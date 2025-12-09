Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов

На сей раз в обзоре будет два фильма: это детектив с легким налетом комедии и комедийный фильм ужасов, причем из Южной Кореи.
[ ] для раздела Блоги
+
+

«Плохой человек» («Bad Man»)

Этот фильм 2025 года снял режиссер Майкл Дилиберти. Актерский состав интересен в первую очередь возвращением на экран знаменитого Стифлера. У Шонна Уильяма Скотта одна из главных ролей.

реклама



И тут он предстает вовсе не в комедийном плане. В других ролях: Джонни Симмонс, Лови Пи, Итан Сапли, Чэнс Пердомо, Роб Риггл и другие.

Данный фильм позиционируют как детектив, триллер и комедию. Вот триллера тут нет совсем. Детектив имеет место. А комедия… Об этом - позже..

Итак, главный герой – Сэм Эванс (Джонни Симмонс).

реклама



Он офицер полиции в очень маленьком американском городке, который расположен в типичной глубинке. Понятия «деревня» в США ведь нет. Так вот, это и есть типичная «деревня». Чем занимается полиция в таких городках? Пьяные драки, разборки соседей. И еще всякие извращенцы… Какой городок – такие и полицейские. Ни к какой серьезной работе они не приспособлены. Да и выглядят крайне несерьезно.

Но тут в городке происходит убийство. Причем на почве дележки наркобизнеса. И из города приезжает агент Бобби Гайнес (Шонн Уильям Скотт), который берет «бразды правления» в свои руки. Его методы типичны для американских фильмов о полицейских: работает на грани фола, не чураясь явными провокациями. Но ему нужно обязательно выйти на тех, кто совершил убийство.

реклама



Ведь оно – одно из звеньев цепи борьбы с наркокартелями…

Местные полицейские пребывают в удивлении от таких методов работы, но помогают ему, ведь он знает, как работать в таких ситуациях. Каково же будет их удивление, когда они узнают, что Бобби никакой не полицейский…

Это неплохой фильм, который один раз можно посмотреть. Правда, скорее всего, через неделю - две, вы забудете его название. Но определенные плюсы там имеются. Актер Шонн Уильямс Скотт предстает в совершенно другом виде, что в корне отличается от его ранних ролей. Также и другие неплохо отыграли типичных «деревенских копов», наивных донельзя.

реклама



И переходим к «комедии». Ее тут практически нет. И сдается мне, что большая часть юмора «потерялась» при переводе. На это прямо намекают некоторые моменты, где перевод выполнен крайне коряво. Либо переводил человек, который плохо знает английский язык, либо пользовались ИИ (и еще не ясно, что хуже). Но часто возникает диссонанс между визуалом и словами персонажей. В некоторых ситуациях явно потерялся смысл.

Поэтому фильм стоит воспринимать, как легкий несуразный детектив о «деревенских копах».

«Красавчики» («Haenseom gaijeu»)

Это корейский комедийный фильм ужасов, снятый в 2024 году режиссером Нам Дон-хёпом. В ролях: Ли Сон-мин, Ли Хи-джун, Кон Сын-ён, Пак Чи-хван и другие. Имена и фамилии, конечно, вряд ли скажут многое, но актеры довольно известные в Корее.

Скажу сразу: это лучшая комедия, что я посмотрел за месяц. Сюжет рассматривает две группы людей. Одна – это молодые люди, которые едут в лес на отдых. А вторая – два отмороженных «братца», которые также едут в этот регион, ибо там купили старый дом.

И этот дом ранее принадлежал священнику, причем христианскому. Да не простому: 66 лет и 6 месяцев назад, этот священник изгнал злобного демона из нашего мира. 

И теперь, наши «братцы» стали полноценными владельцами этой хибары… Сами братья довольно колоритные в своей бестолковости. Впрочем, и молодые люди в своей «проницательности» ничем не лучше…

Пути двух групп неожиданным образом пересекутся. И тут сыграет важную роль сбитый на дороге черный козел, который и породил череду адских событий…

Описывать сюжет довольно сложно. Тут много чего происходило. Но важно знать главное: сюжет, в основе, базируется на фильме «Убойные каникулы» («Tucker and Dale vs Evi») 2010 года. И тут точно также глупая молодежь, не так восприняв реальность, начнет «самовыпиливаться», бросая тень на «братцев», которые никоим образом не причастны к их гибели.

Но в отличие от оригинального фильма, тут события замешаны на мистической основе. Ведь не зря с событий прошлого прошло 66 лет и 6 месяцев… Древний демон, приняв жертву в виде козла, начал «процесс возрождения».

Получился фильм, где «Убойные каникулы» переплелись с условными «Изгоняющим дьявола» и «Зловещими мертвецами».

И такая смесь довольно смешная. Несмотря на то, что фильм корейский, тут типично «американский» (или «европейский», если хотите) подход к комедии. Поэтому юмор понятен. Да и перевод более-менее получился вменяемый, хотя сами голоса актеров озвучки далеко не лучшие.

В общем, если оригинальный фильм «Убойные каникулы» вам понравился в свое время, то можно смело посмотреть и «Красавчиков».

Добавить в закладки

Теги

красавчики плохой человек
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
20
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
4
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
11
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
40
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С галеона Сан-Хосе подняли первые артефакты: общая стоимость сокровищ оценивается в $17 миллиардов
4
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
13
Столетние математические формулы числа Пи оказались связаны с черными дырами и турбулентностью
+
Космическая фотография недели — обсерватория Gemini опубликовала снимок структуры Ua ʻŌhiʻa Lani
+
FT: В ЕС нашли способ навсегда заблокировать российские активы
1
Пользователь Redditor показал редкую демонстрацию NVIDIA Dusk & Down с GeForce FX 5950 Ultra
+
MW: Россия и Индия разрабатывают самую дальнобойную ракету для истребителей Су-30МКИ
1
Астрофизики представили самую реалистичную из когда-либо созданных моделей аккреции чёрных дыр
+
Тульский изобретатель ускорил работу автомата Калашникова
5
РИА Новости: России в 2026 году грозит дефляция
2
Snapdragon 8 Gen 5 сравнили с Dimensity 9400+ и Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тестах CPU и GPU
+
В России предложили расширить льготы для владельцев и производителей электромобилей
+
Эксперты сравнили российский С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot PAC-3
1
На Урале запущен новый цех по производству титана
1
MLID: Valve может выпустить Steam Machine с ценой в 399 долларов без ОЗУ и SSD
3
Самый современный метропоезд «Москва-2026» проходит обкатку сразу на двух линиях столичного метро
+
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
10
Microsoft оптимизирует контекстное меню Проводника в Windows 11 и позволит убрать Действия ИИ
3
NVIDIA выпустила самое крупное обновление платформы CUDA за последние 20 лет
+
Aetina выпустила графические карты NVIDIA RTX Pro Blackwell в формате MXM
+

Популярные статьи

Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
13
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
17
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
13
Воспоминание об игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Conviction»
1
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
25
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
10
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
4
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
1
«Плохой человек», «Красавчики» - краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Кот Шрёдингера
14:32
А сами требуют от Бельгии того чего сами не делают. Похоже не подставу Бельгии французами.
FT: Франция отказывается предоставлять российские активы на сумму €18 млрд для кредита Украина
Роберт Каримов
14:09
Тоже новость. Такие акб в строительном магазине уже два года назад в продажа были
Portronics выпустила аккумуляторные батареи Lithius Cell форматов AA и AAA с разъемом USB Type-C
Dentarg
13:46
Если ничего не покупать и никак себя не проявлять - так и будет. Есть категория людей, которым и на курс валют плевать, и на интернет, и на санкции, и на новые законы. Гордятся, что у них кнопочный те...
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
Dentarg
13:41
Нужно посчитать сборку ПК если покупать все потроха на хайпе.
Как блогеры, корпорации и гонка за ИИ перевернули рынок железа — разбор конца 2025 года
Dentarg
13:30
Ну так именно такая байка и была, нешкольники помнят. Аналогично жду момента, когда из подвалов Лубянки выкатят свои 2 нм с объёмами производства на зависть TSMC. Просто ещё не время открывать все коз...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
Не Кит
13:13
Мне кажется должна быть буква А в "ведущая военную кОмпанию".
FT: Франция отказывается предоставлять российские активы на сумму €18 млрд для кредита Украина
Iezon Din'alt
12:57
Я есть робот! Ты мой папа?! Кеке
Honor начнет массовое производство роботизированного телефона в первой половине 2026 года
ark-bak
12:32
Меня тянет на рвоту от этих актеров, включая Фримэна.
Обзор на фильм «Иллюзия обмана 3» или почему фокус можно показывать только один раз
Кот Шрёдингера
12:30
Слабенько, по версии укропомоек, ВСУ побеждает армию РФ где-то уже за Уралом.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Кот Шрёдингера
12:29
Такие новости печатают только вукромедиапомойках. И вы их явный читатель. Продолжайте информировать новости из мира укродурки.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter