.

Но погода отменяет заезд детей. И наши герои остаются в лагере вместе с небольшой группой обслуживающего персонажа, отрезанными от всего мира.

И уже здесь, становится ясно, что между пропажей детей в этом лагере много лет назад, и событиями четырехлетней давности, есть прямая связь. Именно тут Похититель (Граббер, он же Дикий Билл (Итан Хоук)) начал свой путь маньяка. И да, он умер, но продолжает мстить Флинну и его сестре…

Я не смотрел первый фильм, но его много хвалили. Во второй части сама суть повествования сильно изменилась, приобретя мистический характер. И в этом фильм напоминает франшизу «Кошмар на улице Вязов». Граббер, как и Фредди Крюгер, «кошмарит» своих жертв во сне. Хотя, есть и реальные «проявления» его действий.

В целом, мне этот фильм понравился хотя бы тем, что его создатели не стали паразитировать на былых франшизах, а попытались создать нечто свое, новое. Пусть и перекликающееся идеями с другими фильмами ужасов. Такой подход все равно лучше, чем пытаться снять ремейк старой картины, но с «новым наполнением».

Фильм можно рекомендовать к просмотру для любителей жанра.


Добавить в закладки

Теги

анаконда анаконда 2025 черный телефон 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
13
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
41
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
+
MBDA Deutschland возглавит в Европе разработку гиперзвуковых планёров
+
В Эфиопии начали строительство крупнейшего в Африке аэропорта стоимостью $12,5 млрд
+
TCL выпустила телевизор X11L SQD-Mini LED для противостояния телевизорам с RGB LED-подсветкой
+
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Швеция заказывает дистанционно управляемые турели Trackfire RWS для борьбы с БПЛА
+
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
2
Ученые впервые нашли убегающую сверхмассивную черную дыру, удаляющуюся от галактики на 3,6 млн км/ч
+
В России появилась новейшая высокоскоростная версия дрона «Герань» – «Герань-5»
3
Economic Times: Индия и Франция близки к крупной сделке по поставкам истребителей Rafale
3
В Москве открылся крупнейший в России зарядный хаб для электромобилей
+
МВД России дало инструкцию на случай, если вы стали жертвой фишинга
+
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
1
Origin Code представила элитные комплекты DDR5 с трехсекционной системой воздушного охлаждения
1
WCCFTech: На CES представили память DDR5 DDR5 на 256 ГБ и 8000 МТ/с с тремя вентиляторами на планке
2
В РФ прорабатывают идею запуска нового реактивного дрона «Герань-5» при помощи штурмовика Су-25
+
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
2
В России расширили список заболеваний для бесплатного лечения по ОМС
3
Компания Castelion продемонстрировала главе Минобороны США ​​новую версию пусковой установки PFAL
+
Intel планирует выпустить линейку процессоров Core G3 для переносных игровых консолей
+

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
8
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
2
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
29
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
24
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
11
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
5
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
1

Сейчас обсуждают

Владимир
08:55
Плак плак, у них отклонение в километр. Плак, плак. Орешник тебе дупу порвал
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
swr5
08:54
Зачем это тут? Живите в реальном мире, а не киношном.
«Анаконда», «Черный телефон 2»: краткий обзор новых фильмов
Anton Demenchuk
08:53
Бред все это, про связи на десятилетия, как показал распад СССР, все рвется довольно легко, но болезнено
РИА Новости: Россия построит третий энергоблок Белорусской АЭС
Владимир
08:52
Мерц шалунишка, любит когда его посылают
Stern: Во время визита канцлера Германии Мерца в Индию одной из главных тем обсуждений станет Россия
Алексей Кузнецов
08:23
Прямо вот сразу Орешниками бить неправильно. Сначала должно подрывать в космосе мощные термоядерные заряды для создания ЭМИ ударов. ЭМИ должны зачистить радары, линии электопередач, блоки управления д...
Die Welt: Германия не сможет перехватить БРСД «Орешник» с помощью новой системы ПРО Arrow 3
ark-bak
08:00
А я чего-то не понял, в чём там успех? И где эти чипы? Скоро Интел оперативки начнет клепать, а не процы. Наработки его, ага за.
Экс-глава Intel Пэт Гелсингер прокомментировал успех Panther Lake и техпроцесса 18А
vl
07:54
Если ориентироваться на упомянутый сайт, на который я дал ссылку в предыдущем посте,то данные за последние 5 лет лучше вообще не учитывать, как их считали, совершенно непонятно
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Wrong_look_by_Krogot
07:36
до сих пор 5.05 юзаю, вполне устраивает
Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
aoxoa1
07:34
Думается, использование его с болванками внутри - не основной типовой тип применения а так, испытание на кошках. На любимых карманных кошках своих которые крыс плохо ловили и запаршивели совсем В случ...
Bild: Летящий на гиперзвуке «Орешник» недосягаем для перехвата современными западными ПВО
Megard
07:33
По РФ было бы интересно посмотреть в разрезе национальностей за последние 5 лет.
Как изменилось население бывшего СССР за 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter