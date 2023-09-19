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Beats Studio3 Wireless - "Эппл эмейзинг продукт" от Apple и рэперка всея Америки, доктора Дре

Сегодня я кратко расскажу о наушниках Beats Studio3 Wireless, касаясь опыта их эксплуатации, звука и общкго качества.
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Как следует из названия, это студийные наушники с мониторным звуком в понимании Apple. Но по порядку. Встречает действительно добротная упаковка с суперобложкой. Вот что, но упаковывать и придавать внешний лоск Apple умеют.

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Никакого запаха или магии Apple внутри не обнаружено, только куча бумаги и никому не нужные наклейки. Из полезного: чехол, провод зарядки, 3.5 мм провод и карабин.

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 Все достаточно качественное и с логотипами. Что странно: зарядный провод не соответствует цвету наушников, где-то случился сбой у той самой магии. 

Характеристики

Тип акустического оформления - закрытые

Минимальная воспроизводимая частота - 20 Гц

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Максимальная воспроизводимая частота - 20000 Гц

Чувствительность - 114 дБ

Количество излучателей с каждой стороны - 1

Тип излучателей - динамические

Время работы на одном заряде - до 40 ч

Тип проводного соединения - jack 3.5 мм

Отсоединяемый кабель - есть

Длина кабеля - 1.3 м

Форма штекера кабеля - L-образная

Дополнительный кабель в комплекте - нет

Переходник в комплекте - нет

Из опыта эксплуатации.

 У "битсов" не часто, но бывают странные глюки, звук становится глухой, как из коробки, выключение/включение не лечит. Проходит само через какое то время. Пару слов о шумодаве и прозрачности. Режим прозрачности реализован через нажатие на кнопку включения, музыка выключается, шумодав тоже. Этот режим не является прозрачностью в прямом смысле, нет усиления звуков, просто на короткий промежуток выключается шумодав и музыка, не больше. Сам шумодав по современным меркам весьма посредственный, с сильно выраженным "белым шумом". Эффективность его не очень высокая, сравнивать с Sony 1000-й серии или Bose не стоит. Можно отдельно выделить управление, тут "битсы" молодцы. Кнопка включения отвечает за подключение(длительное нажатие), прозрачность, одиночное нажатие или отключение шумодава (двойное нажатие). С левой стороны логотип поделен на внешнее кольцо и сам круг с буквой "b", нажатие на кольцо в верхней части увеличивает громкость, в нижней, соответственно, уменьшает. Нажатие на логотип однократное - пауза/снятие с паузы. Двукратное - следующий трек, трехкратное - предыдущий трек (придраться можно разве что к гулкости срабатываний). 

Ещё пару глупых моментов от Apple: 3.5мм провод, для кого он?

 У iPhone уже давно нет разъемов под 3.5мм джек, а с андроидами не работает увеличение/уменьшение громкости, перемотка, пауза (причем рандомно, у кого-то может работать регулировка громкости звука, а у кого-то пауза). 

Теперь о главном, о звуке. Его нет. Сцена достаточно узкая, глубины нет, как явления. Ровный, мониторный звук в понимании "битс", это срезанные верха и низы. Есть заблуждение что "битс", это для басхэдов, но это касается линейки Beats Solo. Studio же, не может этим похвастаться, и на фоне тех же Sony или Sennheiser  Momentum 3, совершенно лишены баса. Вообще, сам звук очень специфический: верха мягкие, теплые, не режут слух, низы не уходят глубоко, бас медленный, вялый, расхлябанный. Единственное что хорошо звучит в этих наушниках, это баллады, особенно с женским вокалом. Говорить о какой то аналитике, наверное, не стоит. Это наушники для подкастов и аудиокниг, по проводу можно поиграть в какие-то игры. Но есть один момент: наушники даже по проводу работают исключительно в заряженном состоянии. Если они разряжены, то - увы (по "беспроводу" поиграть вряд ли получится, так как существенная задержка звука). Заряжаться и работать они одновременно не умеют. Благо сам заряд держится долго и заряжается достаточно быстро. Но и тут не без сюрпризов. Снова "эпл эмэйзинг", зарядка от micro-usb.

Наверное, поклонники Apple должны носить с собой мешок проводов, лайтинг, type-c, магнитный и т.д. 

Об удобстве: посадка достаточно жесткая, плотная, сами амбушюры жестковаты, но удобства Bose QC нет и близко. Оголовье выполнено из пластика с резиновой вставкой, резинка при ношении выглядит неопрятно, нужно постоянно протирать.

Вдобавок, у нее со временем разъезжаются края. В целом, наушники достаточно прочные, но не без спорных моментов. Амбушюры разваливаются через год даже при бережном отношении и периодичном протирании салфетками, что бы удалить кожный жир.

 Сменить их не очень сложно, так как крепление на двустороннем скотче. Единственный момент: сами Apple не делают сменных амбушюр, а китайцы иногда делают очень толстый поролон под тканью, закрывающей динамик, из-за этого наушники играют тихо и "ватно", его стоит отрывать сразу, потому что скотч не любит многократной клейки. Конструктивный недостаток наушников в складном механизме - раскручиваются болты.

Из за этого наушники могут сломаться. Это распространенное явление.

Стоят ли эти уши своих денег? Однозначно нет (брались в ДНС по акции за 9700р). Слишком велика переплата за бренд, а каких то бонусов в виде качества, материалов или звука, нет.

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