«Плохой человек» («Bad Man»)

Этот фильм 2025 года снял режиссер Майкл Дилиберти. Актерский состав интересен в первую очередь возвращением на экран знаменитого Стифлера. У Шонна Уильяма Скотта одна из главных ролей.

И тут он предстает вовсе не в комедийном плане. В других ролях: Джонни Симмонс, Лови Пи, Итан Сапли, Чэнс Пердомо, Роб Риггл и другие.

Данный фильм позиционируют как детектив, триллер и комедию. Вот триллера тут нет совсем. Детектив имеет место. А комедия… Об этом - позже..

Итак, главный герой – Сэм Эванс (Джонни Симмонс).

Он офицер полиции в очень маленьком американском городке, который расположен в типичной глубинке. Понятия «деревня» в США ведь нет. Так вот, это и есть типичная «деревня». Чем занимается полиция в таких городках? Пьяные драки, разборки соседей. И еще всякие извращенцы… Какой городок – такие и полицейские. Ни к какой серьезной работе они не приспособлены. Да и выглядят крайне несерьезно.

Но тут в городке происходит убийство. Причем на почве дележки наркобизнеса. И из города приезжает агент Бобби Гайнес (Шонн Уильям Скотт), который берет «бразды правления» в свои руки. Его методы типичны для американских фильмов о полицейских: работает на грани фола, не чураясь явными провокациями. Но ему нужно обязательно выйти на тех, кто совершил убийство.

Ведь оно – одно из звеньев цепи борьбы с наркокартелями…

Местные полицейские пребывают в удивлении от таких методов работы, но помогают ему, ведь он знает, как работать в таких ситуациях. Каково же будет их удивление, когда они узнают, что Бобби никакой не полицейский…

Это неплохой фильм, который один раз можно посмотреть. Правда, скорее всего, через неделю - две, вы забудете его название. Но определенные плюсы там имеются. Актер Шонн Уильямс Скотт предстает в совершенно другом виде, что в корне отличается от его ранних ролей. Также и другие неплохо отыграли типичных «деревенских копов», наивных донельзя.

И переходим к «комедии». Ее тут практически нет. И сдается мне, что большая часть юмора «потерялась» при переводе. На это прямо намекают некоторые моменты, где перевод выполнен крайне коряво. Либо переводил человек, который плохо знает английский язык, либо пользовались ИИ (и еще не ясно, что хуже). Но часто возникает диссонанс между визуалом и словами персонажей. В некоторых ситуациях явно потерялся смысл.

Поэтому фильм стоит воспринимать, как легкий несуразный детектив о «деревенских копах».

«Красавчики» («Haenseom gaijeu»)

Это корейский комедийный фильм ужасов, снятый в 2024 году режиссером Нам Дон-хёпом. В ролях: Ли Сон-мин, Ли Хи-джун, Кон Сын-ён, Пак Чи-хван и другие. Имена и фамилии, конечно, вряд ли скажут многое, но актеры довольно известные в Корее.

Скажу сразу: это лучшая комедия, что я посмотрел за месяц. Сюжет рассматривает две группы людей. Одна – это молодые люди, которые едут в лес на отдых. А вторая – два отмороженных «братца», которые также едут в этот регион, ибо там купили старый дом.

И этот дом ранее принадлежал священнику, причем христианскому. Да не простому: 66 лет и 6 месяцев назад, этот священник изгнал злобного демона из нашего мира.

И теперь, наши «братцы» стали полноценными владельцами этой хибары… Сами братья довольно колоритные в своей бестолковости. Впрочем, и молодые люди в своей «проницательности» ничем не лучше…

Пути двух групп неожиданным образом пересекутся. И тут сыграет важную роль сбитый на дороге черный козел, который и породил череду адских событий…

Описывать сюжет довольно сложно. Тут много чего происходило. Но важно знать главное: сюжет, в основе, базируется на фильме «Убойные каникулы» («Tucker and Dale vs Evi») 2010 года. И тут точно также глупая молодежь, не так восприняв реальность, начнет «самовыпиливаться», бросая тень на «братцев», которые никоим образом не причастны к их гибели.

Но в отличие от оригинального фильма, тут события замешаны на мистической основе. Ведь не зря с событий прошлого прошло 66 лет и 6 месяцев… Древний демон, приняв жертву в виде козла, начал «процесс возрождения».

Получился фильм, где «Убойные каникулы» переплелись с условными «Изгоняющим дьявола» и «Зловещими мертвецами».

И такая смесь довольно смешная. Несмотря на то, что фильм корейский, тут типично «американский» (или «европейский», если хотите) подход к комедии. Поэтому юмор понятен. Да и перевод более-менее получился вменяемый, хотя сами голоса актеров озвучки далеко не лучшие.

В общем, если оригинальный фильм «Убойные каникулы» вам понравился в свое время, то можно смело посмотреть и «Красавчиков».